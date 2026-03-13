‘कॉमेडी फिल्में बनाने वाले को लोग 'जोकर' समझते हैं...’ नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर का छलका दर्द, बोले- ‘सीरियस मूवी बनाओगे तो मिलेगी इज्जत...’

Comedy Movies Directors: एक से बढ़कर एक हिट कॉमेडी फिल्मों की सौगात देने वाले हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर ने हाल ही में कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें ‘जोकर्स’ की तरह ट्रीट करते हैं और कुछ नहीं समझते.
Priyadarshan on Comedy Directors: हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट कॉमेडी फिल्मों की सौगात देने वाले दिग्गज फिल्ममेकर प्रियदर्शन को लोग उनकी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के लिए जानते हैं. ‘हेरा फेरी’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि असल में उन्हें कॉमेडी फिल्मों से ज्यादा सीरियस फिल्में बनाना पसंद है. इसके बावजूद हालात ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें बार-बार कॉमेडी फिल्में ही बनानी पड़ती हैं.
प्रियदर्शन ने बताया कि कॉमेडी फिल्मों की वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी तो बहुत मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी डायरेक्टर्स को उतना सम्मान नहीं मिलता. उन्होंने कहा, ‘मुझे सीरियस फिल्में शूट करना ज्यादा पसंद है. मैं कॉमेडी फिल्में बनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता. जब मैं कॉमेडी फिल्म बनाता हूं तो लोग मुझे एक अच्छे डायरेक्टर के तौर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही आप सीरियस फिल्म बनाते हैं, इंडस्ट्री में आपको ज्यादा सम्मान मिलने लगता है’.
कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर्स को नहीं मिलता सम्मान
उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि यही बात उन्हें सबसे ज्यादा दुख देती है. उनके मुताबिक, ‘जब कोई डायरेक्टर कॉमेडी फिल्में बनाता है तो उसे अक्सर हल्के में लिया जाता है. लेकिन अगर वही डायरेक्टर सीरियस फिल्म बनाए तो लोग उसे ज्यादा सम्मान देते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि कॉमेडी फिल्म बनाने वाले को अच्छा फिल्ममेकर क्यों नहीं माना जाता. कॉमेडी बनाना भी उतना ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उसे वैसी पहचान नहीं मिलती जैसी सीरियस फिल्मों को मिलती है’.
बॉलीवुड की वो बोल्ड एक्ट्रेस, जिनका विवादों से रहा गहरा नाता, 30 साल में बनीं बिन ब्याही मां, आज 66 की उम्र में भी मॉर्डन हीरोइनों को देती हैं मात
कई हिट फिल्में दे चुके हैं प्रियदर्शन, जीते कई अवॉर्ड
प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि उन्हें ‘कांजीवरम’ (Kanchivaram) और ‘कालापानी’ (Kaalapaani) जैसी फिल्में बनाना ज्यादा पसंद है. उन्होंने कहा, ‘ऐसी फिल्मों से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्ममेकर के तौर पर ज्यादा माना जाता है. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में यही सिचुएशन है. जब आप कॉमेडी फिल्में बनाते हैं तो लोग आपको जोकर की तरह देखते हैं. शायद यही वजह है कि कॉमेडी फिल्मों को ऑस्कर जैसे बड़े अवॉर्ड बहुत कम मिलते हैं’. प्रियदर्शन 1982 से साउथ और हिंदी सिनेमा में एक्टिंव हैं.
अक्षय कुमार के साथ ला रहे हॉरर-कॉमेडी फिल्म
अपने इतने लंबे करियप में वे अब तक करीब 98 फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं. उन्होंने कई अलग-अलग भाषाओं में काम किया है. उनके करियर में ‘गरम मसाला’, ‘चुप चुप के’ और ‘अभिमन्यु’ जैसी कई यादगार फिल्में शामिल हैं. उनकी गंभीर फिल्मों को भी काफी सराहना मिली है और उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. वे जल्द ही 14 साल बाद एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बांग्ला’ (Bhooth Bangla) ला रहे हैं, जो 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
