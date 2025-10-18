3 मिनट 16 सेकंड का ये गाना, रिलीज होते ही यूट्यूब पर मचाया धमाल, धनुष-कृति की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

Tere Ishq Mein Title Track: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और धनुष की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में के टाइटल ट्रैक ने धूम मचा दी है. इस गाने को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. एआर रहमान और अरिजीत सिंह ने इस गाने में जादू बिखेरा है. कृति और धनुष की जोड़ी ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.
Tere Ishq Mein Title Track: आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हो गया है और एक्टर धनुष और एक्ट्रेस कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है. इस गाने में बेइंतहा प्यार और दर्द बयां किया गया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस गाने को ए आर रहमान और अरिजीत सिंह ने आवाज दिया है. इन दोनों की आवाज ने गाने में जादू बिखेर दिया है. यह गाना दर्शकों को फिल्म की पहली झलक देता है. जहां अधूरा इश्क कैसे चुभता है. यह साफ-साफ देखने को मिलता है.
'तेरे इश्क में' टाइटल ट्रैक
'तेरे इश्क में' टाइटल ट्रैक यह बताता है कि कैसे दिल को सुकून देने वाले मोहब्बत जुनून बन जाती है और दिल को चूर-चूर कर देती है. धनुष और कृति सेनन पर फिल्माए गए इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसे एआर रहमान ने कंपोज किया है. अरिजीत सिंह की सुकून देने वाली आवाज ने इस गाने को बेहद खास बना दिया है. इसके साथ ही गाने में इरशाद कामिल की खास कविताओं का भी मिश्रण सुनने में आ रहा है.
यूट्यूब पर धमाल मचा रहा गाना
गाने में दर्शकों को फिल्म की एक खास झलक देखने को मिल रही है, जिसमें दोनों किरदारों को एक दूसरे से प्यार शुरू हो जाता है और फिर कैसे अलग हो जाने पर दोनों की जिंदगी बदल जाती है. यह एक हार्ट ब्रेक फिल्म होने वाली है. इस गाने को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. गाने के रिलीज होने के कुछ घंटों के अंदर ही गाने को 9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. फैंस इस सॉन्ग को काफी प्यार दे रहे हैं.
कलाकारों की जमकर तारीफ हो रही
इस गाने को कमेंट्स में यूजर्स कलाकारों की जमकर तारीफ कर रहे है. अरिजीत सिंह और ए आर रहमान के जादू ने गाने में जाम डाल दी है तो वहीं धनुष और कृति सेनन की केमिस्ट्री पर फैंस फिदा हो गए है. बता दें कि फिल्म 'तेरे इश्क' का निर्देशन आनंद एल राय कर रहे है. इस फिल्म को हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखा है. यह एक म्यूजिकल फिल्म है, इसका टीजर एक दर्द भरी लव स्टोरी बयां करता है.
