Sushant Singh Rajput Death Anniversary: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 6 साल पहले आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. 14 जून 2020 को सुशांत अपने मुंबई वाले घर पर मृत पाए गए थे. आज सुशांत की छठी पुण्यतिथि पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उनकी याद में सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने भगवान राम के रूप में भाई की कुछ एआई-क्रिएटेड और कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए अपने दिल की बात लिखी है.
श्वेता सिंह कीर्ति ने तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने दिल की बात लिखी और बताया कि कैसे आज इतने सालों बाद भी सुशांत अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं. वह आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और जिस तरह वह जिए, वही असल में जिंदगी का सबसे बड़ा पैमाना है.
सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अपनी पोस्ट में लिखा, '6 साल बीत गए, लेकिन कुछ रूहें वक्त के साथ और ज्यादा बड़ी होती गई हैं. आज भी जब मैं भाई के बारे में सोचती हूं, तो मैं यह नहीं सोचती कि वह कैसे गए, बल्कि यह सोचती हूं कि वह कैसे जिए. मैं उनकी बच्चों जैसी जिज्ञासा के बारे में सोचती हूं, जीवन, तारों, ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग के रहस्यों के प्रति उनके असीम आकर्षण के बारे में सोचती हूं.'
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'मैं उस इंसान के बारे में सोचती हूं, जिसने लोगों से इज्जत से पेश आना सिखाया, फिर चाहे सामने कोई भी हो. मैं एक ऐसे इंसान के बारे में सोचती हूं, जिसने हमें सिखाया कि बिना दयाभाव के कामयाबी का कोई मोल नहीं है.'
वहीं, अपने भाई के सिखाए गए उसूलों को दुनिया के साथ शेयर करते हुए श्वेता सिंह ने लिखा, 'इन सालों में मैंने एक खूबसूरत बात महसूस की है. प्यार समय के नियमों को नहीं मानता. हो सकता है कि कोई शरीर हमारी नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन एक खूबसूरत आत्मा का असर अनगिनत जिंदगियों पर बना रहता है. हर बार जब कोई गुस्से के बजाय दयालुता, अज्ञानता के बजाय सीखने की इच्छा, निराशा के बजाय उम्मीद या किसी को परखने के बजाय प्यार को चुनता है, तो भाई जिन मूल्यों के लिए खड़े थे, उनका एक छोटा-सा हिस्सा जीवित रहता है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'उन्हें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दुख मनाकर नहीं, बल्कि उनके दिखाए मूल्यों को अपनाकर दी जा सकती है. जिज्ञासु बनें, दयालु बनें, हमेशा सीखते रहें, बिना डरे सपने देखें और दुनिया को कभी भी अपने दिल को कठोर न बनाने दें. किसी जिंदगी की असल अहमियत इस बात से नहीं मापी जाती कि वह कितनी लंबी थी, बल्कि इस बात से कि उसने कितने दिलों को जगाया और इस पैमाने पर देखें तो "भाई" आज भी हमारे बीच जीवित हैं. आप लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे. हमेशा प्यार किए जाएंगे और हमेशा याद किए जाएंगे.' यह पोस्ट सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया और फैंस इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.