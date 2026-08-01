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Entertainment News Live: दूसरे दिन ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ मूवी का तोड़ा रिकॉर्ड, पाकिस्तान में छाया ‘रामायण’ का ट्रेलर

1 August Entertainment News Live: 30 जुलाई को रिलीज हुई ‘स्पाइडर-मैन’ की नई फिल्म ने 2 दिनों में ही भारत और दुनियाभर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दूसरी ओर, रणबीर कपूर और यश की आने वाली पौराणिक फिल्म की पहली झलक देख पाकिस्तान के लोग भी सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:07 AM IST
Entertainment News Live: दूसरे दिन ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ मूवी का तोड़ा रिकॉर्ड, पाकिस्तान में छाया ‘रामायण’ का ट्रेलर
Image Credit: 1 August Entertainment News Live

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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