/Entertainment News Live: गोविंदा को क्यों आते थे आत्महत्या के ख्याल? पॉडकास्ट में बयां किया दर्द; ट्रोल हो रहीं कियारा के सपोर्ट में उतरे यश

‘एक रील बनाकर हमने क्या पाप किया...?’, रणवीर शौरी ने शेयर किया शांति संदेश VIDEO

अनुपम खेर ने अपनी फिल्म खोसला का घोसला 2 की टीम के साथ 'तेरी गलियों में' गाने पर एक रील बनाई थी, जिसे 150 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था. इसी बीच एक फीमेल यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, जिसपर रणवीर शौरी जमकर भड़के, जिसके बाद ये विवाद और बढ गया और अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. रणवीर ने कहा, 'क्या ही हमारी गलती थी कि हमने ऐसी रील बनाई जो 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले गई और वायरल हो गई. क्या इतना बड़ा पाप किया, जो कुछ लोगों ने हमें गंदी गालियां दीं या हमें उस लायक समझा. वो रील भी कोई ऐसी नहीं थी, पुराना ट्रेंड था जिसे हमने मजाक मस्ती के लिए शूट किया. उसकी वजह से हमें गंदी गालियां देना, चाहे आप लड़का हैं या लड़की उसका क्या तुक था? पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आई'.