/Entertainment News Live: दूसरे दिन ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ मूवी का तोड़ा रिकॉर्ड, पाकिस्तान में छाया ‘रामायण’ का ट्रेलर

1 August Entertainment News Live: फिल्म जगत से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं. 30 जुलाई को सिनेमाघरों में आई मकड़ी वाले सुपरहीरो की नई फिल्म ने सिर्फ 2 दिनों में भारत और पूरी दुनिया में कमाई के नए कीर्तिमान रच दिए हैं. पहले दिन सभी बड़ी फिल्मों को पछाड़ने के बाद दूसरे दिन भी इसने अब तक की सबसे भारी-भरकम बजट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दूसरी तरफ, रणबीर कपूर और यश की आने वाली पौराणिक फिल्म की पहली झलक ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भारी उत्सुकता पैदा कर दी है. लोग सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसी और मनोरंजन की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए.