Entertainment News Highlights: तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप, सोनू निगम ने रद्द किया दिल्ली कॉन्सर्ट; दुल्हन बनीं 'ये काली काली आंखें' एक्ट्रेस

24 July Entertainment News Live: प्रोटेस्ट में जाने के लिए मिल रहे पैसे- आकांक्षा पुरी

बिग बॉस OTT फेम आकांक्षा पुरी ने चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच एक बड़ा दावा किया है. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके दोस्तों को चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के बदले पैसे ऑफर किए गए हैं. गुरुवार को एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह चाहती हैं कि लोग सही का साथ दें और मार्केटिंग से ऊपर उठें. उन्होंने कहा, 'मैं बस यह चाहती हूं कि लोग सही का साथ दें. इसे मार्केटिंग का जरिया न बनाएं और इससे पैसे न कमाएं. सही लोगों का साथ दें. मैं और खुलकर क्या कहूं? मुझे लगता है कि जो लोग मेरे साथ हैं—एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स—वे सभी जानते हैं कि बहुत से लोग और कई पार्टियां हमसे संपर्क कर रही हैं, ताकि इसे मार्केटिंग का हिस्सा बनाया जा सके, लोगों की नजर में आया जा सके और रैलियों में जाया जा सके.'