‘बस खुद को मार डालूं...’ 40 साल की हसीना, झेला डिप्रेशन का दर्द, कई बार हुईं रिजेक्ट, आज भी अच्छे रोल की तलाश में भटक रही एक्ट्रेस

‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ और ‘इनसाइड एज’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस अहाना एस कुमरा ने 2018 में एक बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि वो बॉलीवुड से निराश हो गई थीं और उस दौर में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:00 AM IST
Aahana Kumra Suicidal Thoughts: ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ और ‘इनसाइड एज’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस अहाना एस कुमरा ने 2018 में एक बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि वो बॉलीवुड से निराश हो गई थीं और उस दौर में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था. इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं. इतना ही नहीं, उन्हें सुसाइड जैसे ख्याल आने लगे थे. अहाना ने बताया कि वो खुद से सवाल करती थीं और महसूस करती थीं कि वो अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं. 

उन्होंने इशारों-इशारों में कहा था कि उस समय वो गलत लोगों की संगत में थीं और ऐसे काम कर रही थीं जो उनकी सोच के खिलाफ थे. एक मीडिया हाउस से बात करते हुए अहाना ने उसी मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि आखिर उन्होंने कैसे खुद को संभाला. उन्होंने कहा, ‘ये सब एकदम से नहीं हुआ, इसमें वक्त लगा’. उस समय उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था. अहाना बताती हैं, ‘मैंने खुद से कहा कि बस सिर झुकाकर काम करती रहो. मुझे लगता है कि मेरा काम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aahana S Kumra (@aahanakumra)

कई बार झेलना पड़ा रिजेक्शन 

उन्होंने आगे बताया, ‘उसने मुझे डूबने से बचाया’. अहाना ने बताया कि बार-बार रिजेक्शन मिलना भी उनकी मेंटल हेल्थ की एक बड़ी वजह थी. उन्होंने कहा, ‘कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने साफ कह दिया कि मैं फिट नहीं हूं. उस समय ये सुनना बहुत मुश्किल था. लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि ये सब प्रोसेस का हिस्सा है. अब मुझे रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता’. अहाना ने आगे कहा, ‘मुझे संभालने में मेरी सोच और मेरा दूसरा प्लान काम आया. मैंने हमेशा खुद से पूछा कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा क्या है’.

जो ऑफर मिलते हैं मजबूत नहीं होते 

उन्होंने आगे बताया, ‘मेरे पास प्लान बी, सी, डी से लेकर प्लान जेड तक था. मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर एक चीज नहीं चलेगी तो दूसरी जरूर चलेगी. मैं हर चीज में बुरी नहीं हो सकती, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें मैं अच्छी हूं’. उन्होंने कहा कि आज भी उनका सफर आसान नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश करने से उन्हें अपनी क्षमताओं का अहसास हुआ है. अहाना ने कहा, ‘मुझे हमेशा पता था कि मैं एक अच्छी एक्टर हूं. आज भी मौके कम हैं और कई बार जो रोल ऑफर होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते’. 

हो गईं हैं पहले से ज्यादा मजबूत और निडर 

उन्होंने बता, ‘जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूं, वो अभी तक साथ नहीं आए हैं. लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे लिए कुछ अच्छा जरूर होगा.’ अहाना अब पहले से ज्यादा मजबूत और निडर हो गई हैं. उन्होंने कहा, ‘अब मेरा मंत्र यही है कि कभी हार मत मानो – ना खुद से, ना अपने काम से, ना अपनी जिंदगी से. मैंने जो कुछ झेला, उसने मुझे सिखाया कि कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए. अब मैं नए लोगों से मिलने, नई चीजें आजमाने और अपनी दुनिया से बाहर आने से नहीं डरती. मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है’.

