Rashmika-Vijay Wedding LIVE Updates: आज दो रीति-रिवाजों से शादी करेंगे विजय-रश्मिका, पीएम मोदी ने दी बधाई, उदयपुर पहुंचे संदीप रेड्डी वांगा

Rashmika-Vijay Wedding LIVE Updates: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. दोनों आज यानी गुरुवार 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अपने-अपने परिवार के साथ कपल राजस्थान के उदयपुर पहुंच चुके हैं. दोनों के प्री-वेडिंग फंक्शन के ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मेहमानों के लिए खास जापानी डिनर नाइट रखी गई, इसके बाद वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच हुआ. कपल ने शानदार संगीत सेरेमनी भी होस्ट की, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए.

