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72nd National Film Awards 2026 Live: गुजरात के केवडिया में शुरू हुआ अवॉर्ड्स का भव्य समारोह, पहुंचने लगे स्टार गेस्ट; जानें पल-पल की अपडेट

National Film Awards 2026 Live Updates: 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह आज, 22 सितंबर 2026 को गुजरात के केवडिया में आयोजित हो रहा है. इंडियन सिनेमा के इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी इस बार नई दिल्ली के बजाय केवडिया कर रहा है. कई सालों बाद बदला ये स्थल समारोह को ऐतिहासिक और खास बना रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 22, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:14 PM IST
72nd National Film Awards 2026 Live: गुजरात के केवडिया में शुरू हुआ अवॉर्ड्स का भव्य समारोह, पहुंचने लगे स्टार गेस्ट; जानें पल-पल की अपडेट
22 September 2026 03:15 PM (IST)

अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को मिला अवॉर्ड

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने बेस्ट डायरेक्टर का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया. उन्हें ये सम्मान साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘अमरन’ के निर्देशन के लिए मिला है. शिवकार्तिकेयन और साई पल्लवी स्टारर ये फिल्म अपनी दमदार कहानी और दमदार प्रजेंटेशन के लिए पॉपुलर हुई थी.

 

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72nd National Film Awards 2026 Live

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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