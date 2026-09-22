72nd National Film Awards 2026 Live: गुजरात के केवडिया में शुरू हुआ अवॉर्ड्स का भव्य समारोह, पहुंचने लगे स्टार गेस्ट; जानें पल-पल की अपडेट

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने बेस्ट डायरेक्टर का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया. उन्हें ये सम्मान साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘अमरन’ के निर्देशन के लिए मिला है. शिवकार्तिकेयन और साई पल्लवी स्टारर ये फिल्म अपनी दमदार कहानी और दमदार प्रजेंटेशन के लिए पॉपुलर हुई थी.
National Film Awards 2026 Live Updates: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड का भव्य समारोह मंगलवार, 22 सितंबर को गुजरात के केवडिया स्थित एकता नगर में आयोजित होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी. इस अवसर पर दिग्गज कलाकार अनंत नाग को साल 2024 का प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. खास बात ये है कि नेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह पहली बार नई दिल्ली से बाहर आयोजित हो रहा है, जिससे इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया है.