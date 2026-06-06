/पिता का साया छूटा तो बने बस कंडक्टर... फिर ऐसी पलटी किस्मत बन गए हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी सुपरस्टार; करियर के पीक पर ‘ऑनस्क्रीन मां’ से की शादी

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अक्सर सेट पर मजाक में कहा करते थे कि पापा के साथ शूटिंग करने का मतलब है हर टेक में एक नया एग्जाम देना. फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ के दौरान दोनों के बीच के मस्ती भरे पल आज भी बॉलीवुड में याद किए जाते हैं. फिल्म के सेट से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है कि जब किसी सीन को लेकर डायरेक्टर संजय दत्त को समझाते या डांट देते थे, तो सुनील दत्त तुरंत बीच में आ जाते थे. वे हंसते हुए मजाक में कहते थे, ‘घर पर मैं इसे पहले ही बहुत डांट देता हूं, अब आप लोग इसे सेट पर मत डांटिए’. उनकी ये बात सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते थे.