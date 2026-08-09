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Entertainment News Live: गोविंदा को क्यों आते थे आत्महत्या के ख्याल? पॉडकास्ट में बयां किया दर्द; ट्रोल हो रहीं कियारा के सपोर्ट में उतरे यश

9 August Entertainment News Live: आज 9 अगस्त की बड़ी खबरों में फिल्म ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर इंटरनेट पर जमकर छाया हुआ है, जिसमें यश, नयनतारा और तारा सुतारिया के किरदारों की झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. वहीं, प्रीति जिंटा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वे आमिर खान को इग्नोर करती नजर आ रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:26 PM IST
Entertainment News Live: गोविंदा को क्यों आते थे आत्महत्या के ख्याल? पॉडकास्ट में बयां किया दर्द; ट्रोल हो रहीं कियारा के सपोर्ट में उतरे यश
Image Credit: 9 August Entertainment News Live
09 August 2026 02:30 PM (IST)

16 साल पुराना खौफ और 7000 करोड़ की कमाई... आज भी लोगों को डरा रही ये 5 फिल्मों की फ्रैंचाइजी; 12 दिन बाद रिलीज होगी छठी फिल्म

Most Scariest Horror Movie: कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि दिलों-दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म की फ्रेंचाइजी पिछले 16 साल से लोगों को डराती आ रही है. खास बात ये है कि 7000 करोड़ कमाने वाली इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म 12 दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका खौफनाक ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है. 

09 August 2026 02:01 PM (IST)

वाराणसी से सामने आया महेश बाबू का लुक, राजामौली ने शेयर किया रुद्र की फोटो...

वाराणसी से सामने आया महेश बाबू का लुक, राजामौली ने शेयर किया 'रुद्र' की फोटो   

एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी काफी समय से चर्चा में हैं. खबरों के अनुसार 1400 करोड़ रुपये के बजट में फिल्म बन रही हैं. फिल्म से महेश बाबू का लुक सामने आया है. 

 

09 August 2026 01:20 PM (IST)

‘फर्क नहीं पड़ता...’, ‘टॉक्सिक’ में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, तो...

‘फर्क नहीं पड़ता...’, ‘टॉक्सिक’ में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, तो बीच-बचाव में उतरे यश ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Yash Supports Kiara Advani: साउथ सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च पर कियारा आडवाणी का खुलकर सपोर्ट किया. फिल्म के इंटीमेट सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर कियारा को लगातार ट्रोल किया जा रहा है. यश ने कियारा की लगन और एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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09 August 2026 01:00 PM (IST)

आयशा खान ने रैंप पर बिखेरा जलवा, शरारत गाने पर डांस कर जीता सबका दिल...

आयशा खान ने रैंप पर बिखेरा जलवा, 'शरारत' गाने पर डांस कर जीता सबका दिल

फैशन शो में आयशा खान ने अपने शानदार अंदाज से रैंप पर धमाल मचा दिया. वे न सिर्फ रैंप वॉक करते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थीं, बल्कि अपनी वॉक से उन्होंने वहां मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसके बाद उन्होंने मंच पर अपने मशहूर गाने 'शरारत' पर सबके साथ जमकर डांस किया. उनके इस मस्त अंदाज और एनर्जी ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.

09 August 2026 12:45 PM (IST)

गौहर पर विवादित कमेंट के बावजूद जैद ने क्यों दिया कुशाल टंडन का साथ?...

गौहर पर विवादित कमेंट के बावजूद जैद ने क्यों दिया कुशाल टंडन का साथ?

शो के दौरान कई कंटेस्टेंट्स ने जैद को कुशाल टंडन से दूर रहने की सलाह दी और उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की. इसके बावजूद जैद लगातार कुशाल का सपोर्ट करते रहे. कुशाल की ओर से गौहर खान पर किए गए कमेंट्स से जैद को निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्हें साफ लगा कि बाकी सदस्य उनके बीच दरार डालना चाहते हैं. लोगों को भले लगा कि कुशाल की तरफ से ये सपोर्ट नहीं मिला, पर जैद का कहना है कि वे दिल से कुशाल से नफरत कर ही नहीं पाए.

09 August 2026 12:31 PM (IST)

हर एक एपिसोड में छिपा है ट्विस्ट, IMDb रेटिंग 8.3, बिना पलक झपकें देखते रह...

हर एक एपिसोड में छिपा है ट्विस्ट, IMDb रेटिंग 8.3, बिना पलक झपकें देखते रह जाएंगे सीरीज   

अगर आप आपको थ्रिलर क्राइम वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इसाकापट्नम वेब सीरीज देख सकते हैं. इस सीरीज के हर एक एपिसोड में सस्पेंस देखने को मिलेगा. वेब सीरीज की IMDb रेटिंग 8.3 है. 

 

 

 

09 August 2026 11:45 AM (IST)

ANI पॉडकास्ट: गोविंदा ने बयां किया अपना दर्द, करियर और संघर्ष की अनकही...

ANI पॉडकास्ट: गोविंदा ने बयां किया अपना दर्द, करियर और संघर्ष की अनकही कहानियां

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने ANI पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी के गहरे राज शेयर किए. मां के निधन के बाद वे इस कदर टूट गए थे कि नर्मदा नदी में आत्महत्या करना चाहते थे. उन्होंने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को अपनी इमेज की चिंता न करने वाला बताया. साथ ही, उन्होंने कहा कि चमकदार कपड़ों का ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया था. गोविंदा ने माना कि जब उन्हें फिल्में न चलने का डर होता था, तो वे गानों और हीरोइनों संग केमिस्ट्री पर ध्यान देते थे.

09 August 2026 11:30 AM (IST)

‘चौथी शादी कब कर रहे...?’, सनी देओल संग KBC 18 पहुंचे आमिर खान, गौरी स्प्रैट...

‘चौथी शादी कब कर रहे...?’, सनी देओल संग KBC 18 पहुंचे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी को लेकर खूब हुए ट्रोल

Aamir Khan KBC 18: केबीसी 18 के मंच पर फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए पहुंचे आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा का अमिताभ बच्चन ने शानदार स्वागत किया. हालांकि, प्रोमो सामने आते ही फैंस ने आमिर को उनकी तीसरी शादी पर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

09 August 2026 11:20 AM (IST)

गोविंदा ने अदनान सामी के साथ मिलकर बिना रिहर्सल या कॉस्ट्यूम बदले गाने की...

गोविंदा ने अदनान सामी के साथ मिलकर बिना रिहर्सल या कॉस्ट्यूम बदले गाने की शूटिंग की थी

गोविंदा बिना रिहर्सल किए या अपना कॉस्ट्यूम बदले अदनान सामी के 'लिफ्ट करा दे' गाने की शूटिंग की थी, क्योंकि म्यूजिक लेबल गाने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था. 

Adnan Sami Recalls Label Calling Lift Karadey ‘Sadak Chaap’

09 August 2026 11:00 AM (IST)

 सनी देओल संग KBC 18 पहुंचे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी को...

 सनी देओल संग KBC 18 पहुंचे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी को लेकर खूब हुए ट्रोल

Aamir Khan KBC 18: केबीसी 18 के मंच पर फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए पहुंचे आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा का अमिताभ बच्चन ने शानदार स्वागत किया. हालांकि, प्रोमो सामने आते ही फैंस ने आमिर को उनकी तीसरी शादी पर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

09 August 2026 10:45 AM (IST)

निकिता रावल के वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी! फैन ने किया जबरन किस;...

निकिता रावल के वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी! फैन ने किया जबरन किस; यूजर्स बोलीं- ‘ये स्टंट है...’

एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ रेड कारपेट पर बेहद अजीब घटना घटी है. महिला फैन ने एक्ट्रेस को जबरन लिप पर किस किया है. इस घटना एक्ट्रेस काफी डर गई थी.

 

निकिता रावल के वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी! फैन ने किया जबरन किस; यूजर्स बोलीं- ‘ये स्टंट है...’

09 August 2026 10:30 AM (IST)

अलन्ना पांडे और आइवर मैकक्रे ने दी खुशखबरी, जल्द आने वाला है दूसरा बच्चा...

अलन्ना पांडे और आइवर मैकक्रे ने दी खुशखबरी, जल्द आने वाला है दूसरा बच्चा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलन्ना पांडे और उनके पति आइवर मैकक्रे फिर से माता-पिता बनने वाले हैं. उन्होंने 8 अगस्त 2026 को इंस्टाग्राम पर एक प्यारा वीडियो शेयर करके अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशखबरी दी. इस पोस्ट का कैप्शन उन्होंने “वन मोर टू लव” रखा. इससे पहले साल 2024 के मध्य में उनके घर पहले बेटे 'रिवर' का जन्म हुआ था. इस खबर से उनके फैंस बेहद खुश हैं.

09 August 2026 10:15 AM (IST)

क्रिकेटर रमनदीप सिंह और एक्ट्रेस चार्ली चौहान ने रचाई शादी, 8 साल कर रहे थे...

क्रिकेटर रमनदीप सिंह और एक्ट्रेस चार्ली चौहान ने रचाई शादी, 8 साल कर रहे थे डेट 

भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह और टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान 7 अगस्त 2026 को शादी के बंधन में बंध गए. दोनों ने गुरुद्वारे में पारंपरिक सिख 'आनंद कारज' रस्मों के साथ शादी की. इस खबर से उनके फैंस काफी हैरान हैं, क्योंकि कपल ने शादी से पहले अपने आठ साल लंबे रिश्ते को सभी से पूरी तरह से छुपाकर रखा था.

09 August 2026 10:00 AM (IST)

2 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म ने दो दिन में कमा लिए 2 करोड़, लोगों को लुभा रही...

2 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म ने दो दिन में कमा लिए 2 करोड़, लोगों को लुभा रही इमोशनल कहानी; IMDb पर भी रेटिंग मिली 7.8

Ohh My Dog Collection Day 2: इस वक्त सिनेमाघरों में एक बेहद इमोशनल फैमिली एंटरटेनर फिल्म लगी हुई है, जिसे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले दिन फिल्म की धीमी कमाई हुई थी, लेकिन दूसरे दिन फिल्म ने अच्छी कमाई कर मेकर्स की उम्मीदों पर खरी उतरी नजर आ रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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09 August 2026 09:45 AM (IST)

मैं चीजों को नेचुरल तरीके से होने दूंगी..., एग फ्रीजिंग ट्रेंड पर बोलीं...

'मैं चीजों को नेचुरल तरीके से होने दूंगी...', एग फ्रीजिंग ट्रेंड पर बोलीं सुरभि चंदना

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने एक्ट्रेस और महिला सेलिब्रिटीज के बीच एग्स फ्रीज करने के बढ़ते ट्रेंड पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा 'मेरी बहन ने 39 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया. वो अब दो साल का है  और ये एक नॉर्मल डिलीवरी थी. मैं भी इसमें विश्वास रखती हूं और जो लोग एग्स फ्रीज करना जरूरी समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था, अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत ज्यादा हार्मोनल असंतुलन हो सकता है'. 

09 August 2026 09:29 AM (IST)

नताशा स्टेनकोविक पिछले हफ्ते अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हुईं स्पॉट...

नताशा स्टेनकोविक पिछले हफ्ते अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हुईं स्पॉट

नताशा स्टेनकोविक हाल ही में अपने खास दोस्त के साथ बाहर घूमते हुए नजर आईं. इस दौरान नताशा बेहद स्टाइलिश लुक में दिख रही थीं और उनके इस स्पॉटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हार्दिक पांड्या से अलग होने की खबरों के बाद नताशा की यह झलक फैंस का ध्यान खूब खींच रही है. नताशा अपने दोस्त के साथ काफी सहज और खुश नजर आ रही थीं.

09 August 2026 09:15 AM (IST)

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर पर एक साथ नजर आईं सभी हसीनाएं...

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर पर एक साथ नजर आईं सभी हसीनाएं

कल ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस खास से ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसी बीच एक वीडियो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, जिसमें फिल्म में नजर आने वाली तमाम हसीनाएं एक साथ नजर आ रही हैं. 

09 August 2026 08:52 AM (IST)

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में क्यों सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा नयनतारा और तारा...

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में क्यों सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा नयनतारा और तारा सुतारिया का रोल? यश बोले- ‘मेरी बहन से खतरनाक कोई नहीं...’

Toxic Nayanthara and Tara Sutaria Roles: साउथ के रॉकिंग स्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ का धमाकेदार ट्रेलर सामने आ चुका है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर यश ने खुलासा किया कि लेडी सुपरस्टार नयनतारा फिल्म में उनकी बहन का रोल निभा रही हैं. साथ ही फिल्म में तारा सुतारिया का रोल क्यों बढ़ाया गया और एक्शन कितना खतरनाक होगा. 

09 August 2026 08:20 AM (IST)

आमिर खान को इग्नोर करने की खबरों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, बताया सच...

आमिर खान को इग्नोर करने की खबरों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, बताया सच

प्रीति जिंटा ने आमिर खान को इग्नोर करने की खबरों को क्लिकबेट बताते हुए खारिज किया है. वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए प्रीति ने कहा कि वह किसी से बदतमीजी नहीं कर रही थीं, बल्कि अंदर शूटिंग और फिर 'बटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में थीं. उन्होंने कहा कि आमिर के लिए उनके दिल में बहुत प्यार और सम्मान है. प्रीति ने इस तरह की फालतू नेगेटिविटी न फैलाने की चेतावनी भी दी.

09 August 2026 08:00 AM (IST)

EXPLAINER: ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में नहीं दिखा एक भी इंटीमेट सीन्स, क्या सेंसर...

EXPLAINER: ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में नहीं दिखा एक भी इंटीमेट सीन्स, क्या सेंसर बोर्ड के डर से मेकर्स ने किया बदलाव या कुछ और है माजरा?

Toxic Intimate Scenes Removed Explanation: साउथ सुपरस्टार यश की नई फिल्म ‘टॉक्सिक’ अपने टीजर और गानों में दिखाए गए एडल्ट सीन्स को लेकर विवादों में घिर गई है. भारी विरोध और कानूनी कार्रवाई के बाद मेकर्स को ट्रेलर से इंटीमेट सीन्स हटाने पड़े. चलिए बताते हैं आखिर इस पूरे विवाद के पीछे की असली कहानी?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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09 August 2026 07:30 AM (IST)

‘एक रील बनाकर हमने क्या पाप किया...?’, रणवीर शौरी ने शेयर किया शांति संदेश...

‘एक रील बनाकर हमने क्या पाप किया...?’, रणवीर शौरी ने शेयर किया शांति संदेश VIDEO

अनुपम खेर ने अपनी फिल्म खोसला का घोसला 2 की टीम के साथ 'तेरी गलियों में' गाने पर एक रील बनाई थी, जिसे 150 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था. इसी बीच एक फीमेल यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, जिसपर रणवीर शौरी जमकर भड़के, जिसके बाद ये विवाद और बढ गया और अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. रणवीर ने कहा, 'क्या ही हमारी गलती थी कि हमने ऐसी रील बनाई जो 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले गई और वायरल हो गई. क्या इतना बड़ा पाप किया, जो कुछ लोगों ने हमें गंदी गालियां दीं या हमें उस लायक समझा. वो रील भी कोई ऐसी नहीं थी, पुराना ट्रेंड था जिसे हमने मजाक मस्ती के लिए शूट किया. उसकी वजह से हमें गंदी गालियां देना, चाहे आप लड़का हैं या लड़की उसका क्या तुक था? पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आई'.

09 August 2026 07:15 AM (IST)

50 साल पुराना वो कल्ट क्लासिक गाना... जिसकी बीट पर थिरक रहे कांवड़िए, लता...

50 साल पुराना वो कल्ट क्लासिक गाना... जिसकी बीट पर थिरक रहे कांवड़िए, लता-किशोर ने दी आवाज; आर डी बर्मन ने किया कंपोज

Kanwar Yatra Viral Trending Song: सावन के महीने में भक्ति का एक अनोखा रंग देखने को मिल रहा है. कांवड़िए बम-बम भोले के जयकारों के साथ रास्ते भर झूम रहे हैं. इसी बीच एक 50 साल पुराना एक कल्ट क्लासिक गाना डीजे पर जमकर बज रहा है, जिसकी एक हर बीट पर कांवड़िए भी पूरे जोश में थिरकते नजर आ रहे हैं. 

50 साल पुराना वो कल्ट क्लासिक गाना... जिसकी बीट पर थिरक रहे कांवड़िए, लता-किशोर ने दी आवाज; आर डी बर्मन ने किया कंपोज

 

09 August 2026 07:00 AM (IST)

सलमान खान का नया ‘हैट’ लुक वायरल ...

सलमान खान का नया ‘हैट’ लुक वायरल 

इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ को लेकर बिजी चल रहे सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे ब्लैक कुल के साथ हैट कैरी किए नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फैंस कमेंट्स में ढेर सारी तारीफें कर रहे हैं.    

09 August 2026 06:45 AM (IST)

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च पर एक्साइटेड नजर आईं कियारा आडवाणी...

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च पर एक्साइटेड नजर आईं कियारा आडवाणी

यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टार कास्ट एक साथ नजर आईं. इस दौरान फिल्म में खास किरदार निभा रहीं कियारा आडवाणी भी व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप के साथ जींस कैरी किए नजर आईं. इसके साथ ही उनके चेहरे पर फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी. फैंस भी उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

09 August 2026 06:15 AM (IST)

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च पर हसीनाओं का जमावड़ा...

‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च पर हसीनाओं का जमावड़ा

यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान तारा सुतारिया और नयनतारा के किरदार ने खिंचा है. दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट का है, जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगाती नजर आ रही हैं. 

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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