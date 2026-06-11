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गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग! लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, पोस्ट में लिखा - ‘समझाया था सलमान खान से दूर रहो दुश्मन है...’

Guru Randhawa Gym Firing: पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा से जुड़े जिम पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेने का दावा किया. पोस्ट में सलमान खान को लेकर चेतावनी भी दी गई, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 11, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:23 AM IST
गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग! लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, पोस्ट में लिखा - ‘समझाया था सलमान खान से दूर रहो दुश्मन है...’
Image Credit: Guru Randhawa Gym Firing Case

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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