जब राजेश खन्ना की मौत के बाद घर में मिले थे 64 बंद सूटकेस, खुलते ही मच गया था हंगामा, अंदर से जो निकला वो...

Rajesh Khanna Unknown Story: हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के निधन को 14 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी बातें होती हैं. आज भी लोग उनकी फिल्मों और गानों को उसी चाव देखना और सुनना पसंद करते हैं, जितना 60-70 के दशक में करते थे. आज भी लोग उनके अनसुने किस्से सुनने के लिए बेताब रहते हैं. उस दौर में उनका स्टारडम ऐसा था, जैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था. लोग उन्हें प्यार से ‘काका’ कहते थे और उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते थे.

उस दौर में उनका नाम ही फिल्म हिट कराने के लिए काफी होता था. उनकी मुस्कान, डायलॉग बोलने का अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया था. आज भी उनका स्टारडम लोगों के लिए एक मिसाल बना हुआ है. उनकी दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे. खासकर लड़कियों में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी. कहा जाता है कि कई लड़कियां उनकी कार को चूमकर उस पर लिपस्टिक के निशान छोड़ देती थीं.

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दोस्तों और करीबियों के लिए लाते थे महंगे गिफ्ट्स

लोग उनके बंगले के बाहर घंटों खड़े रहते थे, सिर्फ उन्हें देखने के लिए. उस समय ऐसा क्रेज किसी और स्टार के लिए देखने को नहीं मिला. राजेश खन्ना अपनी लग्जरी लाइफ और दरियादिली के लिए भी जाने जाते थे. जब भी वो विदेश जाते, अपने दोस्तों और करीबियों के लिए महंगे गिफ्ट्स जरूर लेकर आते थे. लेकिन वे इतना बिजी रहते थे कि कई बार वो ये तोहफे देना ही भूल जाते थे. यही आदत बाद में एक हैरान कर देने वाली कहानी बन गई. उनके निधन के बाद जब उनके घर में रखे सामान को देखा गया, तो सबके सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई आई.

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घर के अंदर मिले थे 64 बंद सूटकेस

मुंबई में उनके मशहूर बंगले ‘आशीर्वाद’ में 64 बंद सूटकेस मिले थे. जब इन सूटकेस को खोला गया, तो अंदर महंगे गिफ्ट्स भरे हुए थे, जो कभी किसी को दिए ही नहीं गए थे. ये वही तोहफे थे, जिन्हें वो अपने दोस्तों और चाहने वालों के लिए लाए थे. लेकिन समय की कमी और भूलने की आदत की वजह से वो उन्हें बांट नहीं पाए. इस घटना ने लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के एक अलग पहलू से रूबरू कराया, जो काफी भावुक कर देने वाला था. इस दिलचस्प किस्से का जिक्र राइटर गौतम चिंतामणि ने अपनी किताब ‘डार्क स्टार : द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना’ में किया है.

16 साल की डिंपल कपाड़िया से की थी शादी

इस किताब के मुताबिक, राजेश खन्ना दिल के बहुत साफ और उदार इंसान थे. उन्हें लोगों से बहुत प्यार था, लेकिन इसके बावजूद वो अंदर से काफी अकेलापन महसूस करते थे. शोहरत और सफलता के बीच भी उनकी जिंदगी में एक खालीपन था, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए. उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही. उन्होंने 1973 को डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, जो उस समय सिर्फ 16 साल की थीं. शादी के बाद डिंपल ने फिल्मों से दूरी बना ली थी. इससे पहले और बाद में भी उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जिनमें अंजू महेंद्रू के साथ उनका रिश्ता काफी लंबे समय तक चर्चा में रहा.

15 सोलो हिट फिल्में देकर रचा इतिहास

मुमताज के साथ उनके अफेयर की खबरें भी खूब सुर्खियों में रहीं. अगर फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 1966 में ‘आखिरी खत’ से शुरुआत की थी. इसके बाद ‘आराधना’, ‘आनंद’, ‘कटी पतंग’, ‘हाथी मेरे साथी’, ‘नमक हराम’ और ‘बावर्ची’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में दीं. अपने करियर के पीक पर उन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में देकर इतिहास रच दिया था. उनकी कमाई भी उस दौर में सबसे ज्यादा मानी जाती थी. बताया जाता है कि निधन के समय उनकी संपत्ति करीब 500 से 600 करोड़ रुपये थी. आज भी उनकी फिल्में और किस्से लोगों के दिलों में जिंदा हैं.