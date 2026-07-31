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Entertainment News Live: पहले ही दिन ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने तोड़ा ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड, ‘द ट्रेटर्स 2’ के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जारी

31 July Entertainment News Live: 30 जुलाई को रिलीज हुई 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारत में रिकॉर्डतोड़ कमाई करते हुए 'एवेंजर्स: एंडगेम' को भी पीछे छोड़ दिया है. दूसरी तरफ, करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:20 AM IST
Entertainment News Live: पहले ही दिन ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने तोड़ा ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड, ‘द ट्रेटर्स 2’ के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जारी
Image Credit: 31 July Entertainment News Live
31 July 2026 07:20 AM (IST)

‘गरम मसाला’ की फीस लौटाने को तैयार थे जॉन अब्राहम, कॉमेडी करते-करते छूट गए थे पसीने; अक्षय कुमार का खुलासा

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Garam Masala (2005) — The Movie Database (TMDB)

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 ‘स्कैल्प में लग रहे थे इंजेक्शन, फिर भी बिरयानी खाते रहे सलमान खान’, प्रोड्यूसर का खुलासा; बोले- ‘स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है...’

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भारत में ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई 

टॉम हॉलैंड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ 30 जुलाई को वर्ल्डवाइड रिलीज हो चुकी है, जिसको लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने पहले दिन भारत में 60.60 करोड़ की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया और ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. 

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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