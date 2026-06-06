/पिता का साया छूटा तो बने बस कंडक्टर... फिर ऐसी पलटी किस्मत बन गए हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी सुपरस्टार; करियर के पीक पर ‘ऑनस्क्रीन मां’ से की शादी

Hindi Cinema Legendary Superstar Birthday: हिंदी सिनेमा में ऐसे कई दिग्गज कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी-ऐसी मुश्किलों का सामना किया है कि अगर उनकी जगह कोई और होता था तो शायद हार मान लेता या टूट जाता है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक दिन वो मुकाम हासिल किया, जिसके लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे. आज हम आपको एक ऐसे ही दिग्गज अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें देश के विभाजन और पिता की मौत का दर्द है. पेट भरने के लिए बस कंडक्टर की नौकरी का दर्द है.
लेकिन आगे चलकर इस एक्टर ने अपनी मेहनत से फिल्मों में बड़ा स्टारडम हासिल किया. फिर, उन्होंने बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार से शादी कर ली. इतना ही नहीं, इस एक्टर का अपने बेटे के साथ बहुत ही खास और प्यारा रिश्ता रहा. वे अक्सर सेट पर मजाकिया अंदाज में डायरेक्टर से कहते थे कि वे उनके बेटे को न डांटें, क्योंकि वे घर पर उसे पहले ही काफी डांट देते हैं. इस एक्टर का जन्म 6 जून, 1929 को पंजाब के झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है. बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उनका शुरुआती जीवन बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रहा.
साल 1947 के देश के विभाजन का दर्दनाक सफर झेलने के बाद उन्होंने अपना घर चलाने के लिए बस कंडक्टर जैसी छोटी-मोटी नौकरियां भी कीं, लेकिन अपनी पढ़ाई और मेहनत कभी नहीं छोड़ी. रेडियो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दिग्गज सुपरस्टार सुनील दत्त ने साल 1955 में फिल्म ‘रेलवे प्लेटफॉर्म’ से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन साल 1957 में आई आइकॉनिक फिल्म ‘मदर इंडिया’ उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात बड़ा स्टार बना दिया. फिल्म में निभाया गया उनके गुस्सैल बेटे ‘बिरजू’ का किरदार आज भी सिनेमा की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है.
इसी फिल्म के सेट पर उन्हें अपनी जीवनसंगिनी और हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा नरगिस मिलीं, जिन्होंने फिल्म में उनकी ‘ऑनस्क्रीन मां’ का किरदार निभाया था. दोनों का लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 1958 में शादी कर ली. उनके तीन बच्चे- संजय, प्रिया और नम्रता हुए. करियर में कई बड़ी सुपरहिट फिल्में देने वाले सुनील दत्त ने अपनी जिंदगी में भारी उतार-चढ़ाव भी देखे. जब उनकी फिल्म ‘रेशमा और शेरा’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, तो वे कर्ज के भारी बोझ तले दब गए. लेकिन उन्होंने मुश्किल दिनों में भी कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के दम पर एक बार फिर शानदार वापसी की.
सुनील दत्त ने अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना बहुत ही बहादुरी और मुस्कुराते हुए किया, जिसने उन्हें असल जिंदगी का भी एक बड़ा हीरो बना दिया. जब ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ में सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त के साथ पहली बार साथ नजर आए तो हर किसी की आंखें भर आई थी. वो फिल्म सुनील दत्त और संजय दत्त के साथ-साथ उनके फैंस के लिए भी यादगार बन गई. शूटिंग के दौरान सुनील दत्त अक्सर जानबूझकर संजय के डायलॉग्स बदल दिया करते थे ताकि उनका बेटा हर सीन में कुछ नया सीखे और अपनी एक्टिंग को और ज्यादा निखारे. इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच की बोर्डिंग पर्दे पर भी झलकती थी.
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अक्सर सेट पर मजाक में कहा करते थे कि पापा के साथ शूटिंग करने का मतलब है हर टेक में एक नया एग्जाम देना. फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ के दौरान दोनों के बीच के मस्ती भरे पल आज भी बॉलीवुड में याद किए जाते हैं. फिल्म के सेट से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है कि जब किसी सीन को लेकर डायरेक्टर संजय दत्त को समझाते या डांट देते थे, तो सुनील दत्त तुरंत बीच में आ जाते थे. वे हंसते हुए मजाक में कहते थे, ‘घर पर मैं इसे पहले ही बहुत डांट देता हूं, अब आप लोग इसे सेट पर मत डांटिए’. उनकी ये बात सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते थे.
एक्टिंग की दुनिया के साथ-साथ सुनील दत्त ने राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई. वे हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए जाने गए और इसी वजह से जनता ने उन्हें कई बार सांसद चुनकर देश की सेवा करने का मौका दिया. साल 2005 में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों से दूर नहीं हुए हैं. अपनी शानदार अदाकारी और जिंदादिल स्वभाव की वजह से वे हमेशा करोड़ों फैंस और सिनेमा प्रेमियों के बीच याद किए जाते हैं. उनके अभिनय का अनोखा अंदाज और उनसे जुड़ी यादें आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देती हैं. आज भी उनके फैंस उनको बेहद याद करते हैं.