Advertisement
trendingNow13222534
Hindi Newsबॉलीवुडहिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर... शादीशुदा होते हुए भी अपनी हीरोइन संग चलाया चक्कर, 39 की उम्र में तोड़ा दम, बेटे की भी वैसे ही हुई मौत

हिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर... शादीशुदा होते हुए भी अपनी हीरोइन संग चलाया चक्कर, 39 की उम्र में तोड़ा दम, बेटे की भी वैसे ही हुई मौत

Hindi Cinema Legendary Director: हिंदी सिनेमा के एक महान निर्देशक की कहानी आज भी लोगों को इमोशनल कर देती है. उनकी फिल्मों में प्यार, दर्द और अकेलेपन की गहरी झलक देखने को मिलती है. उन्होंने कई यादगार क्लासिक फिल्में दीं जो समय के साथ अमर बन गईं. उनकी पर्नसल लाइफ भी उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी रही, जितनी उनकी फिल्मों की कहानियां. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 19, 2026, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hindi Cinema Legendary Director
Hindi Cinema Legendary Director

Hindi Cinema Legendary Director: गुरु दत्त हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से माने जाते हैं, जिन्होंने फिल्मों को एक नया इमोशनल अंदाज दिया. उनकी फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं होती थी, बल्कि दर्द, अकेलापन और टूटे रिश्तों की गहरी झलक भी दिखती थी. ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’, ‘चौदहवीं का चांद’ और ‘साहिब बीबी और गुलाम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया. हालांकि, उस दौर में उनकी फिल्मों को एक दम से बड़ी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन बाद में इन्हें भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाने लगा.

गुरु दत्त का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई. वे सिर्फ निर्देशक ही नहीं, बल्कि एक्टर और प्रोड्यूसर भी थे. उनकी फिल्मों में कैमरा वर्क और कहानी कहने का तरीका काफी अलग और नया होता था. वे अपने किरदारों और कहानी में गहराई लाने के लिए बहुत बारीकी से काम करते थे. इसी वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली फिल्मकारों में गिना जाता है. इसी दौरान उनकी मुलाकात उस दौर की खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान से हुई. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

वहीदा रहमान को दिल दे बैठे थे गुरु दत्त

वहीदा रहमान ने पहले साउथ सिनेमा में काम किया था. गुरु दत्त ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें हिंदी फिल्मों में मौका दिया. इसके बाद वहीदा रहमान ने ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’ और ‘चौदहवीं का चांद’ जैसी फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों ने वहीदा रहमान के करियर को नई ऊंचाई दी और वे हिंदी सिनेमा की बड़ी अदाकाराओं में शामिल हो गईं. गुरु दत्त और वहीदा रहमान ने कई फिल्मों में साथ काम किया. उनकी जोड़ी को पर्दे पर बहुत पसंद किया गया. दोनों की फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री और अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा. 

2 घंटे 6 मिनट तक खूब हंसाएगी ये सास-बहू की तू-तू मैं-मैं... मिलेगा नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट का डोज, यूट्यूब पर जरूर देखें ये मजेदार मूवी

भारी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे गुरु दत्त

धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री में दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें और अफवाहें भी फैलने लगीं. हालांकि, इस बारे में दोनों में से किसी ने भी कभी खुलकर कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके बीच की नजदीकियों पर लंबे समय तक बातें होती रही. इन सबका असर गुरु दत्त की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा. गुरु दत्त की शादी मशहूर सिंगर गीता दत्त से हुई थी, जिनकी आवाज ने उनकी फिल्मों को और भी खास बना दिया. लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दूरियां आने लगीं. कहा जाता है कि गुरु दत्त इस दौर में मेंटल स्ट्रेस, नींद न आने की समस्या और अकेलेपन से जूझ रहे थे. 

fallback

माता-पिता की मौत के बाद बेटे ने भी की आत्महत्या 

इसी हालत में 1964 में केवल 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे दुखद घटनाओं में गिना जाता है. बताया जाता है कि इससे पहले उन्होंने 2 बाद आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. गुरु दत्त के निधन के बाद गीता दत्त भी काफी टूट गईं. वे लंबे समय तक मेंटली और फाइनेंशियली परेशानियों से गुजरती रहीं. कुछ समय बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ती चली गई और 1972 में उनका भी निधन हो गया. इसके बाद परिवार को और भी दुख झेलने पड़े, जब उनके बेटे तरुण दत्त ने भी बाद में आत्महत्या कर ली. इस तरह गुरु दत्त का परिवार का दर्दनाक अंत हुआ. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Guru Dutt

Trending news

सावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है नाइट हीटवेव, जानें रात में लगने वाली इस लू का सच
Night Heatwave
सावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है नाइट हीटवेव, जानें रात में लगने वाली इस लू का सच
सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
india politics
सायोनी घोष का सिर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम, भरी सभा में भाजपा नेता के बिगड़े बोल
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
Telangana
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Maharastra News
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
Stray dogs
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
IMD
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचे टिकट', बंगाल में सरकार बदलते ही लगे सनसनीखेज आरोप
bengal news
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचे टिकट', बंगाल में सरकार बदलते ही लगे सनसनीखेज आरोप
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
Ghee
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
Ebola alert
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Pakistan
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब