71st National Film Awards 2025 Live Updates: डैशिंग लुक में दिखे विक्रांत मैसी, साथ में बैठे रानी मुखर्जी-शाहरुख खान, यहां जानें हर एक अपडेट
71st National Film Awards 2025 Live Updates: डैशिंग लुक में दिखे विक्रांत मैसी, साथ में बैठे रानी मुखर्जी-शाहरुख खान, यहां जानें हर एक अपडेट

71st National Film Awards 2025 Live Updates: आज (23 सितंबर) को नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी आयोजित की गई है. इस समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है. जिसमें पहली बार शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी जैसे सितारों को नेशनल अवॉर्ड मिलेगा. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 23, 2025, 05:14 PM IST
नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2025
National Film Awards 2025 LIVE Updates: राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज (23 सितंबर) को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है. भारतीय सिनेमा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है. आज सभी विजेताओं को अवॉर्ड मिलेंगे. यह सेरेमनी शाम 4 बजे शुरू हो गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी. बता दें कि ये अवॉर्ड साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के आधार पर दिए जा रहे हैं. इस समारोह से जुड़े लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे- 

23 September 2025
17:13 PM

71st National Film Awards 2025: मोहनदास पी को बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार मिला
प्रोडक्शन डिजाइनर मोहनदास पी को मलयालम फीचर फिल्म '2018-एवरीवन इज अ हीरो' के लिए बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार मिला.

17:08 PM

71st National Film Awards 2025: करण की फिल्म को अवॉर्ड
बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को बेस्ट कोरियोग्राफी केटेगरी में अवॉर्ड मिला है. ये अवॉर्ड फिल्म के गाने ‘ढिंढोरा बाजे रे’ गाने के लिए मिला है.

 

17:03 PM

71st National Film Awards 2025: बेस्ट मेकअप, कॉस्ट्यूम डिजाइन और साउंड डिजाइन का अवॉर्ड
बेस्ट मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइन केटेगरी का अवॉर्ड विकी कौशल की फिल्म ‘सैम बहादुर’ को मिला. वहीं बेस्ट साउंड डिजाइन का अवॉर्ड रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ के नाम हुआ है.

16:59 PM

71st National Film Awards 2025: 'गॉडडे गॉडडे चा' को मिला बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवॉर्ड
साल 2023 में आई फिल्म 'गॉडडे गॉडडे चा' को बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवॉर्ड मिला है. वहीं बेस्ट मराठी फिल्म का अवॉर्ड अमृता अरुण राव को श्यामची आई फिल्म के लिए मिला है.

16:56 PM

71st National Film Awards 2025: 'कटहल' और 'वश' को मिला अवॉर्ड

साल 2023 में आई सान्या मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'कटहल' के लिए बेस्ट डायरेक्टर मशोवर्धन मिश्रा को नेशनल अवॉर्ड मिला है. वहीं बेस्ट गुजराती फिल्म कैटेगिरी में 'वश' को नेशनल अवॉर्ड दिया गया.

16:55 PM

71st National Film Awards 2025: संजय मिश्रा को मिला शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड
बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा को ‘गिद्ध द स्कैवेंजर’ के लिए बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला है. चिदानंद एस नायक को बेस्ट स्क्रीनप्ले राइटर का नेशनल अवॉर्ड मिला है और वहीं तमिल फिल्म ‘लिटिल विंग्स’ को बेस्ट सिनेमैटोग्राफी अवॉर्ड मिला है.

16:50 PM

71st National Film Awards 2025: बेस्ट तमिल फिल्म
बेस्ट तमिल फिल्म का अवॉर्ड फिल्म 'पार्किंग' को मिला है. इस फिल्म का अवॉर्ड रजत कमल को दिया गया है.

16:47 PM

71st National Film Awards 2025: बेस्ट तेलुगु फिल्म
बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवॉर्ड ‘भगवंत केसरी’ को मिला है. बता दें कि ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी और लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था.

16:47 PM

71st National Film Awards 2025: विक्रांत रानी और शाहरुख के बगल में बैठे
विक्रांत मैसी ने "12वीं फेल" में अपने करियर की शानदार प्रस्तुति के लिए शाहरुख खान के साथ बेस्ट एक्टर का नेशनल पुरस्कार जीता है. यह कैन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रानी मुखर्जी और शाहरुख के बगल में रखा हुआ था.

16:39 PM

71st National Film Awards 2025: नीलाद्रि रॉय को बेस्ट एडिटिंग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला
नीलाद्रि रॉय को फिल्म 'मूविंग फोकस' में बेस्ट एडिटिंग के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है.

16:32 PM

16:28 PM

71st National Film Awards 2025: डैशिंग लुक में दिखे विक्रांत मैसी

एक्टर विक्रांत मैसी फिल्म '12th फेल' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड लेने पहुंच चुके हैं. इस दौरान एक्टर काफी डैशिंग लुक में नजर आए. उनके साथ एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला भी नजर आई. एक्ट्रेस फिल्म 'वश' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड लेने के लिए देसी लुक में नजर आई.

16:24 PM

71st National Film Awards 2025: बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवॉर्ड लेने पहुंचे उत्पल दत्ता

आज उत्पल दत्ता को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है, जिसे लेकर वो काफी खुश है.

16:22 PM

71st National Film Awards 2025: देखें स्टाइलिश लुक 

16:19 PM

71st National Film Awards 2025:  71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहुंचे स्टार

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के लिए विज्ञान भवन में पहुंच गए है. आज शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' और विक्रांत मैसी को फिल्म '12वीं फेल' के लिए सम्मानित किया जाएगा. वहीं एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' के लिए अवॉर्ड दिया जाएगा. 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

71st National Film Awardsshahrukh khanRani MukerjiVikrant Massey

