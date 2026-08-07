/Entertainment News Live: अमीषा पटेल को आज भी मिलते हैं शादी के प्रपोजल, कपिल शर्मा के ‘एक्स’ टैग से परेशान थीं प्रीति सिमोस; वायरल हुआ ‘द ट्रेटर्स 2’ का ट्रेलर

जाहरा जानी संग बातचीत करते हुए तान्या ने कहा, 'जिसके बारे में बात हो रही है वो एक्टर एक ग्रीन फॉरेस्ट और ग्रीन फ्लैग है.. वो लोगों की नजर में एक आइडल मैन है. उसकी पिक्चर परफेक्ट आइडेंटिटी, परफेक्स रिलेशनशिप, बच्चे हैं... वो एक अच्छा पिता भी है. उनकी पत्नी हमारी कंपनी के पास आई थी. वो अपने पति का सच जानना चाहती थी क्योंकि उन्हें काफी समय से कुछ गलत लग रहा था. वो एक्शन लेना चाहती थी. उन्हें इधर-उधर से गॉसिप्स सुनाई दे रही थी.' (पढ़ें पूरी खबर- सालों से पत्नी से अलग सोता है एक्टर, उम्र में छोटी हसीनाओं के साथ हैं संबंध; डिटेक्टिव तान्या पुरी ने किसकी खोली पोल)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पत्नी द्वारा तलाक की याचिका वापस ले ली गई है. ये मामला चेंगलपट्टु की फैमिली कोर्ट में चल रहा था, जिसकी फाइल वापस लेने के बाद अब इस विवाद पर अदालत में आगे की कार्यवाही समाप्त हो गई है.
Tamil Nadu | Sangeetha has withdrawn the divorce petition she had filed seeking a divorce from her husband, Chief Minister C Joseph Vijay.
As Sangeetha withdrew her petition, the Chengalpattu court closed the divorce case she had filed seeking a divorce from Vijay.
ANI ANI) August 7, 2026
एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने द्वारा दिए गए पुराने बयानों, इंटरव्यू और एक्सप्रेशन्स को लेकर काफी मीम सेंसेशन बने हुए हैं. ऐसा ही उनका ऑडियो 'मनी फॉलो माई ब्रदर' काफी वायरल हो रहा है, जिस पर अभिनेता शेखर सुमन वीडियो बनाकर ट्रेंड में शामिल हो गए.
Entertainment News Live: इंस्टाग्राम और यूट्यूब केवल कमाई का जरिया नहीं-जयंती भाटिया
डिजिटल दौर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म आज कलाकारों के लिए टैलेंट दिखाने, लोगों से जुड़ने और पैसे कमाने का महत्वपूर्ण जरिया बन चुके हैं. इस पर टीवी अभिनेत्री जयंती भाटिया का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना और रोज नया और दिलचस्प कंटेंट तैयार करना आसान काम नहीं है. इसके लिए समय, मेहनत और क्रिएटिव सोच की जरूरत होती है. यहां सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट क्रिएशन अब एक फुल-टाइम प्रोफेशन बन चुका है.
Entertainment News Live: जब 'ठाकुर सज्जन सिंह' की बीमारी की खबर सुन योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया था मदद का हाथ
एक्टर अनुपम श्याम ओझा आज भी 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' में निभाए गए किरदार 'ठाकुर सज्जन सिंह' को लेकर लोगों के बीच मशहूर हैं. उन्होंने छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों तक दमदार आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अलग अंदाज की वजह से खास पहचान बनाई. हालांकि, जिंदगी के आखिरी दौर में उन्हें गंभीर बीमारी और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मिली आर्थिक मदद भी काफी चर्चा में रही थी. उन्होंने 8 अगस्त 2021 को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके काम की सराहना आज भी लोग करते हैं.
टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ईशा सिंह अपने अभिनय के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. उनके पास छह पालतू बिल्लियां हैं, जिनको लेकर ईशा ने कहा कि जब वह लंबे और थकाऊ शूटिंग शेड्यूल के बाद घर पहुंचती है, तो उन्हें सबसे ज्यादा सुकून अपनी बिल्लियों के बीच ही मिलता है.
अनिल कपूर की मेजबानी वाला गेम शो 'इंडिया के टॉप 1%' 5 सितंबर से स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होगा, जबकि इसे ओटीटी जियोहॉटस्टार पर भी देखा जा सकेगा. ये शो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे इंटरनेशनल फॉर्मेट 'द 1% क्लब' का इंडियन वर्जन है. खास बात ये है कि ये कोई ट्रैडिशनल क्विज शो नहीं होगा, बल्कि इसमें खिलाड़ियों की सोचने-समझने की ताकत को परखा जाएगा.
एक्टर और डांसर राघव जुयाल ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन लोगों का जिक्र किया, जिन्होंने उनके सफर को आसान बनाया. इस दौरान उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर और जज गीता कपूर के प्रति अपना सम्मान जताया और बताया कि वह आज भी उन्हें अपनी गुरु मानते हैं. राघव ने खुलासा किया कि फिल्म 'किल' में खलनायक का किरदार निभाने जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले उन्होंने सबसे पहले गीता कपूर से ही सलाह ली थी.
तीन दशक से भी ज्यादा समय से अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे मशहूर सिंगर सोनू निगम ने पहली बार हिंदी-हरियाणवी संगीत की दुनिया में कदम रखा है. उनका नया गाना 'चुन्नी' रिलीज हो गया है. इसमें रोमांस, मस्ती और हरियाणवी संस्कृति की खूबसूरत झलक है. चुन्नी' को सोनू निगम के अपने म्यूजिक लेबल 'आई बिलीव म्यूजिक' के तहत वार्नर म्यूजिक इंडिया और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सहयोग से रिलीज किया गया है.
बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गुरुवार को उनका एक सफल ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके शरीर में पहले से लगी एक मेटल प्लेट को हटाया गया. यह प्लेट किसी पिछली दुर्घटना के बाद उनके शरीर में लगाई गई थी.
अमीषा पटेल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक 'आस्क मी एनीथिंग' (AMA) सेशन के दौरान अपनी शादी और सिंगल रहने पर खुलकर बात की. जब एक फैन ने उनसे पूछा कि वह शादी कब कर रही हैं, तो अमीषा ने बहुत ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'कभी नहीं, सिंगल रहकर मैं बहुत खुश हूं. मेरे पास 100 करीबी परिवार के लोग और दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मैं किसी एक आदमी के लिए यह सब नहीं बदल सकती.'
गुलाबी सूट में प्रीति जिंटा ने जीता फैंस का दिल, ‘बंटवारा 1947’ की प्रमोशन में चल रहे बिजी
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बार उन्होंने देर रात बॉबी देओल को फोन मिला दिया था. उस वक्त बॉबी की जगह उनके बड़े भाई सनी देओल ने फोन उठा लिया. गंभीर स्वभाव वाले सनी देओल की कड़क आवाज सुनते ही प्रीति बुरी तरह घबरा गईं. सनी देओल के उस तीखे और सख्त अंदाज ने प्रीति जिंटा को कुछ देर के लिए डरा दिया था. यह वाकया दोनों के बीच की पुरानी और खास बॉन्डिंग को दिखाता है.
3000 करोड़ी ‘धुरंधर’ में ‘पीक डिटेलिंग’ पर डायरेक्टर ने खर्च किए 10 करोड़! माधवन के भी उड़ गए थे होश; बोले- ‘पागलपन लगा था...’
R Madhavan On Aditya Dhar Peak Detailing: फिल्म ‘धुरंधर’ में छोटी-छोटी बारीकियों को दिखाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए थे. हाल ही में आर माधवन के इस हैरान कर देने वाले खुलासे ने सभी को चौंका दिया है. साथ ही उन्होंने ‘पीक डिटेलिंग’ मीम्स पर भी बात की. चलिए बताते हैं उन्होंने और क्या-क्या बताया, जो आपके भी होश उड़ा देगा.
एक दूसरे को गले लगाते नजर आए आमिर खान-सनी देओल, VIDEO वायरल
सनी देओल इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं, जो 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया है. दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं. दोनों के इस वीडियो पर फैंस भी जमकर अपना प्यार लूटा रहे हैं.
क्यों खुद से छोटी उम्र के लड़कों को डेट करती हैं मलाइका अरोड़ा? इस शख्स ने खोले एक्ट्रेस की डेटिंग लाइफ से जुड़े राज
Malaika Arora Dating Life Secrets: हाल ही में एक शख्स ने एक पॉडकास्ट में मलाइका अरोड़ा की डेटिंग लाइफ से जुड़े कुछ ऐसा राज खोले हैं, जो किसी को भी हैरान कर दे. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों एक्ट्रेस खुद से छोटी उम्र के लड़कों को डेट करती हैं, इसके पीछे क्या राज है और इससे क्या होता है?
सलमान खान की 'रामायण' 40% शूटिंग के बाद क्यों हुई बंद?
रणबीर कपूर से काफी पहले, सलमान खान को 'रामायण' फिल्म में भगवान राम के रोल के लिए चुना गया था. खबरों के मुताबिक, इस फिल्म की लगभग 40% शूटिंग पूरी भी हो चुकी थी. हालांकि, बाद में इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया. रिपोर्ट्स में बताया गया कि सलमान के छोटे भाई सोहेल खान से जुड़े कुछ विवादों और मुद्दों के कारण यह फिल्म डिब्बाबंद हो गई और कभी रिलीज नहीं हो सकी.
भारत मंडपम में नेटफ्लिक्स पर 'ऑपरेशन सफेद सागर' का हुआ प्रीमियर, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल
दिल्ली के भारत मंडपम में नेटफ्लिक्स की नई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री 'ऑपरेशन सफेद सागर' का प्रीमियर आयोजित किया गया. इस खास मौके पर रक्षा राज्य मंत्री के साथ भारतीय वायु सेना, थल सेना और नौसेना तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ मौजूद रहे. यह कार्यक्रम 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक 'ऑपरेशन सफेद सागर' और जवानों की बहादुरी को समर्पित है.
जब ‘स्पाइडर-मैन’ से हो गई थी बड़ी गलती! इंटरनेट पर शेयर कर दिया था गर्लफ्रेंड का फोन नंबर; फिर हुआ कुछ ऐसा, जिसे आज तक नहीं भूले दोनों
Tom Holland Zendaya Phone Number: एक बार ‘स्पाइडर-मैन’ स्टार टॉम हॉलैंड ने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड जेंडाया का पर्सनल फोन नंबर इंटरनेट पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद कुछ ऐसा जिसे वे दोोनं आज तक भूल नहीं पाए. आज भी उस दिन को याद कर जेंडाया टॉम को खूब छेड़ती और चिढ़ाती हैं.
अब्दू रोजिक ने धूमधाम से मनाया बहन निकी का जन्मदिन, शेयर किया खास मैसेज
अब्दू रोजिक ने अपनी बहन निकी दास का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम और हंसी-खुशी के साथ मनाया. उन्होंने इस खास दिन को सरप्राइज और प्यार से भर दिया. अब्दु ने बताया कि निकी उनकी सबसे बड़ी हीरो हैं, जिन्होंने जिंदगी की हर मुश्किल चुनौती से उबरने में उनकी हमेशा मदद की है. दोनों भाई-बहन का यह अटूट रिश्ता लोगों का दिल जीत रहा है.
पूजा हेगड़े ने अपने घर में लगवाया वर्ल्ड-क्लास ऑडियो सिस्टम
म्यूजिक की शौकीन एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने अपने घर के म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड किया है. उनके नए सेटअप में सोनस फेबर, मैकिन्टोश, लिन और कार्डास केबल्स जैसे टॉप ब्रांड्स के स्पिन्स शामिल हैं. इसमें स्टीरियो और होम थिएटर इंटीग्रेशन दोनों की सुविधा है. इस प्रोजेक्ट को ऑडियो निर्वाण, टोटल होम थिएटर्स और एब्सोल्यूट साउंड के जिग्नेश काठीवाला की मदद से तैयार और ट्यून किया गया है.
प्रियंका चोपड़ा की नई हॉलीवुड फिल्म 'ब्लूफ्लाई', रसेल क्रो के साथ आएंगी नजर
प्रियंका चोपड़ा जोनास जल्द ही हॉलीवुड की नई साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लूफ्लाई' में ऑस्कर विजेता रसेल क्रो के साथ लीड रोल में नजर आएंगी. निम्रोद अंताल के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी कांगो के जंगलों में एक खतरनाक और रहस्यमयी ब्लैक-ऑप्स मिशन पर आधारित है. इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में शुरू होगी.
‘मम्मी जैसे सवाल मत पूछो...’, शादी की खबरों पर हुमा कुरैशी का दोटूक जवाब, बोलीं- ‘जब होनी होगी, हो जाएगी’
Huma Qureshi on Wedding Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. शादी की उड़ती अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है. साथ ही बतौर प्रोड्यूसर अपनी नई पारी और लाइफ के बड़े फैसलों पर खुलकर बात की है.
सलमान खान ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, बनेंगे 500 सुरक्षित घर
असम में बाढ़ से बेघर हुए परिवारों की मदद के लिए अभिनेता सलमान खान 'आशियाना – होप बिगिन्स विद अ सेफ शेल्टर' मुहिम से जुड़े हैं. इस पहल का मुख्य मकसद बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित घर देना है. नेपाली खूंटी क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जहाँ पहले चरण में लगभग 220 पक्के घर बनकर तैयार हैं. इस मुहिम के जरिए कुल 500 घर बनाकर सैकड़ों बेघर परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश की जा रही है.
'रामायण' Vs 'गॉडजिला माइनस जिरो': दिवाली पर होगी दो बड़ी फिल्मों की ग्लोबल टक्कर; कौन मारेगा बाजी?
दिवाली पर भारतीय फिल्म 'रामायण' और जापानी फिल्म 'गॉडजिला माइनस जिरो' का इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाबला होगा. जहां भारत में 'रामायण' का दबदबा रहेगा, वहीं विदेशी बाजारों और IMAX स्क्रीन्स के लिए दोनों फिल्मों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. सोनी पिक्चर्स के जरिए 'रामायण' को दुनिया भर में बड़ा मंच मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गॉडजिला को अपनी पिछली सुपरहिट फिल्म की लोकप्रियता का जबरदस्त फायदा मिलेगा.
Explained: बिजनेसमैन संजय कपूर वसीयत और संपत्ति विवाद, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर क्या-क्या कहा? कहां फंसा है पेंच
संजय कपूर की अरबों की संपत्ति और ट्रस्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की मध्यस्थता पर संतोष जताया है. जानिए करिश्मा कपूर के बच्चों, रानी कपूर और प्रिया सचदेव के बीच चल रही इस कानूनी जंग का ताजा अपडेट.
'मैं अपनी तरफ से शिल्पा के शेल्टर होम में मदद करूंगी...', लॉकअप-2 विनर श्रेया कालरा
रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम की. शो खत्म होने के बाद श्रेया ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि विजेता के तौर पर जीतने वाली प्राइज मनी से वे कंटेंस्टेंट शिल्पा शिंदे के शेल्टर होम की मदद करेंगी. श्रेया ने कहा, 'देखिए मैं लग्जरी चीजों में यकीन नहीं करती हूं और न ही कार इतनी पसंद हैं. हां, तोहफे खरीदना और देना पसंद हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बात मैंने जो सोची है. वह यह है कि मैं शिल्पा जी के शेल्टर होम में अपनी तरफ से उनकी मदद कर करूंगी'.
'द अलायंस' विनर मिनी माथुर बोलीं, जीतने के लिए डाउन एंड डर्टी होने की जरूरत नहीं
मशहूर टीवी होस्ट और एक्ट्रेस मिनी माथुर इन दिनों वेब रियलिटी शो 'द अलायंस' की विजेता के तौर पर सुर्खियों बटोर रही हैं. एक्ट्रेस का मानना है कि ऐसे शोज में कुछ हद तक मैनिपुलेशन होता है. उन्होंने कहा कि कई बार खिलाड़ी अपनी रणनीति के तहत दूसरे का गेम अंडरप्ले करवाने की कोशिश करते हैं. अगर इससे किसी की अपनी रणनीति को फायदा मिलता है, तो ये गेम का हिस्सा माना जा सकता है, हालांकि वह पर्सनल अटैक में विश्वास नहीं करती हैं.
विवेक अग्निहोत्री ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर दी प्रतिक्रिया, बोले- लोकतंत्र में यह होता रहना चाहिए
फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने छात्र आंदोलन पर अपनी राय रखी. वे नीम करौली बाबा पर बनी एक फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे. इसी दौरान विवेक ने कहा, 'ये लोकतंत्र है, यहां ऐसा होता रहता है. पिछले 70 सालों में हजारों प्रदर्शन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे. असल में होने ही चाहिए. क्यों नहीं होने चाहिए?'. छात्रों का ये प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता की मांग को लेकर था. खासकर नीट पेपर लीक के बाद छात्र नाराज थे. प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की थी.
सीरीज रिलीज होने के बाद मेरे पास राकेश रौशन का पहला कॉल आया था - वेदिका पिंटो
वेदिका पिंटो ने रोमांटिक-ड्रामा वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में सुधा किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों की तरफ से लगातार तारीफ देखने को मिल रही है. अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि 'सीरीज रिलीज के बाद मेरे पास राकेश रौशन का कॉल आया था. वे मेरे लिए बहुत बड़ा पल था, क्योंकि मैं बचपन से ही उनकी फैन रही हूं. ऐसे में रिलीज के पहले ही दिन उनका कॉल आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है'.
नेता वो नहीं जो राज करे, नेता तो... मोहन भागवत ने संस्कृत के श्लोक से समझाया लीडरशिप का असली मतलब, सुनकर मुरीद हुए बॉलीवुड स्टार्स
IIMUN के 15वें स्थापना दिवस पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के धमाकेदार संवाद ने बॉलीवुड सितारों से लेकर यूथ को भी अपना दीवाना बना दिया. जैकी भगनानी, डॉ श्रीराम नेने और साइरस ब्रोचा ने भागवत जी के लीडरशिप मंत्रों की जमकर तारीफ की. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
‘रामायण’ में सीता बनने के फैन के आईडिया पर बोलीं अमीषा पटेल
सोशल मीडिया पर फैंस ने सुझाव दिया कि नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में अमीषा पटेल को सीता और ऋतिक रोशन को राम बनना चाहिए. इस पर रिएक्ट करते हुए अमीषा पटेल ने कहा कि अगर ऐसा होता तो एडवांस बुकिंग में ही बड़ा धमाका हो जाता. फैंस को दोनों कलाकारों की यह पुरानी जोड़ी आज भी काफी पसंद आती है.
If this was Ramayan then baap rey baap .. advance bookings would be on fire from now itself joking I’m sure Ranbir and the rest will rock big time more power to them https://t.co/VNAuM2Udbe
— ameesha patel (@ameesha_patel) August 6, 2026
‘बंटवारा 1947’ के प्रमोशन पर सनी और प्रीति को देख ताजा हुईं पुरानी यादें
सनी देओल और प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के प्रमोशन में काफी बिजी चल रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों को साथ देख फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. जहां लोग उनको एक बार फिर ‘रेशमा’ और ‘मेजर अरुण’ के किरदारों को याद कर रहे हैं.
फिटनेस कोई ट्रेड नहीं, एक लाइफस्टाइल है; अक्षय कुमार को देख फैंस के मुंह से निकली ये बात
इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैवान' को लेकर सुर्खियों में बने अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल वीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे काफी फीट नजर आ रहे हैं. वीडियो पर फैंस ढेरों कमेंट्स कर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
गौहर खान पति जैद दरबार के साथ आई नजर, फैंस ने कपल पर जमकर लूटाया प्यार
बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान को उनके पति जैद दरबार के साथ देखा गया. दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत और डैशिंग लग रहे थे. पैपराजी के सामने दोनों ने मुस्कुराते हुए पोज दिए. सोशल मीडिया पर उनकी यह जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है और फैंस इस कपल पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
अपनी मां ने घर से निकाला... बेघर मांओं ने गले लगाया, शिल्पा शिंदे को देख फूट-फूटकर रहीं बुजुर्ग महिलाएं
Shilpa Shinde Emotional Viral Video: ‘लॉक अप 2’ में ट्रॉफी भले ही श्रेया कालरा के हाथ लगी हो, लेकिन चौथे स्थान पर रहीं शिल्पा शिंदे ने लोगों का दिल जीत लिया. शो के बाद सक्सेस पार्टी छोड़कर शिल्पा सीधे अपने कर्जत वाले शेल्टर होम पहुंचीं. वहां बुजुर्ग महिलाओं के भावुक स्वागत और प्यार ने हर किसी की आंखें नम कर दीं.
सबके सवालों का मुस्कुराकर दिया जवाब! मोहन भागवत ने समझाया लीडरशिप का असली मतलब
मुंबई में आयोजित आईआईएमयूएन के इवेंट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को लीडरशिप का असली मतलब समझाया. इस दौरान जैकी भगनानी, डॉक्टर श्रीराम नेने और साइरस ब्रोचा जैसी हस्तियों ने उनके बेबाक अंदाज और सोच की जमकर तारीफ की.
‘मुझे कई लोगों से मिलवाया गया...’, क्यों 50 की उम्र में भी कुंवारी हैं सबा अली खान? 19 साल में होने वाली थी शादी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा
Why Still Single Saba Ali Khan: सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा अली खान ने 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कुंवारी हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में सबा ने इसके पीछे की असली वजह का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 19 साल की उम्र में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर फिर कुछ ऐसा हुआ उन्होंने लाइफ टाइम अकेले रहने का मन बना लिया.
अंशुला ने शेयर कीं अपनी शादी के जश्न की खूबसूरत तस्वीरें
बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शादी के जश्न की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अंशुला का ट्रेडिशनल लुक और उनकी खुशी साफ झलक रही है. फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स अंशुला की इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट करके उन्हें इस नए सफर के लिए ढेर सारी बधाइयां और प्यार दे रहे हैं.
कुत्ते के सामने भी रवीना टंडन ने नहीं खोया आपा, शांत रहकर जीता फैंस का दिल
रवीना टंडन के सामने हाल ही में अचानक एक कुत्ता आ गया, जिससे स्थिति थोड़ी असहज हो गई. हालांकि, ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी ग्रेस, धैर्य और बैलेंस पूरी तरह बनाए रखा. उन्होंने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि बेहद शांत और संयमित रहकर पूरे माहौल को सकारात्मक बनाए रखा. उनके इस कूल अंदाज की चारों तरफ काफी तारीफ हो रही है.
आज भी बरकरार माधुरी दीक्षित का जादू, फैंस में वही पुराना क्रेज
बॉलीवुड में सालों पहले डेब्यू करने के बावजूद 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग आज भी वैसी ही बनी हुई है. वक्त बीतने के साथ भी उनका स्टारडम और लोकप्रियता बिल्कुल कम नहीं हुई है. लोग आज भी उनके अंदाज और खूबसूरती के उतने ही दीवाने हैं. यही मैडम दीक्षित का असली जादू और खूबसूरती है.
शोएब इब्राहिम ने पत्नी दीपिका को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, शेयर किया इमोशनल मैसेज
अभिनेता शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़ के जन्मदिन पर खास तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने दीपिका को 'फाइटर' बताते हुए लिखा कि उन्होंने कभी हार न मानना सिखाया है. शोएब ने उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की दुआ मांगी. इस पर दीपिका ने प्यार भरा जवाब देते हुए लिखा कि शोएब का साथ और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.
'कोरियन कनकराजू' की स्क्रीनिंग पर साथ नजर आए रितिका नायक, वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी
'कोरियन कनकराजू' फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान साउथ एक्टर वरुण तेज अपनी पत्नी लावण्या त्रिपाठी के साथ शामिल हुए. इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री रितिका नायक भी मौजूद रहीं. स्क्रीनिंग के दौरान सितारों ने एक-साथ तस्वीरें खिंचवाईं और मीडिया से बात की. सभी कलाकार बेहद खुश नजर आए और उन्होंने इस फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की.
आखिर क्यों अमीषा पटेल से हो रही प्रीति जिंटा की तुलना? ‘गदर’ की ‘सकीना’ ने ‘बंटवारा 1947’ की ‘जारा’ के लिए भेजा ये खास संदेशा
Ameesha Patel on Preity Zinta Batwara 1947: ‘गदर’ की ‘सकीना’ यानी अमीषा पटेल ने सनी देओल की आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के ट्रेलर और प्रीति जिंटा को लेकर कुछ ऐसा कहा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने ये बात #AskAmy सेशन के दौरान कही.
8 August Entertainment News Live: 8 अगस्त की बड़ी खबरों में आज सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन संजय कपूर की मां रानी कपूर और प्रिया कपूर से फैमिली ट्रस्ट के झगड़े को आपस में मिलकर सुलझाने को कहा है. अदालत का मानना है कि दोनों पक्षों को लंबी कानूनी लड़ाई से बचना चाहिए. दूसरी तरफ, एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया. बातचीत के दौरान एक फैन ने उनसे उनकी नई फिल्म के बारे में भी पूछा. इस तरह एक तरफ जहां कानूनी मामलों को बातचीत से हल करने की सलाह दी गई, वहीं दूसरी तरफ कलाकारों का अपने फैंस से जुड़ाव देखने को मिला.