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सिद्धू मूसेवाला का धमाकेदार ‘कमबैक’! मंच पर दिखेगा सिंगर का 3D अवतार; सुनते ही खुशी से झूम उठे फैंस

Sidhu Moose Wala AI Avatar Perform: लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर मंच पर लौटने वाले हैं. कनाडा से शुरू हो रहे वर्ल्ड टूर में उनका 3D होलोग्राम लाइव परफॉर्म करता नजर आएगा. इस यूनिक कॉन्सर्ट में उनके ऑरिजिनल गानों के साथ मशहूर ट्रैक ‘295’ का नया वीडियो भी रिलीज होगा, जिसे लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 25, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:23 AM IST
सिद्धू मूसेवाला का धमाकेदार ‘कमबैक’! मंच पर दिखेगा सिंगर का 3D अवतार; सुनते ही खुशी से झूम उठे फैंस
Image Credit: कनाडा में सिद्धू मूसेवाला का AI अवतार करने वाला है परफॉर्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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