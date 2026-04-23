Moonwalk से मुंबई तक... माइकल जैक्सन ने कैसे बदल दिया बॉलीवुड का डांस और स्टारडम का गेम? जिसने एक्टर्स को बना दिया ऑलराउंड एंटरटेनर

Michael Jackson Bollywood Influence: माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार्स में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने गानों और डांस से पूरी पॉप कल्चर को बदल दिया और दुनियाभर में अपनी पहचान कायम की. भारत में भी उनका बहुत गहरा असर पड़ा. जब 90s में उनकी पॉपुलैरिटी चरम पर थी, तब भारतीय फैंस ने पहली बार देखा कि स्टेज परफॉर्मेंस कितनी दमदार हो सकती है. उनके गाने, डांस और स्टाइल ने लोगों को काफी प्रभावित किया. बॉलीवुड में भी उसी समय बदलाव की शुरुआत हुई और डांस को ज्यादा अहमियत मिलने लगी.

यही वजह रही कि युवा पीढ़ी भी उनसे काफी इंस्पायर हुई. उनकी मौजूदगी ने मनोरंजन की दुनिया को नया नजरिया दिया. माइकल जैक्सन का मशहूर मूव मूनवॉक सिर्फ एक डांस स्टेप नहीं था, बल्कि ये एक सोच थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया. इससे पहले बॉलीवुड में डांस ज्यादा पारंपरिक और थिएटर स्टाइल का होता था. लेकिन माइकल ने दिखाया कि डांस अकेले भी इतना पावरफुल हो सकता है कि लोग उसे लंबे समय तक याद रखें. उनके स्टेप्स में एंनर्जी के साथ-साथ दम भी था. दर्शकों और बॉलीवुड के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था.

प्रभु देवा और भारतीय माइकल जैक्सन

धीरे-धीरे फिल्मों में भी डांस को अहम हिस्सा बनाया जाने लगा. इस बदलाव ने आने वाले स्टार्स के लिए नई राह खोल दी और दर्शकों की सोच भी पूरी तरह बदल गई. भारत में अगर किसी को माइकल जैक्सन की विरासत को आगे बढ़ाने वाले के तौर पर देखा जाता है तो वे प्रभु देवा हैं. उन्हें अक्सर भारतीय माइकल जैक्सन कहा जाता है. उनके डांस मूव्स में स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी देखने लायक होती है. उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक डांस का लेवल बदल दिया. उनके स्टेप्स में माइकल जैक्सन की झलक साफ दिखाई देती है.

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स्टारडम की नई परिभाषा

बॉलीवुड में स्टारडम का मतलब सिर्फ एक्टिंग और रोमांटिक इमेज होता था. लेकिन माइकल जैक्सन ने दुनिया को दिखाया कि एक कलाकार की पहचान उसके डांस और स्टेज परफॉर्मेंस से भी बन सकती है. इसके बाद हिंदी फिल्मों में कलाकारों से उम्मीदें बढ़ गईं. अब सिर्फ अभिनय काफी नहीं माना जाने लगा, बल्कि अच्छे डांस मूव्स और स्टेज प्रेजेंस भी जरूरी हो गए. धीरे-धीरे नए एक्टर्स ने खुद को हर तरह से तैयार करना शुरू किया ताकि वे ऑलराउंड परफॉर्मर बन सकें. यही बदलाव बॉलीवुड को ग्लोबल लेवल पर ले जाने में मददगार साबित हुआ.

माइकल जैक्सन का फैशन और स्टाइल

माइकल जैक्सन का फैशन सेंस भी दुनिया भर में काफी मशहूर था. उनके सफेद ग्लव, ब्लैक जैकेट, हैट और खास स्टाइल ने उन्हें अलग पहचान दी. ये सिर्फ स्टाइल नहीं था, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था. भारत में भी उनके स्टाइल का असर देखने को मिला. कई फिल्मों और स्टेज शोज में उनके जैसे लुक अपनाए गए. इससे इंडियन पॉप कल्चर को भी एक नया ग्लोबल टच मिला. युवा पीढ़ी ने उनके फैशन को काफी पसंद किया और उसे अपने तरीके से अपनाया. आज भी उनका स्टाइल फैशन की दुनिया में इंस्पिरेशन माना जाता है और ये ट्रेंड आज भी जारी है.

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पर असर

आज माइकल जैक्सन का असर कई बॉलीवुड स्टार्स में साफ देखा जा सकता है. ऋतिक रोशन के डांस मूव्स में उनकी बॉडी कंट्रोल और ग्रेस नजर आती है. वहीं टाइगर श्रॉफ अपनी एनर्जी और फास्ट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. दोनों ही स्टार्स ने माइकल जैक्सन से इंस्पिरेशन लेकर अपने डांस को और बेहतर बनाया. हालांकि, उन्होंने इसे अपनी पहचान के हिसाब से ढाला है. इसी वजह से भारतीय डांस अब ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाने लगा है. ये इंपैक्ट आने वाली पीढ़ी के डांसर्स को भी इंस्पायर करता रहेगा और नए एक्सपेरिमेंट लगातार बढ़ते रहेंगे.

परफॉर्मेंस को कहानी बनाने की सोच

माइकल जैक्सन ने ये साबित किया कि म्यूजिक वीडियो सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि देखने का एक एक्सपीरियंस भी होते हैं. उनके हर वीडियो में एक कहानी होती थी, जो दर्शकों को जोड़े रखती थी. इसी सोच का असर बॉलीवुड पर भी पड़ा. अब गानों को सिर्फ डांस नंबर नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें कहानी का हिस्सा बनाया जाता है. कोरियोग्राफी और विजुअल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा ताकि दर्शकों को बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके. इस बदलाव ने फिल्मों के गानों को ज्यादा यादगार बना दिया और दर्शक उनसे ज्यादा जुड़ने लगे.

माइकल जैक्सन की विरासत और आने वाली फिल्म

अब जब माइकल जैक्सन की बायोपिक दुनिया भर में रिलीज होने वाली है, तो उनकी लाइफ और काम को फिर से याद किया जा रहा है. ये फिल्म उनके संघर्ष, सक्सेस और म्यूजिकल जर्नी को दिखाएगी. भारत में भी उनके चाहने वाले इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. माइकल जैक्सन ने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बदला, बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सोच बदल दी. उनका असर आज भी बॉलीवुड और दुनिया भर में साफ दिखाई देता है. उनकी विरासत आने वाले समय में भी लोगों को इंस्पायर करती रहेगी और नई पीढ़ी उनसे सीखती रहेगी.