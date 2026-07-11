20 भाषाएं, 48 हजार गीत... दिग्गज सिंगर 'क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन' एस जानकी का निधन, जानिए क्यों ठुकरा दिया था पद्म भूषण?

'दक्षिण भारत की कोकिला' कही जाने वाली प्लेबैक सिंगर गायिका एस. जानकी का 11 जुलाई, 2026 को 88 साल की उम्र में कर्नाटक के मैसूरु स्थित अपोलो अस्पताल में निधन हो गया. खबरों के मुताबिक, वो काफी लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम समेत कई भाषाओं में हजारों सुपरहिट गाने गाए और अपनी मधुर आवाज से करोड़ों लोगों का दिल जीता. उनके निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैंस में शोक की लहर है. उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा.
'जानकी अम्मा' के नाम से मशहूर एस. जानकी ने अपने 6 दशक से भी लंबे करियर में लाखों म्यूजिक लवर्स का दिल जीत.। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी समेत 20 से ज्यादा भाषाओं में करीब 48 हजार गीत गाए. अपनी बेहतरीन सिंगिंग और अलग-अलग गाने की कला की वजह से उन्हें 'क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन' भी कहा जाता था.
एस. जानकी का जन्म 23 अप्रैल, 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्लापटला गांव में हुआ था. उनके पिता सिस्टला श्रीराममूर्ति आयुर्वेदिक डॉक्टर और टीचर थीं. बचपन से ही जानकी को म्यूजिक का शौक था और उन्होंने महज 9 साल की उम्र में पहली बार मंच पर गाना गाया था. उन्होंने म्यूजिक की शुरुआती ट्रेनिंग नादस्वरम वादक पैडिस्वामी से ली, लेकिन शास्त्रीय संगीत की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली. इसके बावजूद, अपनी मेहनत और कला के दम पर उन्होंने इंडियन म्यूजिक की दुनिया में ऐसी पहचान बनाई, जिसे आज भी मिसाल माना जाता है.
जानकी ने साल 1957 में तमिल फिल्म 'विधियिन विलायट्टू' से अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने हजारों सुपरहिट गाने गाए और कई जनरेशन के म्यूजिक लवर्स की पसंद बनी रहीं. अपने शानदार करियर में उन्हें 4 नेशनल अवॉर्ड, फिल्म अवॉर्ड और 33 स्टेट फिल्म अवॉर्ड समेत कई बड़े सम्मान मिले. साल 2016 में उन्होंने फिल्म रिकॉर्डिंग और लाइव स्टेज शो से संन्यास लेने का फैसला किया.
हालांकि, 2018 में उन्होंने तमिल फिल्म 'पन्नादी' के लिए एक गाना गाकर उन्होंने अपने 60 साल लंबी म्यूजिक जर्नी को खास अंदाज में पूरा किया. उनकी आवाज आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी. एस. जानकी सिर्फ अपनी सिंगिंग के लिए ही फेमस नहीं, बल्कि अपने खुले विचारों के लिए भी जानी जाती थीं.
साल 2013 में जब भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया, तब उन्होंने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि उन्होंने पूरी जिंदगी इंडियन म्यूजिक के लिए काम किया, लेकिन इतने लंबे योगदान के बाद उन्हें ये सम्मान बहुत देर से दिया जा रहा है. उनका कहना था कि उनके काम को देखते हुए उन्हें पहले ही बड़ा सम्मान मिल जाना चाहिए था. उन्होंने ये भी कहा था कि साउथ इंडिया के कई आर्टिस्ट को नेशनल लेवल पर वो पहचान और सम्मान नहीं मिल पाता, जिसके वो हकदार हैं.
एस. जानकी की पर्सनल लाइफ भी काफी इंस्पायर करने वाली थी. उन्होंने साल 1959 में वी. रामप्रसाद से शादी की, जिन्होंने उनके म्यूजिक करियर में हमेशा उनका साथ दिया और लगभग हर रिकॉर्डिंग के दौरान उनके साथ मौजूद रहे. साल 1997 में हार्ट अटैक से उनके पति का निधन हो गया था. इसके बाद भी जानकी ने म्यूजिक से अपना रिश्ता बनाए रखा. आज उनके निधन के साथ इंडियन म्यूजिक का एक सुनहरा सफर खत्म हो गया है, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत और म्यूजिक आने वाली जनरेशन के लिए हमेशा अमर रहेगा.