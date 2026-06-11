/गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग! लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, पोस्ट में लिखा - ‘समझाया था सलमान खान से दूर रहो दुश्मन है...’

Guru Randhawa Gym Firing Case: हाल ही में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग की खबर समाने आई है, जिसने चारो तरफ सनसनी मचा दी है. जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार हमलावरों ने गुरुवार की सुबह जिम के बाहर गोलियां चलाईं. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नही है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लेने का दावा करते हुए धमकी भरा मैसेज भी लिखा, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
पोस्ट में ये कहा गया कि पहले समझाया गया था कि सलमान खान से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो उनका दुश्मन है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गुरुवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक जिम के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी. मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 5 बजे बाइक पर सवार होकर दो लड़के वहां पहुंचे. उन्होंने पश्चिम विहार के '24 एचएस फिटनेस जिम' के बाहर ताबड़तोड़ सात राउंड फायरिंग की और तुरंत वहां से भाग निकले.
सुबह-सुबह गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग बुरी तरह डर गए. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए मामले की जानकारी पुलिस को दी. इस वारदात के ठीक बाद सोशल मीडिया पर अनिल पंडित नाम के एक शख्स का फेसबुक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में सरेआम फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. वायरल हो रहे इस पोस्ट में ये बात भी कही गई है कि जिस जिम पर गोलियां चलाई गई हैं, उसका कनेक्शन मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा से है.
इसके साथ ही पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि सुपरस्टार सलमान खान के करीबी होने की वजह से इस जिम को निशाना बनाया गया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों की अभी तक पुलिस या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही हैं.
इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो वहां से सबूत जुटाने का काम कर रही है. फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सरेआम हुई फायरिंग के पीछे की असली वजह क्या है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की भी गहराई से जांच कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो और फेसबुक पोस्ट का इस घटना से कोई सीधा कनेक्शन है भी या नहीं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.