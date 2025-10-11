Advertisement
70th Filmfare Awards 2025 Live Updates: 17 साल बाद फिल्मफेयर में होगा धमाका, शाहरुख खान स्टेज पर लगाएंगे आग, बॉलीवुड सितारों का लगेगा मेला

Filmfare Awards 2025 LIVE Updates: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का शानदार आयोजन इस बार गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है. आज 11 अक्टूबर को EKA एरेना स्टेडियम में सितारों का मेला सजने वाला है, जहां देशभर की निगाहें इस अवॉर्ड शो पर टिकी होंगी. शो में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और कृति सेनन जैसे कई सितारे खास परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 11, 2025, 06:14 PM IST
LIVE Blog

Filmfare Awards 2025 LIVE Updates: 70वां फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 आज 11 अक्टूबर दिन शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में धूमधाम से होने जा रहा हैं. 17 साल बाद बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान फिल्मफेयर अवार्ड को होस्ट करेंगे. इस शो में अक्षय कुमार, कृति सेनन, अनन्या पांडे समेत कई सितारे नजर आएंगे. गुजरात टूरिज्म के साथ आज की रात ग्लैमर से भरी होगी. इस शो को Zee TV पर और JioCinema पर 7:30 बजे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें दर्शकों को कई सितारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. ये अवॉर्ड शो भारतीय सिनेमा के 7 दशकों का जश्न हें. जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में बेस्ट टैलेंग को अवॉर्ड्स मिलेंगे. बता दें कि फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साल 1954 से चल रहा है. इस इवेंट की पल-पल के अपडेट को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.   

 

11 October 2025
18:09 PM

70th Filmfare Awards 2025 Live: सान्या मल्होत्रा ​​70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के लिए अहमदाबाद पहुंचीं
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ​​गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजित 70वें हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है. एयरपोर्ट पर सान्या ने अपने कई फैंस को ऑटोग्राफ भी दिए.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18:09 PM

70th Filmfare Awards 2025 Live: सान्या मल्होत्रा, अभिमन्यु दासानी, प्रतीक गांधी और कई सितारे अहमदाबाद के लिए हुए रवाना

18:07 PM

70th Filmfare Awards 2025 LIVE Updates: जया बच्चन पहुंचीं अहमदाबाद 
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड शो में शामिल होने के लिए जया बच्चन, श्वेता नंदा और नव्या नवेली नंदा अहमदाबाद पहुंच गई हैं. उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया हैं. 

18:07 PM

70th Filmfare Awards 2025 LIVE Updates: जया बच्चन पहुंचीं अहमदाबाद 
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड शो में शामिल होने के लिए जया बच्चन, श्वेता नंदा और नव्या नवेली नंदा अहमदाबाद पहुंच गई हैं. उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया है. 

18:06 PM

Filmfare Awards 2025 LIVE Updates: अभिषेक बच्चन ने लिखी ये बात
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन भी 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड शो में शामिल होने वाले है और धमाकेदार परफॉर्म करने वाले हैं. अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को इस बारे में अपडेट दिया है. स्टोरी शेयर करते हुए अपने एक्साइटमेंट जाहिर की और लिखा 'चलो शुरू करते हैं, आज रात के लिए पूरी तरह से तैयार हूं.'

 

TAGS

Filmfare Awards 2025Shah Rukh KhanAkshay KumarFilmfare 2025

