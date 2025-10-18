Advertisement
trendingNow12967335
Hindi Newsबॉलीवुड

3 मिनट 16 सेकंड का ये गाना, रिलीज होते ही यूट्यूब पर मचाया धमाल, धनुष-कृति की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

Tere Ishq Mein Title Track: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और धनुष की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में के टाइटल ट्रैक ने धूम मचा दी है. इस गाने को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. एआर रहमान और अरिजीत सिंह ने इस गाने में जादू बिखेरा है. कृति और धनुष की जोड़ी ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 18, 2025, 07:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेरे इश्क में के टाइटल ट्रैक
तेरे इश्क में के टाइटल ट्रैक

Tere Ishq Mein Title Track: आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो गया है और एक्टर धनुष और एक्ट्रेस कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है. इस गाने में बेइंतहा प्यार और दर्द बयां किया गया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस गाने को ए आर रहमान और अरिजीत सिंह ने आवाज दिया है. इन दोनों की आवाज ने गाने में जादू बिखेर दिया है. यह गाना दर्शकों को फिल्म की पहली झलक देता है. जहां अधूरा इश्क कैसे चुभता है. यह साफ-साफ देखने को मिलता है. 

'तेरे इश्क में' टाइटल ट्रैक
'तेरे इश्क में' टाइटल ट्रैक यह बताता है कि कैसे दिल को सुकून देने वाले मोहब्बत जुनून बन जाती है और दिल को चूर-चूर कर देती है. धनुष और कृति सेनन पर फिल्माए गए इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसे एआर रहमान ने कंपोज किया है. अरिजीत सिंह की सुकून देने वाली आवाज ने इस गाने को बेहद खास बना दिया है. इसके साथ ही गाने में इरशाद कामिल की खास कविताओं का भी मिश्रण सुनने में आ रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यूट्यूब पर धमाल मचा रहा गाना 
गाने में दर्शकों को फिल्म की एक खास झलक देखने को मिल रही है, जिसमें दोनों किरदारों को एक दूसरे से प्यार शुरू हो जाता है और फिर कैसे अलग हो जाने पर दोनों की जिंदगी बदल जाती है. यह एक हार्ट ब्रेक फिल्म होने वाली है. इस गाने को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. गाने के रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर ही गाने को 9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. फैंस इस सॉन्ग को काफी प्यार दे रहे हैं. 

कलाकारों की जमकर तारीफ हो रही
इस गाने को कमेंट्स में यूजर्स कलाकारों की जमकर तारीफ कर रहे है. अरिजीत सिंह और ए आर रहमान के जादू ने गाने में जाम डाल दी है तो वहीं धनुष और कृति सेनन की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा हो गए है. बता दें कि फिल्म 'तेरे इश्क' का निर्देशन आनंद एल राय कर रहे है. इस फिल्म को हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखा है. यह एक म्यूजिकल फिल्म है, इसका टीजर एक दर्द भरी लव स्टोरी बयां करता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

DhanushKriti Sanon

Trending news

युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे