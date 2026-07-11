20 भाषाएं, 48 हजार गीत... दिग्गज सिंगर 'क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन' एस जानकी का निधन, जानिए क्यों ठुकरा दिया था पद्म भूषण?

साल 2013 में जब भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया, तब उन्होंने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि उन्होंने पूरी जिंदगी इंडियन म्यूजिक के लिए काम किया, लेकिन इतने लंबे योगदान के बाद उन्हें ये सम्मान बहुत देर से दिया जा रहा है. उनका कहना था कि उनके काम को देखते हुए उन्हें पहले ही बड़ा सम्मान मिल जाना चाहिए था. उन्होंने ये भी कहा था कि साउथ इंडिया के कई आर्टिस्ट को नेशनल लेवल पर वो पहचान और सम्मान नहीं मिल पाता, जिसके वो हकदार हैं.