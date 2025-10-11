70th Filmfare Awards 2025 Live Updates: 17 साल बाद फिल्मफेयर में होगा धमाका, शाहरुख खान स्टेज पर लगाएंगे आग, बॉलीवुड सितारों का लगेगा मेला

Filmfare Awards 2025 LIVE Updates: 70वां फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 आज 11 अक्टूबर दिन शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में धूमधाम से होने जा रहा हैं. 17 साल बाद बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान फिल्मफेयर अवार्ड को होस्ट करेंगे. इस शो में अक्षय कुमार, कृति सेनन, अनन्या पांडे समेत कई सितारे नजर आएंगे. गुजरात टूरिज्म के साथ आज की रात ग्लैमर से भरी होगी. इस शो को Zee TV पर और JioCinema पर 7:30 बजे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें दर्शकों को कई सितारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. ये अवॉर्ड शो भारतीय सिनेमा के 7 दशकों का जश्न हें. जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में बेस्ट टैलेंग को अवॉर्ड्स मिलेंगे. बता दें कि फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साल 1954 से चल रहा है. इस इवेंट की पल-पल के अपडेट को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.

