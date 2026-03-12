Advertisement
trendingNow13137738
Hindi Newsबॉलीवुडदीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्क शिफ्ट पर एक्टर का टो टूक जवाब, बोले- ‘कम काम और ज्यादा पैसे दोनों साथ नहीं मिलते...’

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्क शिफ्ट पर एक्टर का टो टूक जवाब, बोले- ‘कम काम और ज्यादा पैसे दोनों साथ नहीं मिलते...’

Deepika Padukone Debate: पिछले साल दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग ने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बहस छेड़ दी थी, जिसको लेकर कई कलाकारों ने अपनी बात रखी थी. अब हाल ही में एक और जाने-माने एक्टर ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कुछ ऐसा कह दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deepika Padukone 8-Hour Work Debate
Deepika Padukone 8-Hour Work Debate

Deepika Padukone 8-Hour Work Debate: दीपिका पादुकोण ने पिछले साल फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे के वर्कडे को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी. उस समय कई कलाकारों ने उनके इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी. किसी ने सपोर्ट किया तो किसी ने इसको गलत ठहराया. इसी बीच अब एक्टर कुणाल खेमू ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर उनके पति कुणाल खेमू और भाई सैफ अली खान साथ नजर आए. जहां उन्होंने वर्क-लाइफ बैलेंस और नई पीढ़ी की सोच पर खुलकर बात की.

बातचीत के दौरान सोहा अली खान ने कहा कि अब लोग पहले की तुलना में वर्क-लाइफ बैलेंस को ज्यादा इंपोर्टेंस देने लगे हैं. उन्होंने बताया कि आजकल इस मुद्दे पर खुलकर बात भी होती है और लोग इसे समझ भी रहे हैं. इस पर कुणाल खेमू ने कहा कि किसी भी करियर को चुनते समय उसके रिजल्ट भी समझने जरूरी हैं. उनके मुताबिक हर फैसले के साथ कुछ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं. कुणाल खेमू ने कहा, ‘मुझे लगता है कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं और देश की सरकार चुनने का अधिकार रखते हैं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

Add Zee News as a Preferred Source

करियर चुनते समय ये बातें समझना जरूरी हैं
 
उन्होंने आगे कहा, ‘तो हमें अपनी जिंदगी के फैसले भी समझदारी से लेने चाहिए. हमें ये तय करना चाहिए कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं और किस चीज के लिए हामी भर रहे हैं’. उनका मानना है कि करियर चुनते वक्त उसकी शर्तों को भी समझना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा, ‘कई बार लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही काम करना है और इतना ही समय देना है. अगर आपको लगता है कि नौकरी आपके मुताबिक नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं. लेकिन फिर ये कहना ठीक नहीं कि हमें सबसे बड़ा सुपरस्टार भी बनना है और साल में कई फिल्में भी करनी है’. 

14 हजार की लॉटरी से बनी देश की पहली ‘बोलती’ फिल्म, रात 1 से 4 बजे के बीच होती थी शूटिंग, 95 साल पहले कमाई से रचा इतिहास

जेन जी लाइफस्टाइल और काम के घंटे पर बहस

कुणाल के मुताबिक हर चुनाव के अपने फायदे और नुकसान होते हैं. जब सोहा ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट वाले मुद्दे का जिक्र किया तो कुणाल ने नई पीढ़ी की सोच पर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ एक्टर्स या जेंडर की बात नहीं कर रहा. जब हम जेन जी की बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि वे ज्यादा काम नहीं करना चाहते. लेकिन हर पीढ़ी के पास दिन के उतने ही घंटे होते हैं, बस उनका लाइफस्टाइल अलग होता है’. कुणाल ने कहा, ‘अगर कोई शख्स 12 घंटे काम कर रहा है और उसे ज्यादा सैलरी मिल रही है तो फिर इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए’. 

8 घंटे शिफ्ट विवाद और काम-परिवार बैलेंस

उन्होंने कहा, ‘अगर आप घूमना चाहते हैं, छुट्टियां लेना चाहते हैं और साथ में ज्यादा पैसे भी चाहते हैं तो यह हमेशा संभव नहीं होता’. गौरतलब है कि पिछले साल दीपिका पादुकोण ने फिल्म ‘स्पिरिट’ की शूटिंग के दौरान 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक मतभेद के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी. बताया गया कि बेटी दुआ के जन्म के बाद वह काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना चाहती थीं. वहीं, अगर कुणाल के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म ‘सिंगल पापा’ को नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का खूब प्यार मिला और अब वे अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Deepika PadukoneKunal Khemu

Trending news

आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए...शाह ने विपक्ष को क्यों किया चैलेंज
amit shah news
आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए...शाह ने विपक्ष को क्यों किया चैलेंज
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की