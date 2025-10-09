Advertisement
सिनेमा की दुनिया में नहीं आना चाहते थे ये लेजेंडरी फिल्ममेकर, इन दो लोगों के कहने पर लिया फैसला..और बदल गई किस्मत

Hindi Cinema Legendary Filmmaker: आज हम आपको हिंदी सिनेमा के उस लेजेंडरी फिल्ममेकर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी कलम और सोच से ऐसी-ऐसी कहानियां और गाने लिखें, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को नई पहचान दिलाई, लेकिन असल में वो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे. 

Oct 09, 2025
Hindi Cinema Legendary Filmmaker Gulzar: हम यहां 91 साल के लेजेंडरी फिल्ममेकर, गीतकार और कवि गुलजार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में मुंबई के फिल्ममेकर सुभाष घई के इंस्टीट्यूट Whistling Woods में आयोजित ‘Celebrate Cinema 2025’ के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया. गुलजार साहब ने बताया कि उनका पहला प्यार हमेशा साहित्य रहा है, सिनेमा नहीं. उन्होंने कहा, “मैं कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था, न ही फिल्मों के लिए लिखना चाहता था. मुझे किताबों से बहुत लगाव था”.

उन्होंने कहा, “मैं लगातार पढ़ता रहता था और एक लेखक बनने का सपना देखता था”. गुलजार ने बताया कि उन्हें फिल्मों से लगाव तो था, लेकिन निर्देशक बनने की चाह नहीं थी. उन्होंने कहा, “मैं किताबों पर अपना नाम छपा देखना चाहता था. मुझे फिल्में देखना पसंद था, पर उनका हिस्सा बनना नहीं. ये सब तब शुरू हुआ जब मैं सिनेमा से जुड़ा”. गुलजार साहब ने ‘रावी पार’, ‘त्रिवेणी’, ‘बॉस्की की पंचतंत्र’ और ‘एक्चुअली... आई मेट देम’ जैसी कई मशहूर किताबें लिखी हैं.

फिर कैसे हुई फिल्मी सफर की शुरुआत? 

पंजाब में जन्मे संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार को भारतीय सिनेमा के सबसे एक शानदार राइटर और कहानीकार के तौर पर देखा जाता है. गुलजार ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1956 में की थी. उन्होंने बतौर गीतकार बिमल रॉय की फिल्म “बंदिनी” से डेब्यू किया था, जिसमें उनका पहला गाना “मोरा गोरा अंग लै ले” सुपरहिट हुआ. गुलजार ने पुरान दिनों को याद करते हुए बताया कि उनके दोस्त देबू सेन और मशहूर गीतकार शैलेन्द्र ने उन्हें बिमल रॉय से मिलवाया था. 

गुलजार साहब ने याद किए पुराने दिन 

उन्होंने बताया, “मैं शैलेन्द्र जी से साहित्य सभा में मिला था. उन्होंने मुझसे कहा कि फिल्म वालों को तुम अनपढ़ समझते हो? जाकर बिमल रॉय के साथ काम करो”. गुलजार बोले कि बिमल रॉय शुरू में ये सोचकर झिझक रहे थे कि क्या वे वैष्णव भक्ति पर कविता लिख सकते हैं या नहीं. रॉय ने देबू से पूछा, ‘इसका नाम तो गुलजार है, इसे वैष्णव कविता की समझ कहां होगी?’ देबू ने जवाब दिया कि ‘ये बंगाली समझते हैं’. तब बिमलदा ने उनसे कहा, ‘तुम लिखोगे?’ और गुलजार ने हां कर दी. 

गानों के साथ-साथ निर्देशन में भी आजमाया हाथ 

फिर सचिन देव बर्मन ने धुन दी और इस तरह अमर गीत “मोरा गोरा अंग लै ले” बना. इसके बाद गुलजार ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और “कोशिश”, “परिचय”, “आंधी”, “माचिस” और “हुतू तू” जैसी बेहतरीन फिल्में बनाईं. उन्होंने बताया कि “बंदिनी” के एक गाने का मौका उन्हें इसलिए मिला, क्योंकि उस वक्त बर्मन दा और शैलेन्द्र के बीच मतभेद हो गया था. शैलेन्द्र ने खुद गुलजार का नाम सुझाया और इस तरह उन्हें पहला बड़ा मौका मिला. सत्र में उनके साथ सुभाष घई, कौसर मुनीर और सलीम आरिफ भी मौजूद थे.

ए.आर. रहमान की जमकर की तारीफ 

गुलजार ने आगे बताया, “संगीत और कविता हमारे सिनेमा की आत्मा हैं. ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी हैं. आज भी लोग पुराने गीतों और कविताओं को याद रखते है”. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संगीत को ए.आर. रहमान ने इंटरनेशनल पहचान दिलाई. उन्होंने कहा, “पहले जब फिल्में विदेशों में भेजी जाती थीं तो गाने निकाल दिए जाते थे, लेकिन आज विदेशी मार्केट में भारतीय गीतों की डिमांड है और इसका श्रेय रहमान को जाता है”.

लिख चुके 1000 से ज्यादा गाने 

इवेंट के आखिर में जब गुलजार से उनकी विरासत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं अपने गुरुओं से जो सीखा, वही आगे बढ़ा रहा हूं. मैं किसी को कुछ सिखाने नहीं, खुद को दिखाने आया हूं. नई पीढ़ी से सीख रहा हूं और उनके साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं”. बात दें, गुलजार साहब ने अपने इतने साल के करियर में 1000 से भी ज्यादा गाने लिखे और 17 बेहतरीन फिल्में बनाई. आज भी उनको गानों को सुने बिना लोगों के दिलों को तसल्ली नहीं मिलती. 

