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Entertainment News Highlights: तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप, सोनू निगम ने रद्द किया दिल्ली कॉन्सर्ट; दुल्हन बनीं 'ये काली काली आंखें' एक्ट्रेस

24 July Entertainment News Highlights: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की तीन बड़ी खबरें हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर आज रिलीज होने वाला था, जो पोस्टपोन हो गया है. वहीं, थलापति विजय की ‘जन नायकन’ ने पहले दिन शानदार बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए. इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी एक धमाकेदार कॉमेडी वेब सीरीज दस्तक देने वाली है, जिसको ओटीटी लवर्स कब से इंतजार कर रहे थे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:44 PM IST
Entertainment News Highlights: तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप, सोनू निगम ने रद्द किया दिल्ली कॉन्सर्ट; दुल्हन बनीं 'ये काली काली आंखें' एक्ट्रेस
Image Credit: Entertainment News Highlights Updates 24 July
24 July 2026 08:07 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: NEET विवाद के बीच मानुषी छिल्लर ने बयां किया अपना दर्द

मानुषी ने शेयर किया कि 2015 में पेपर लीक होने के कारण उन्हें खुद भी परीक्षा दोबारा देनी पड़ी थी. उनके अनुसार, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद खोने और अनगिनत त्यागों का परिणाम होती है. (यहां पढ़ें पूरी खबर- 'मुझे भी दोबारा देनी पड़ी थी परीक्षा', NEET विवाद के बीच मानुषी छिल्लर ने बयां किया अपना दर्द; बोलीं- 'बस दोबारा लिख लो' कहना आसान

24 July 2026 07:29 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप 

एक्ट्रेस तनुश्री ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए खुलासा किया है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग लगातार उनके काम में रोड़ा अटका रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ब्रांड और मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें झूठी बातें कहकर भड़काया जा रहा है, ताकि उनसे प्रोजेक्ट्स छीन लिए जाएं. (यहां पढ़ें पूरी खबर- 'मेरे ब्रांड और प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं', तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप; दावा- 'मुझे काम मिलने ही नहीं दिया जा रहा'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 July 2026 07:07 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: सोनू निगम ने रद्द किया दिल्ली कॉन्सर्ट

सोनू निगम को 25 जुलाई को दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 'बॉसिटिविटी सोनू निगम रिमेंबर्स रफी' (BOSSitivity- Sonu Nigam Remembers) ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस देनी थी. महान गायक मोहम्मद रफी को समर्पित इस शाम का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. हालांकि, दिल्ली के मौजूदा तनावपूर्ण हालात और छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सिंगर ने इस कार्यक्रम को टालने का निर्णय लिया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर- छात्र आंदोलन के बीच सोनू निगम ने टाल दिया दिल्ली कॉन्सर्ट, नई तारीख का हुआ ऐलान; बस्सी-सोहा अली खान ने भी बदले प्लान

24 July 2026 06:28 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: दुनिया की सबसे महंगी हॉरर फिल्म

Most Expensive Horror Movie: साल 2004 में आई मूवी वैन हेल्सिंग, जोकि एक एक्शन हॉरर फिल्म है. इसने बनाने में मेकर्स ने 1345 करोड़ रुपये दांव पर लगाए थे. साल 2004 में आई फिल्म ने  वर्ल्डवाइड 300 मिलियन डॉलर की कमाई की थी.

24 July 2026 05:52 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: दुनिया की सबसे महंगी हॉरर फिल्म

Most Expensive Horror Movie: साल 2013 में रिलीज हुई ब्रेट पिट की फिल्म वर्ल्ड वॉर Z इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. Movieweb की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने इसे बनाने में 1597 करोड़ रुपये लगा दिए थे. लेकिन फिल्म ने मेकर्स को निराश नहीं किया और इसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 540 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए हाईस्ट जॉम्बी फिल्म का रिकॉर्ड कायम किया. 

24 July 2026 05:41 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: सोनू निगम ने रद्द किया दिल्ली कॉन्सर्ट

सोनू निगम को 25 जुलाई को दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 'बॉसिटिविटी सोनू निगम रिमेंबर्स रफी' (BOSSitivity- Sonu Nigam Remembers) ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस देनी थी. महान गायक मोहम्मद रफी को समर्पित इस शाम का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. हालांकि, दिल्ली के मौजूदा तनावपूर्ण हालात और छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सिंगर ने इस कार्यक्रम को टालने का निर्णय लिया है. 

24 July 2026 05:17 PM (IST)

Entertainment News Live: रोमांटिक-एक्शन फिल्म में नजर आएंगे अहान पांडे

फिल्ममेकर अली अब्बास जफर की आने वाली रोमांटिक एक्शन ड्रामा अनटाइटेल्ड फिल्म में अहान पांडे, शरवरी, ऐश्वर्य ठाकरे और बॉबी देओल एक साथ नजर आने वाले है. यशराज बैनर के तले बनने वाली ये फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म का टाइटल अभी तक नहीं रीवील किया गया है. बताया जा रहा हैफिल्म की ज्यादातर शूटिंग ब्रिटेन (यूके) में की गई है.

24 July 2026 04:59 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफिया पर लगाए गंभीर आरोप

Actress Tanushree Dutta: एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन 'दुश्मन कैंप के हैंडलर्स' उन्हें मौके नहीं देते. अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. आइए नजर डालते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 July 2026 04:39 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: 100 करोड़ के पार पहुंचा 'द ओडिसी' का भारत में कलेक्शन 

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' दुनियाभर में ही नहीं, बल्कि भारत में भी धमाल मचा रही है. 'द ओडिसी' ने भारत में 'शतक' मार दिया है. फिल्म का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 107.22 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यानी भारत में क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

24 July 2026 03:36 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: प्रोटेस्ट में जाने के लिए मिल रहे पैसे- आकांक्षा पुरी

बिग बॉस OTT फेम आकांक्षा पुरी ने चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच एक बड़ा दावा किया है. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके दोस्तों को चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के बदले पैसे ऑफर किए गए हैं. गुरुवार को एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह चाहती हैं कि लोग सही का साथ दें और मार्केटिंग से ऊपर उठें. उन्होंने कहा, 'मैं बस यह चाहती हूं कि लोग सही का साथ दें. इसे मार्केटिंग का जरिया न बनाएं और इससे पैसे न कमाएं. सही लोगों का साथ दें. मैं और खुलकर क्या कहूं? मुझे लगता है कि जो लोग मेरे साथ हैं—एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स—वे सभी जानते हैं कि बहुत से लोग और कई पार्टियां हमसे संपर्क कर रही हैं, ताकि इसे मार्केटिंग का हिस्सा बनाया जा सके, लोगों की नजर में आया जा सके और रैलियों में जाया जा सके.'

24 July 2026 03:31 PM (IST)

24 July Entertainment News Live: 'जना नायकन' ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड

विजय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. पहले ही दिन फिल्म ने इंडस्ट्री की कई बड़ी और चर्चित फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. इनमें गदर 2, भूल भुलैया 3, आदिपुरुष, छावा, बॉर्डर 2, वॉर 2, डंकी, धुरंधर, फाइटर और कल्कि 2898 एडी शामिल हैं.  

24 July 2026 02:07 PM (IST)

जब खतरनाक सनक में बदल जाता है अट्रैक्शन!

'पूजा मेरी जान' एक ऐसी कहानी है जहां किसी के लिए शुरू हुआ अट्रैक्शन बहुत जल्द एक डीप और खतरनाक सनक में बदल जाता है. ये ड्रामा थ्रिलर आपको एक ऐसी उलझी हुई दास्तान में ले जाएगा, जहां प्यार और पागलपन के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है. तैयार हो जाइए इस रोमांचक और बोल्ड कहानी को देखने के लिए. जल्द आ रही है ZEE5 पर!

24 July 2026 01:30 PM (IST)

खौफ का दूसरा नाम है ये फिल्म... 1 घंटा 50 मिनट तक हलक में अटकी रह जाएगी चीख; 14 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर मचा रही तबाही

इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक कई फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की और अब ओटीटी पर अपना कमाव दिखा रही है. हालांकि, लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान हॉरर फिल्में खींच रही हैं, जिन्होंने इस साल बॉक्स ऑफिस पर लोगों का खूब डराया. ऐसी ही एक और डरावनी फिल्म सिनेमाघरों में लोगों का चीखने पर मजबूर कर रही है. 

Evil Dead Burn Movie Collection

24 July 2026 01:15 PM (IST)

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, वायरल हुआ वीडियो; कहा-कौन है ये बेवकूफ आदमी

बॉलीवुड की एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक वीडियो शेयर कर गुस्सा जाहिर किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

24 July 2026 12:30 PM (IST)

Uttar Da Puttar Review: अंधविश्वास और साइंस के बीच फंसे प्रोफेसर,फुल ऑन एंटरटेनर में लगा कॉमेडी का परफेक्ट तड़का

Uttar Da Puttar Review: अन्नू कपूर की फिल्म 'उत्तर दा पुत्तर' रिलीज हो चुकी है. हल्की-फुल्की फैमिली कॉमेडी के साथ ये फिल्म एक खास मैसेज भी देती है. जानिए पूरा रिव्यू.

Uttar Da Puttar Review: अंधविश्वास और साइंस के बीच फंसे प्रोफेसर,फुल ऑन एंटरटेनर में लगा कॉमेडी का परफेक्ट तड़का

24 July 2026 12:10 PM (IST)

नई बहू के 55 इंच का टीवी बना बवाल, इस फिल्म को देखकर खूब आएगा मजा; 2 घंटे तक पेट पकड़ कर हंसता रहेगा पूरा परिवार

Best Family Drama Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा में फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों का दौर लौट आया है. आज हम आपरो गांव की सिंपल लाइफ और रिश्तों की खट्टी-मीठी नोकझोंक पर बनी एक ऐसी ही मजेदार फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको यूट्यूब पर खूब पसंद किया जा रहा है. अगर आप भी पूरे परिवार के साथ एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है.

नई बहू के 55 इंच का टीवी बना बवाल, इस फिल्म को देखकर खूब आएगा मजा; 2 घंटे तक पेट पकड़ कर हंसता रहेगा पूरा परिवार

24 July 2026 11:46 AM (IST)

Indian Idol 16 Grand Finale:  कब होगा इंडियन आइडल सीजन 16 का ग्रैंड फिनाले, विशल ददलानी शो से रहेंगे बाहर  

Indian Idol 16 Grand Finale: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 का जल्द ही ग्रैंड फिनाले 26 जुलाई को होने वाला है. शो का ग्रैंड फिनाले यादों की प्लेलिस्ट पर होगा. ग्रैंड फिनाले में 6 फाइनलिस्ट शानदार परफॉर्मेंस देंगे. ग्रैंड फिनाले में पता चलेगा कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा. लोग अपने फेरवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर रहे हैं. आइए जानते हैं फाइनलिस्ट के बारे में. 

 

24 July 2026 11:15 AM (IST)

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली वो फिल्म... जिसके लिए एक्टर ने लिया सिर्फ 1 रुपया; तंगी में ऐसे बनकर तैयार हुई ये मास्टरपीस

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म से जुड़ा एक बेहद इमोशनल किस्सा शेयर किया. पैसों की किल्लत के बावजूद कलाकारों ने उनपर भरोसा किया. लीड स्टार कास्ट ने अपनी फीस घटा दी और एक एक्टर ने टोकन मनी के तौर पर सिर्फ ₹1 लिया. सभी के त्याग और कड़ी मेहनत के दम पर तंगी ये मास्टरपीस बनकर तैयार हुई.

24 July 2026 11:00 AM (IST)

Lock Upp 2: आकांक्षा चमोला का पति के खिलाफ विवादित बयान, गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता आ जाता, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास!  

Lock Upp 2: लॉकअप 2 में आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर नया विवाद छिड़ गया है. 

 

24 July 2026 10:00 AM (IST)

Dulhaniya Le Aaeegi Review: समाज की सोच पर चोट करती है खुशाली कुमार की कॉमेडी फिल्म, पूरे परिवार के साथ उठाए इसका लुत्फ

Dulhaniya Le Aaeegi Review: आज शुक्रवार को दुनियाभर के सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें एक्शन-थ्रिलर के साथ-साथ कॉमेडी-ड्रामा भी शामिल है. इसी बीच खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और पियूष मिश्रा की फुल ऑन कॉमेडी फिल्म ‘दुल्हनिया ले आएगी’ भी शामिल है, जो लोगों को हंसाने के साथ-साथ समाज की सोच पर चोट का काम भी करती है.

24 July 2026 09:29 AM (IST)

अभिजीत भट्टाचार्य ने किसिंग विवाद के बाद उदित नारायण को दी थी ये सलाह, सिंगर ने 1 साल बाद किया खुलासा; सुनकर रह जाएंगे हैरान 

साल 2025 में उदित नारायण का लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वायरल वीडियो में उदित नारायण महिला फैन के गाल पर किस करते हुए नजर आए थे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ था. सोशल मीडिया पर फैन किसिंग को लेकर विवाद छिड़ गया था.

 

24 July 2026 09:00 AM (IST)

Prime Video पर रिलीज हुई एक धमाकेदार वेब सीरीज, 7 एपिसोड में मिलेगा शिक्षा + कॉमेडी का जबरदस्त तड़का; देखने में खूब आएगा मजा

अगर आप इस वीकेंड कुछ अच्छा और नया देखने का मन बना रहे हैं तो हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एक नई वेब सीरीज ने दस्तक दी है, जिसे क्रिटिक्स का भी काफी अच्छा रिव्यू मिला है. केके मेनन और अर्चना पूरन सिंह की ये सीरीज हंसी, इमोशन और सरकारी स्कूल की कड़वी-मीठी सच्चाई को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश करती है, जो आपके लिए मनोरंजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है.

24 July 2026 08:38 AM (IST)

jana Nayagan Box Office Collection Day 1: सीएम विजय की फिल्म ने पहले दिन ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, जानें 'जना नायकन' का कितना रहा कलेक्शन  

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: विजय थलापति की मोस्ट अवेटेड फिल्म जना नायकन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म की रिलीज से पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म पहले दिन कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. वहीं जना नायकन ने ओपनिंग डे फिल्म छावा और धुरंधर को मात दी है. 

 

 

24 July 2026 08:00 AM (IST)

आज रिलीज नहीं होगा ‘रामायण’ का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर, रणबीर कपूर के फैंस करना होगा और इंतजार; ये है बड़ी वजह

Ramayana Trailer Release Postponed: रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ का आज ट्रेलर रिलीज होना था, जिसको अब रोक दिया गया है. सोनी पिक्चर्स संग बड़ी ग्लोबल पार्टनरशिप के चलते ये फैसला लिया गया. जानिए कब रिलीज होगी फिल्म और क्या है CBFC का नया अपडेट.

24 July 2026 07:47 AM (IST)

सेट पर ड्रग्स लेकर आते हैं टीवी एक्टर्स, नशे में करते हैं काम? 48 साल की एक्ट्रेस बोली- 'ये तो आम बात है'  

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में टीवी इंडस्ट्री में ड्रग्स और नशे को लेकर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया है कि टीवी की पार्टीज में ड्रग्स का बजट तय होता है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह खुद भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं. 

 

24 July 2026 07:45 AM (IST)

4000 करोड़ का मेगा बजट, रणबीर-यश की जोड़ी और दमदार VFX... नितेश तिवारी की ‘रामायण’ से जुड़ी 10 बड़ी बातें

नितेश तिवारी की सबसे बड़ी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर पूरे देश में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े और शानदार कलाकारों से सजी ये फिल्म अपने मेगा बजट, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और नए अवतार के चलते सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है. चलिए आपको इस फिल्म से जुड़ी 10 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं.

24 July 2026 07:33 AM (IST)

सिनेमा को अलविदा कहने से पहले थलापति विजय से हुई चूक? आखिर क्यों ‘जना नायगन’ पर उठ रहे हैं सवा

तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय अपनी नई फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. विजय का स्टारडम और एक्शन अब भी लोगों का दिल जीत रहा है, लेकिन उनकी इस फिल्म को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं. लोग क्यों इस फिल्म को लेकर निराश नजर आ रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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