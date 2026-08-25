सिद्धू मूसेवाला का धमाकेदार ‘कमबैक’! मंच पर दिखेगा सिंगर का 3D अवतार; सुनते ही खुशी से झूम उठे फैंस

दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका गाने और पहचान आज भी उनके फैंस के दिलों में जिंदा है. अब फैंस के लिए एक हैरान कर देने वाली गुड न्यूज आ रही है. सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर स्टेज पर वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग होगा. मॉर्डन टेक्निक की मदद से उनका एक 3D होलोग्राम (AI अवतार) तैयार किया गया है, जो लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस जैसा अहसास देगा. इस खास वर्ल्ड टूर का नाम ‘साइन्ड टू गॉड’ रखा गया है.
इस वर्ल्ड टूर की शुरुआत कनाडा के टोरंटो शहर से होने जा रही है. टोरंटो के मशहूर स्कोशियाबैंक एरीना में 8 अक्टूबर 2026 को इस टूर का पहला शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा. इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि मंच पर सिद्धू मूसेवाला का होलोग्राम बिल्कुल असली इंसान की तरह परफॉर्म करता दिखाई देगा. इसके साथ उनकी असली आवाज, बेहतरीन विजुअल्स और जबरदस्त स्टेज इफेक्ट्स का तालमेल बैठाया जाएगा. बिना किसी असली कलाकार के केवल तकनीक के दम पर होने वाला ये अपनी तरह का पहला कॉन्सर्ट माना जा रहा है.
टोरंटो में होने वाले इस पहले शो को यादगार बनाने के लिए एक और बड़ा सरप्राइज प्लान किया गया है. इस कॉन्सर्ट के दौरान सिद्धू मूसेवाला के सबसे फेमस और सुपरहिट गानों में से एक ‘295’ का मच-अवेटेड म्यूजिक वीडियो भी सबके सामने पेश किया जाएगा. इस पूरे कॉन्सर्ट की प्लानिंग जुलाई 2025 में ही बना ली गई थी, जिसका असल मकसद सिद्धू मूसेवाला के म्यूजिक को हमेशा के लिए जिंदा रखना है. भारत के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उनके चाहने वाले बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं.
सिद्धू मूसेवाला ने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचाने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाया था. उन्होंने साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर मानसा सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि, 29 मई 2022 को एक बेहद दर्दनाक घटना घटी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया. मानसा जिले के जवाहरके गांव में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियां बरसा दी थीं. हमले के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के इलाज शुरू करने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था.
सिद्धू मूसेवाला के अचानक चले जाने से उनके परिवार और फैंस को गहरा सदमा लगा. बेटे की हत्या के बाद उनके माता-पिता ने कानूनी लड़ाई लड़ी और इंसाफ की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी शुरू किया. उनकी याद में और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए एक खास म्यूजिक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें ‘जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला’ का मैसेज साफ तौर पर दिखाया गया था. फैंस आज भी हर मंच से उनके लिए न्याय की मांग उठाते रहते हैं और परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, जो उन्हें आज भी भूल नहीं पाए.
28 साल की उम्र में दुनिया का अलविदा कहने वाले सिद्धू मूसेवाला युवाओं के बीच बेहद फेमस थे और उनकी खासियत ये थी कि वे अपने गाने खुद ही लिखते और कंपोज करते थे. अपनी मेहनत के दम पर वे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे अमीर और कामयाब सिंगर्स में गिने जाते थे. उनके जाने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई. उनके निधन के बाद भी कई रिकॉर्ड किए गए गाने रिलीज हुए, जिन्हें सोशल मीडिया और यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले. अब उनके इस होलोग्राम कॉन्सर्ट से फैंस को फिर वही पुराना जादू महसूस करने का मौका मिलेगा.