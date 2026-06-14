Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /6 साल बाद भी नहीं भुला पाई भाई को, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता का छलका दर्द, शेयर किया पोस्ट

'6 साल बाद भी नहीं भुला पाई भाई को', सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता का छलका दर्द, शेयर किया पोस्ट

Sushant Singh Rajput Death Anniversary: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदादिली और उनके उसूलों को याद करते हुए उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:45 AM IST
'6 साल बाद भी नहीं भुला पाई भाई को', सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता का छलका दर्द, शेयर किया पोस्ट

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शवों का मजाक उड़ाने वाली डॉ. सेजल की खतरे में आई नौकरी, हॉस्पिटल ने उठाया बड़ा कदम
Sejal Pawar1 min ago
2
us1 min ago
3
73 year old woman skydiving5 min ago
4
Astro Tips5 min ago
5
Sushant Singh Rajput6 min ago