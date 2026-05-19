हिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर... शादीशुदा होते हुए भी अपनी हीरोइन संग चलाया चक्कर, 39 की उम्र में तोड़ा दम, बेटे की भी वैसे ही हुई मौत

Hindi Cinema Legendary Director: गुरु दत्त हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से माने जाते हैं, जिन्होंने फिल्मों को एक नया इमोशनल अंदाज दिया. उनकी फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं होती थी, बल्कि दर्द, अकेलापन और टूटे रिश्तों की गहरी झलक भी दिखती थी. ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’, ‘चौदहवीं का चांद’ और ‘साहिब बीबी और गुलाम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया. हालांकि, उस दौर में उनकी फिल्मों को एक दम से बड़ी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन बाद में इन्हें भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाने लगा.

गुरु दत्त का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई. वे सिर्फ निर्देशक ही नहीं, बल्कि एक्टर और प्रोड्यूसर भी थे. उनकी फिल्मों में कैमरा वर्क और कहानी कहने का तरीका काफी अलग और नया होता था. वे अपने किरदारों और कहानी में गहराई लाने के लिए बहुत बारीकी से काम करते थे. इसी वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली फिल्मकारों में गिना जाता है. इसी दौरान उनकी मुलाकात उस दौर की खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान से हुई.

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वहीदा रहमान को दिल दे बैठे थे गुरु दत्त

वहीदा रहमान ने पहले साउथ सिनेमा में काम किया था. गुरु दत्त ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें हिंदी फिल्मों में मौका दिया. इसके बाद वहीदा रहमान ने ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’ और ‘चौदहवीं का चांद’ जैसी फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों ने वहीदा रहमान के करियर को नई ऊंचाई दी और वे हिंदी सिनेमा की बड़ी अदाकाराओं में शामिल हो गईं. गुरु दत्त और वहीदा रहमान ने कई फिल्मों में साथ काम किया. उनकी जोड़ी को पर्दे पर बहुत पसंद किया गया. दोनों की फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री और अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा.

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भारी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे गुरु दत्त

धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री में दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें और अफवाहें भी फैलने लगीं. हालांकि, इस बारे में दोनों में से किसी ने भी कभी खुलकर कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके बीच की नजदीकियों पर लंबे समय तक बातें होती रही. इन सबका असर गुरु दत्त की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा. गुरु दत्त की शादी मशहूर सिंगर गीता दत्त से हुई थी, जिनकी आवाज ने उनकी फिल्मों को और भी खास बना दिया. लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दूरियां आने लगीं. कहा जाता है कि गुरु दत्त इस दौर में मेंटल स्ट्रेस, नींद न आने की समस्या और अकेलेपन से जूझ रहे थे.

माता-पिता की मौत के बाद बेटे ने भी की आत्महत्या

इसी हालत में 1964 में केवल 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे दुखद घटनाओं में गिना जाता है. बताया जाता है कि इससे पहले उन्होंने 2 बाद आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. गुरु दत्त के निधन के बाद गीता दत्त भी काफी टूट गईं. वे लंबे समय तक मेंटली और फाइनेंशियली परेशानियों से गुजरती रहीं. कुछ समय बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ती चली गई और 1972 में उनका भी निधन हो गया. इसके बाद परिवार को और भी दुख झेलने पड़े, जब उनके बेटे तरुण दत्त ने भी बाद में आत्महत्या कर ली. इस तरह गुरु दत्त का परिवार का दर्दनाक अंत हुआ.