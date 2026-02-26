Rashmika-Vijay Wedding LIVE Updates: आज दो रीति-रिवाजों से शादी करेंगे विजय-रश्मिका, पीएम मोदी ने दी बधाई, उदयपुर पहुंचे संदीप रेड्डी वांगा

Rashmika-Vijay Wedding LIVE Updates: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. उदयपुर में प्री-वेडिंग फंक्शन के ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिनमें डिनर नाइट, गेम्स और संगीत सेरेमनी सब शामिल है. आज दोनों दो अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादी करेंगे. अब फैंस शादी के बाद दोनों की एक झलक पाने को बेताब हैं.
Rashmika-Vijay Wedding LIVE Updates: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. दोनों आज यानी गुरुवार 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अपने-अपने परिवार के साथ कपल राजस्थान के उदयपुर पहुंच चुके हैं. दोनों के प्री-वेडिंग फंक्शन के ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मेहमानों के लिए खास जापानी डिनर नाइट रखी गई, इसके बाद वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच हुआ. कपल ने शानदार संगीत सेरेमनी भी होस्ट की, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए.
आज विजय की दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका, होने वाले पति संग ‘अंगारों’ पर डांस कर ‘श्रीवल्ली’ ने लूटी महफिल, सासू मां ने दिया खास तोहफा
Rashmika-Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में उदयपुर में धूमधाम से चल रही हैं. संगीत सेरेमनी में रश्मिका ने खास परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लि. परिवार और करीबी दोस्तों के बीच हो रही इस शादी में कई खास पल देखने को मिले. आखिर कौन सा रहा इस जश्न का सबसे यादगार लम्हा चलिए बताते है.
उदयपुर पहुंचे पंडित जी
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के लिए एक पंडित जी भी उदयपुर पहुंच चुके हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. खबरों के मुताबिक, आज कपल दो रीति-रिवाजों से शादी करेंगे. सुबह तेलुगू रीति-रिवाज के अनुसार रस्में निभाई जाएंगी, जैसा विजय के परिवार में होता है. वहीं शाम को कोडावा परंपरा के मुताबिक शादी की दूसरी रस्में होंगी, जो रश्मिका के परिवार की परंपरा है.
थ्री-टियर सिक्योरिटी सेट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका और विजय ने अपनी शादी की जगह पर प्राइवेसी पक्का करने और सब कुछ बिना किसी रुकावट के आसानी से हो जाए, इसके लिए थ्री-टियर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है. खबरों के मुताबिक, लोकल अथॉरिटी और सिक्योरिटी टीमें हैदराबाद से उदयपुर पहुंच गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी बुलाया है ताकि ये पक्का हो सके कि उनके बड़े दिन के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक हो.
पीएम मोदी ने दी बधाई
PM मोदी ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को शादी की बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘आने वाले दिन, महीने और साल एक जैसे सपनों और उनके पूरे होने से भरे हों. सोच-समझ और प्यार के साथ, वे जिम्मेदारियां शेयर करें, एक-दूसरे की कमियों को अपनाएं, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे पार्टनर की तरह जिंदगी का सफर तय करें’. उन्होंने अपना मैसेज आशीर्वाद देते हुए कहा, ‘इस खास मौके पर कपल और परिवारों को मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं’.
उदयपुर पहुंचे संदीप रेड्डी वांगा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में परिवार वालों के साथ-साथ कुछ करीबी लोग भी शामिल होंगे, जिनमें संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी शामिल हैं, जो दोनों की शादी अटेंड करने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं. उनके अलावा भी बाकी मेहमानों का भी उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है. वहीं, मुंबई में पैप्स ने जब तमन्ना भाटिया से इस शादी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कपल को शुभकामनाएं दीं.
