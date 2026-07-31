/Entertainment News Live: पहले ही दिन ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने तोड़ा ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड, ‘द ट्रेटर्स 2’ के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जारी

‘गरम मसाला’ की फीस लौटाने को तैयार थे जॉन अब्राहम, कॉमेडी करते-करते छूट गए थे पसीने; अक्षय कुमार का खुलासा
‘गरम मसाला’ फिल्म तो आप सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम काफी डर गए थे? अक्षय कुमार ने हाल ही में खुलासा किया कि जॉन को कॉमेडी करने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि उन्होंने अपनी फीस तक वापस करने की बात कह दी थी.
‘मैं 8वीं फेल हूं, लेकिन...’ राखी सावंत के इंटरव्यू ने हिलाया इंटरनेट; जमकर वायरल हो रहा VIDEO
अक्सर अपने बेबाक बयानों और अजीबो-गरीब लुक को लेकर सुर्खियों में रहने वाली राखी सांवत का एक हालिया इंटव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने करियर और पर्सन लाइफ को लेकर काफी सारी बातें की.
‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ में नजर आएंगी शहनील गिल, शो देखने के लिए एक्साइटेड फैंस
भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल शहनील गिल 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. शो में उनके शामिल होने की खबर से फैंस के बीच काफी खुशी और उत्सुकता है. हर कोई ये देखने के लिए बेताब है कि वे इस माइंड-गेम और रणनीति से भरे शो में क्या नया और खास लेकर आती हैं.
‘स्कैल्प में लग रहे थे इंजेक्शन, फिर भी बिरयानी खाते रहे सलमान खान’, प्रोड्यूसर का खुलासा; बोले- ‘स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है...’
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिटनेस और डिसिप्लिन के चर्चे हमेशा रहते हैं. हाल ही में प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने एक पुराना किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि सिर में दर्दनाक इंजेक्शन लगते वक्त भी सलमान बड़े आराम से बिरयानी खा रहे थे. उनके इस इंटरव्यू ने हर किसी को हैरान कर दिया.
भारत में ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई
टॉम हॉलैंड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ 30 जुलाई को वर्ल्डवाइड रिलीज हो चुकी है, जिसको लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने पहले दिन भारत में 60.60 करोड़ की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया और ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.
31 July Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. सबसे पहले 30 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमा में रिलीज हुई ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने भारत में रिकॉर्डतोड़ कमाई करते हुए ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ को भी पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जारी हो चुकी हैं. ऐसी और मनोरंजन की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए.