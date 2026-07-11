Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /20 भाषाएं, 48 हजार गीत... दिग्गज सिंगर क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन एस जानकी का निधन, जानिए क्यों ठुकरा दिया था पद्म भूषण?

20 भाषाएं, 48 हजार गीत... दिग्गज सिंगर 'क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन' एस जानकी का निधन, जानिए क्यों ठुकरा दिया था पद्म भूषण?

Singer S. Janaki Passes Away: दिग्गज प्लेबैक सिंगर एस. जानकी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया. वो लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थीं. 'दक्षिण भारत की कोकिला' के नाम से मशहूर एस. जानकी ने कई भाषाओं में हजारों यादगार गीत गाए थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 11, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:54 PM IST
20 भाषाएं, 48 हजार गीत... दिग्गज सिंगर 'क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन' एस जानकी का निधन, जानिए क्यों ठुकरा दिया था पद्म भूषण?

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश से डूबा IIT रुड़की कैंपस, तो छात्रों ने बना डाली फ्लोटिंग 'नाव'; वायरल VIDEO
IIT Roorkee2 min ago
2
 salman khan15 min ago
3
Sim Ejector Pin Hidden Uses16 min ago
4
Colour Therapy32 min ago
5
Singer S. Janaki Passes Away37 min ago