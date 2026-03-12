दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वर्क शिफ्ट पर एक्टर का टो टूक जवाब, बोले- ‘कम काम और ज्यादा पैसे दोनों साथ नहीं मिलते...’

Deepika Padukone 8-Hour Work Debate: दीपिका पादुकोण ने पिछले साल फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे के वर्कडे को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी. उस समय कई कलाकारों ने उनके इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी. किसी ने सपोर्ट किया तो किसी ने इसको गलत ठहराया. इसी बीच अब एक्टर कुणाल खेमू ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर उनके पति कुणाल खेमू और भाई सैफ अली खान साथ नजर आए. जहां उन्होंने वर्क-लाइफ बैलेंस और नई पीढ़ी की सोच पर खुलकर बात की.

बातचीत के दौरान सोहा अली खान ने कहा कि अब लोग पहले की तुलना में वर्क-लाइफ बैलेंस को ज्यादा इंपोर्टेंस देने लगे हैं. उन्होंने बताया कि आजकल इस मुद्दे पर खुलकर बात भी होती है और लोग इसे समझ भी रहे हैं. इस पर कुणाल खेमू ने कहा कि किसी भी करियर को चुनते समय उसके रिजल्ट भी समझने जरूरी हैं. उनके मुताबिक हर फैसले के साथ कुछ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं. कुणाल खेमू ने कहा, ‘मुझे लगता है कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं और देश की सरकार चुनने का अधिकार रखते हैं’.

करियर चुनते समय ये बातें समझना जरूरी हैं



उन्होंने आगे कहा, ‘तो हमें अपनी जिंदगी के फैसले भी समझदारी से लेने चाहिए. हमें ये तय करना चाहिए कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं और किस चीज के लिए हामी भर रहे हैं’. उनका मानना है कि करियर चुनते वक्त उसकी शर्तों को भी समझना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा, ‘कई बार लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही काम करना है और इतना ही समय देना है. अगर आपको लगता है कि नौकरी आपके मुताबिक नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं. लेकिन फिर ये कहना ठीक नहीं कि हमें सबसे बड़ा सुपरस्टार भी बनना है और साल में कई फिल्में भी करनी है’.

जेन जी लाइफस्टाइल और काम के घंटे पर बहस

कुणाल के मुताबिक हर चुनाव के अपने फायदे और नुकसान होते हैं. जब सोहा ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट वाले मुद्दे का जिक्र किया तो कुणाल ने नई पीढ़ी की सोच पर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ एक्टर्स या जेंडर की बात नहीं कर रहा. जब हम जेन जी की बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि वे ज्यादा काम नहीं करना चाहते. लेकिन हर पीढ़ी के पास दिन के उतने ही घंटे होते हैं, बस उनका लाइफस्टाइल अलग होता है’. कुणाल ने कहा, ‘अगर कोई शख्स 12 घंटे काम कर रहा है और उसे ज्यादा सैलरी मिल रही है तो फिर इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए’.

8 घंटे शिफ्ट विवाद और काम-परिवार बैलेंस

उन्होंने कहा, ‘अगर आप घूमना चाहते हैं, छुट्टियां लेना चाहते हैं और साथ में ज्यादा पैसे भी चाहते हैं तो यह हमेशा संभव नहीं होता’. गौरतलब है कि पिछले साल दीपिका पादुकोण ने फिल्म ‘स्पिरिट’ की शूटिंग के दौरान 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक मतभेद के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी. बताया गया कि बेटी दुआ के जन्म के बाद वह काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना चाहती थीं. वहीं, अगर कुणाल के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म ‘सिंगल पापा’ को नेटफ्लिक्स पर दर्शकों का खूब प्यार मिला और अब वे अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे हैं.