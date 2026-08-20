लिन लैशराम ने 'न्योमिका के पापा' को यूं किया विश, रणदीप हुड्डा के बर्थडे पर लिखा स्पेशल पोस्ट; Unseen फोटोज

बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने गुरुवार को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस लिन लैशराम ने उनके लिए बेहद प्यारा सा बर्थडे नोट लिखा. उन्होंने रणदीप को 'न्योमिका के पापा' कहकर जन्मदिन की बधाई दी.
साथ ही लिन ने मजेदार अंदाज में लिखा कि रणदीप का आइसक्रीम का कटोरा हमेशा भरा रहे और उन्हें कभी कैलोरी गिनने की जरूरत न पड़े. उनका यह प्यारा मैसेज फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है.
बता दें कि 20 साल से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में रणदीप ने कई किरदार निभाए हैं और अपनी अलग पहचान बनाई है. जन्मदिन पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री लिन लैशराम ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो शेयर कीं. साथ लिन ने प्यार भरा मैसेज भी लिखा. लिन लिखती हैं, 'न्योमिका के पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपका आइसक्रीम का बाउल हमेशा भरा रहे और तुम्हें कभी कैलोरी गिनने की जरूरत न पड़े. जंगलों में और भी बहुत सारे घर हों, घूमने के लिए खेत हों और दुनिया के हर कोने में एडवेंचर हों.'
लिन ने आगे लिखा, 'आप कभी अपनी खूबसूरत मासूमियत न खोएं. आपके अंदर जो जिज्ञासा, उत्साह और अलग अंदाज है, वही आपको खास बनाता है. मेरी कामना है कि आपकी जिंदगी अच्छे दोस्तों, खुशहाल परिवार, हंसी और ढेर सारे प्यार से भरी रहे. हम अब तक जिन जगहों पर गए हैं और वहां जो यादें बनाई हैं, वे मेरे लिए खास हैं. अभी कुछ जगह ऐसी है, जहां हमारा घूमना बाकी है. आई लव यू.'
बता दें कि रणदीप हुड्डा और लिन की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है. दरअसल, दोनों की मुलाकात पहली बार अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप 'मोटले' में हुई थी. इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया. फिर कोविड लॉकडाउन के दौरान दोनों ने साथ रहना शुरू किया.
फिर 29 नवंबर 2023 को रणदीप और लिन ने शादी कर ली. दोनों ने मणिपुर में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाज से शादी की थी. शादी की तस्वीरों में दोनों पारंपरिक कपड़ों में नजर आए थे. उनकी शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ी खुशी आई, जब दोनों माता-पिता बने.
मार्च में रणदीप और लिन की बेटी न्योमिका का जन्म हुआ. रणदीप ने सोशल मीडिया के जरिए बेटी के जन्म की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी का जन्म उनके पिता के जन्मदिन के दिन हुआ.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)