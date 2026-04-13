Asha Bhosle Funeral LIVE: सुरों की मल्लिका के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, आखिरी झलक पाने के लिए उनके घर पहुंचे फिल्मी सितारे

Asha Bhosle Funeral LIVE Updates: 92 साल की आशा भोसले ने 12 अप्रैल, 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. इस खबर से पूरी फिल्म-म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई. वहीं आज सोमवार की शाम को 4 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस मौके पर उनके घर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी दिग्गज हस्तियां श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं.

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