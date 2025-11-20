आखिर किसको मिलेगी संजय कपूर की प्रॉपर्टी? बहन मंधिरा कपूर का बड़ा दावा, बोलीं- ‘समायरा उनकी बेटी, सफीरा नहीं...’

Advertisement
Sunjay Kapur Will Controversy: करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड और बड़े बिजनेसमैन संजयय कपूर के निधन को 5 महीने 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. उनकी विल को लेकर करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसी बीच संजय की बहन भी करिश्मा के बच्चों का साथ दे रही हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:52 AM IST
Sunjay Kapur Will Controversy: करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड और बड़े बिजनेसमैन संजयय कपूर के निधन को 5 महीने 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. एक तरफ उनकी विल को लेकर करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, दूसरी और उनकी तीसरी वाइफ प्रिया सचदेव कपूर दावा कर रही हैं कि बच्चों को पहले ही उनके हिस्से के पैसे दे दिए गए हैं. अब संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने बड़ा दावा किया है. 

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने हाल ही में इनकॉन्ट्रोवर्शियल पॉडकास्ट पर उनके वसीयत केस पर खुलकर बात की. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संजय की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर की बेटी सफीरा उनकी सौतेली बेटी थीं, जबकि समायरा उनकी असली बेटी हैं. मंधिरा के मुताबिक ये मामला सिर्फ कोर्ट की लड़ाई नहीं बल्कि संजय की असली फैमिली लाइन को बचाने का मुद्दा है. उन्होंने साफ कहा कि सफीरा को वसीयत में बेटी बताना गलत है.

मंधिरा ने प्रिया पर लगाया बड़ा आरोप 

मंधिरा ने आरोप लगाया कि प्रिया सचदेव, संजय की विरासत को अपने बच्चों सफीरा और अजारियस के लिए लेना चाहती हैं, जबकि समायरा संजय की बायोलॉजिकल बेटी हैं. उन्होंने कहा कि संजय सफीरा को पसंद करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असली बेटी को पीछे कर दिया जाए. अपनी बात रखते हुए मंधिरा कपूर ने कहा, ‘सफीरा को बेटी लिखा गया है, लेकिन बेटी समायरा है’. उनके मुताबिक, इस तरह वसीयत में लाइनिज को बदलना सही नहीं है और फैमिली इससे बहुत आहत है.

13 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई 

कोर्ट में भी इस वसीयत पर कई सवाल उठ चुके हैं. 13 अक्टूबर की सुनवाई में सीनियर काउंसल महेश जेठमलानी ने कहा था कि प्रिया ने जो वसीयत कोर्ट में रखी है, वो काफी ‘सस्पिशियस’ लगती है. सबसे बड़ी बात ये कि उस वसीयत में संजय की पहली शादी से हुए दोनों बच्चे, समायरा और किआन, का कहीं जिक्र नहीं है. जबकि प्रिया, सफीरा और अजारियस के नाम मौजूद हैं. इस वजह से कोर्ट में वसीयत पर कई शक की बातें सामने आ रही हैं और परिवार इसे एक बड़ी गड़बड़ी मान रहा है.

संजय कपूर की वसीयत में कई बड़ी गलतियां

सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि वसीयत में कई गलतियां हैं. कुछ जगह नाम गलत लिखे गए हैं और समायरा का पता भी गलत बताया गया है. इस पर मंधिरा ने कहा, ‘मेरे भाई संजय बेहद परफेक्शनिस्ट थे. वो अपने बच्चों का नाम गलत लिख ही नहीं सकते’. उन्होंने दावा किया कि ये गलतियां नॉर्मल नहीं हैं बल्कि बड़े हिंट हैं कि वसीयत के साथ छेड़छाड़ हुई है. उनका कहना है कि 7 साल साथ रहने से कोई इंसान इतनी बेसिक आदतें नहीं बदल सकता और विल में कई बड़ी गलतियां हैं. 

मंधिरा ने खुलकर जाहिर की नाराजगी  

मंधिरा ने इंटरव्यू में काफी भरकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, ‘आपने सिर्फ शादी की या बच्चा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी विरासत आपकी हो गई’. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिया ने फैमिली से चीजें छीनने की कोशिश की है और संजय की असली फैमिली को इससे बहुत नुकसान हो रहा है. मंधिरा का कहना था कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि संजय की असली पहचान और उनके बच्चों के हक से जुड़ा मुद्दा है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता.

अब दिसंबर में होगी अगली सुनवाई 

इस मामले में संजय की बेटी समायरा और बेटे किआन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रिया द्वारा पेश की गई वसीयत नकली है. 17 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रिया कपूर और श्रद्धा सूरी मरवाह, जो वसीयत की एक्जीक्यूटर बताई गई हैं, को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है. अब ये केस 16 दिसंबर को फिर सुना जाएगा. परिवार का आरोप है कि वसीयत को फर्जी तरीके से तैयार किया गया ताकि बच्चों को संजय की संपत्ति से बाहर कर दिया जाए.

