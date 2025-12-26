पिता की याद में बेटों सनी-बॉबी ने लिया बड़ा फैसला, 1 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’, उससे पहले...

Dharmendra Last Film Ikkis Special Screening: श्रीराम राघवन की आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ कई वजहों से बेहद खास है. इस फिल्म से अगस्त्य नंदा लीड रोल में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं और सबसे खास बात ये है कि ये हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, जो बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. इसी खास मौके को और यादगार बनाने के लिए उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने का फैसला किया है, जिसने फैंस को भी इमोशनल कर दिया.

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी और बॉबी देओल मुंबई में अगले हफ्ते ‘इक्कीस’ की खास स्क्रीनिंग आयोजित करेंगे. ये स्क्रीनिंग दिवंगत धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि इस दौरान देओल ब्रदर्स मीडिया से भी बात करेंगे. ये उनके पिता के निधन के बाद पहली बार होगा जब दोनों एक साथ मीडिया के सामने नजर आएंगे. फिलहाल इस इवेंट से जुड़ी बाकी जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी खुश और इमोशनल हैं.

सनी-बॉबी रखेंगे ‘इक्कीस’ की स्पेशल स्क्रीनिंग

वहीं, अगर इस ‘इक्कीस’ के बारे में बात करें तो नेशनल अवॉर्ड जीत चुके डायरेक्टर श्रीराम राघवन की ये फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की इंस्पिरेशनल स्टोरी पर आधारित है. अरुण खेतरपाल भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता थे. उन्होंने बासंतर की लड़ाई में दुश्मनों से सीधा मुकाबला किया था. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के 10 टैंकों को तबाह कर दिया था. देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी. फिल्म में उनके साहस और बलिदान को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा.

अगस्त्य ने शेयर किया यादगार एक्सपीरियंस

हाल ही में अगस्त्य नंदा ने इस फिल्म का हिस्सा बनने के अपना एक्पीरियंस भी शेयर किया था. मुंबई में एक मीडिया बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के साथ उनके ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन जितना वक्त साथ मिला, वो हमेशा याद रहेगा. अगस्त्य ने कहा कि पहली मुलाकात को लेकर वो काफी नर्वस थे, लेकिन धर्मेंद्र जी का व्यवहार बेहद सादा और अपनापन भरा था. उन्होंने कभी सीनियर होने का अहसास नहीं होने दिया और दोस्त की तरह बात की, जो हमेशा के लिए यादगार बन गया.

दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की जमकर की तारीफ​

अगस्त्य ने धर्मेंद्र को ‘गरमजोशी से भरा, शांत और सेट पर काफी एनर्जेटिक’ बताया. उन्होंने कहा कि उम्र के बावजूद धर्मेंद्र में काम के लिए जो जोश था, वो हैरान करने वाला था. उनके साथ काम करना सीखने जैसा अनुभव रहा. अगस्त्य के मुताबिक, धर्मेंद्र जैसे कलाकार के साथ शुरुआती दौर में काम करना उनके लिए गर्व की बात है और वे इस अनुभव को हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेंगे. वहीं, एक इंटरव्यू में श्रीराम राघवन ने बताया कि धर्मेंद्र फिल्म का पहला हिस्सा देख पाए थे, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं देख सके.

अगले साल 1 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

उन्होंने कहा कि अक्टूबर में जब उनकी मुलाकात हुई, तब धर्मेंद्र ठीक नहीं थे. वे पूरी फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. श्रीराम ने इसे अपनी एक अधूरी इच्छा बताया. बता दें, पहले ये फिल्म इसी साल क्रिसमस के खास मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इसकी रिलीज डेट को टालना पड़ा. अब ये फिल्म अगले साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.