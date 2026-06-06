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पिता का साया छूटा तो बने बस कंडक्टर... फिर ऐसी पलटी किस्मत बन गए हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी सुपरस्टार; करियर के पीक पर ‘ऑनस्क्रीन मां’ से की शादी

Guess This Legendary Superstar: आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन, पिता की मौत का दर्द झेलकर. घर चलाने के लिए बस कंडक्टर की नौकरी की. लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी की वो देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए. करियर के पीक पर उन्होंने अपनी ही ‘ऑनस्क्रीन मां’ से शादी कर ली और कर्ज में डूबने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 06, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:33 AM IST
पिता का साया छूटा तो बने बस कंडक्टर... फिर ऐसी पलटी किस्मत बन गए हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी सुपरस्टार; करियर के पीक पर ‘ऑनस्क्रीन मां’ से की शादी
Image Credit: Hindi Cinema Legendary Superstar Birthday

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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