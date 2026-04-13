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Hindi NewsबॉलीवुडAsha Bhosle Funeral LIVE: सुरों की मल्लिका के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, आखिरी झलक पाने के लिए उनके घर पहुंचे फिल्मी सितारे

Asha Bhosle Funeral LIVE: सुरों की मल्लिका के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, आखिरी झलक पाने के लिए उनके घर पहुंचे फिल्मी सितारे

Asha Bhosle Funeral LIVE Updates: हिंदी सिनेमा की महान गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. सिंगर के अंतिम संस्कार से जुड़ी हर जानकारी को जानने के लिए पढ़ें. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:40 AM IST
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Asha Bhosle Funeral LIVE: सुरों की मल्लिका के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, आखिरी झलक पाने के लिए उनके घर पहुंचे फिल्मी सितारे
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Asha Bhosle Funeral LIVE Updates: 92 साल की आशा भोसले ने 12 अप्रैल, 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. इस खबर से पूरी फिल्म-म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई. वहीं आज सोमवार की शाम को 4 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस मौके पर उनके घर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी दिग्गज हस्तियां श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं.

खबर से संबंधित तमाम अपडेट्स हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे. बने रहें हमारे साथ.

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13 April 2026
10:37 AM

Anup Jalota at Asha Bhosle House: सिंगर अनूप जलोटा हुए भावुक

आशा भोसले को याद करते हुए सिंगर अनूप जलोटा ने कहा, 'हर लड़की जो गायिका बनने का सपना देखती है, वह आशा भोसले और लता मंगेशकर की तरह गाने की ख्वाहिश रखती है.'

10:22 AM

Asha Bhosle Last Rites: आशा भोसले के घर के बाहर तैनात हुई मुंबई पुलिस

आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए कई लोग उनके घर के बाहर पहुंच रहे हैं. सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी मात्रा में सिंगर के घर के बाहर मुंबई पुलिस तैनात की गई है. 

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10:10 AM

एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने आशा भोसले के साथ याद किए वो 4 दिन

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने आशा भोसले को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उन दिनों की बात के बारे में लिखा, जब उन्होंने सिंगर के साथ पेरिस में 4 दिन तक सॉन्ग ‘ना मरते हम’ एल्बम ‘आप की आशा’ के लिए काम किया था.

10:00 AM

Asha Bhosle Death: लीजेंडरी सिंगर के घर पहुंचे ए आर रहमान

सिंगर की आखिरी झलक पाने के लिए कई बॉलीवुड सितारे और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग उनके घर जा पहुंचे हैं. वहीं आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए सिंगर एआर रहमान उनके घर पहुंचे हैं.

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