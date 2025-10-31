‘दो लोगों ने ऐसा किया...’ सुशांत सिंह राजपूत की हुई हत्या? बहन श्वेता कीर्ति का चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- ‘मुझे उन्होंने बताया...’

Shweta Singh Kirti On Sushant Singh Rajput Death: ‘पवित्र रिश्ता’ टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दम पर टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बनाई. उन्होंने ‘काय पो छे!’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन 2020 की एक सुहब उनके परिवार और फैंस के लिए दर्दनाक साबित हुई. जब ये खबर आई कि 34 साल की उम्र में वे दुनिया को अलविदा कह गए.

उनकी मौत को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस उनको याद करते हैं और उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाते हैं. वहीं, उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर उनके बारे में बात करती हैं. हाल ही में उन्होंने एक्टर की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया कि उनके भाई की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी. एक इंटरव्यू में पत्रकार शुभंकर मिश्रा से बात करते हुए श्वेता ने बताया कि दो साइिक, एक अमेरिका में और दूसरी मुंबई में, दोनों ने कहा कि सुशांत की हत्या दो लोगों ने की थी.

श्वेता सिंह कीर्ति का चौंका देना वाला खुलासा

श्वेता के इस बयान के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है. सुशांत की मौत जून 2020 में हुई थी, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. उनकी मौत के बाद मीडिया में हंगामा मच गया और जांच मुंबई पुलिस, ईडी, एनसीबी और सीबीआई तक पहुंची. इन सभी एजेंसियों को जांच में किसी साजिश के सबूत नहीं मिले. लेकिन श्वेता अब भी इस नतीजे से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि असलियत कुछ और ही है. श्वेता ने इंटरव्यू में सवाल उठाया कि आत्महत्या कैसे हो सकती है जब कमरे में इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई खुद को लटका सके.

भाई की मौत पर उठाए कई सवाल

उन्होंने कहा, ‘जो फैन था और जो बेड था, उनके बीच इतनी दूरी नहीं थी कि कोई अपने पैर लटका सके. अगर कोई आत्महत्या करता है तो स्टूल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहां कोई स्टूल नहीं था. जिस निशान की बात की जा रही है, वो भी दुपट्टे का नहीं बल्कि पतली सी चेन जैसा निशान था’. श्वेता ने आगे बताया कि उनके भाई की मौत के कुछ समय बाद अमेरिका से एक साइकिक ने उनसे संपर्क किया था. उन्होंने कहा, ‘वो महिला अमेरिका की थी और उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता था. उसने कहा कि सुशांत की हत्या हुई है’.

‘दो लोगों ने किया ऐसा’ - श्वेता सिंह कीर्ति

श्वेता ने आगे बताया, ‘दो लोग आए थे और उन्होंने ये सब किया. ये बात उसने बिना किसी जानकारी के कही थी’. श्वेता इस बात ने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने आगे बताया कि कुछ समय बाद मुंबई की एक और साइकिक ने भी उनसे संपर्क किया और बिल्कुल वही बात कही. श्वेता ने बताया, ‘मैं उस महिला को भी नहीं जानती थी. लेकिन उसने भी वही बताया जो अमेरिका वाली साइकिक ने कहा था. दोनों ने कहा कि दो लोग आए थे जिन्होंने सुशांत की हत्या की’. श्वेता का कहना है कि इतनी समान बातें दो अलग-अलग लोगों से सुनना उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया.

सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुके 5 साल

हालांकि, सीबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सुशांत की मौत में किसी भी तरह की साजिश या दबाव का सबूत नहीं मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिया चक्रवर्ती या किसी और ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं था. लेकिन परिवार इस निष्कर्ष से असहमत है. परिवार के वकील वरुण सिंह ने कहा, ‘ये सब एक दिखावा है. अगर सीबीआई सच्चाई लाना चाहती, तो सारे सबूत पेश करती. हम इस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करेंगे’. सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती लगभग एक साल तक रिलेशनशिप में थे.