किसे मिलेगी संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति? अब बहन मंदिरा ने किया बड़ा ऐलान, बोलीं- ‘करिश्मा और उनके बच्चों...’
Sunjay Kapur Estate Fight: करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और किआन ने पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर दावा किया है. उनका आरोप है कि सौतेली मां प्रिया सचदेव ने वसीयत में गड़बड़ी की. इसी बीच संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने एक बड़ा ऐलान किया है. 

Sep 11, 2025, 07:14 AM IST
Sunjay Kapur Sister Supports Karisma Kapoor: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर बड़ा कानूनी विवाद शुरू हो गया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और किआन ने दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस दायर किया है. उनका आरोप है कि सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर ने उनके पिता की वसीयत में गड़बड़ी करने की कोशिश की है. ये मामला अब अदालत में गंभीर मोड़ ले चुका है. 

इस पूरे मामले पर अब परिवार के साथ मीडिया की नजरें भी टिकी हुई हैं. इसी बीच संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर स्मिथ करिश्मा के बच्चों का पूरा सपोर्ट कर रही हैं. उन्होंने कहा, 'मैं खुश हूं कि अब परिवार को सच्चाई और जानकारी मिलेगी. मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है और उम्मीद है कि इस मामले में पारदर्शिता आएगी'. उनका ये बयान बच्चों के साइड को और मजबूती दे रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पिता के रिश्ते को लेकर बड़ा सवाल

मंधिरा कपूर ने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि समायरा और किआन सही कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, “अगर किसी को पिता और बच्चों के रिश्ते की जानकारी है तो ये मानना मुश्किल है कि संजय ने बच्चों को वसीयत से बाहर रखा होगा. ये लॉजिकल नहीं लगता”. मंधिरा का ये बयान बच्चों के कानूनी और मोरली हक को और मजबूत करता है और केस की दिशा पर असर डाल सकता है.

अदालत का बड़ा आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रिया कपूर को आदेश दिया है कि वो 12 जून, 2025 तक संजय कपूरकी सभी चल-अचल संपत्तियों का खुलासा करें. प्रिया की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने अदालत में कहा कि ये केस स्टेबल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. हालांकि, अदालत ने इस पर गंभीरता दिखाई और मामले की गहन जांच जारी रखने के हिंट्स दिए. 

मीडिया और पब्लिक की नजरें

संजय कपूर की संपत्ति विवाद अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है. मीडिया और आम जनता भी इस केस पर करीब से नजर रख रही है. इतना बड़ा साम्राज्य और करोड़ों की संपत्ति दांव पर होने की वजह से हर सुनवाई सुर्खियों में बनी रहती है. कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है और आने वाले महीनों में कई नए खुलासे होने की उम्मीद है.

संजय कपूर और करिश्मा कपूर का रिश्ता

करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने साल 2003 में मुंबई में शादी की थी. उनके दो बच्चे हुए, लेकिन 2016 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद सुजय ने 2017 में प्रिया सचदेव से शादी की. 12 जून 2025 को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान संजय की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. कुछ रिपोर्टों में मधुमक्खी के हमले की बात भी आई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

