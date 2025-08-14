COOLIE X Review Live: बॉक्स ऑफिस पर बजा ‘कुली’ का डंका, हाउसफुल हुए सारे सिनेमाघर, रजनीकांत को देख झूमते नजर आए फैंस
Coolie Review LIVE Updates: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में बड़ा टक्कर होने वाला है. दो दिन में दो बड़ी फिल्में आ रही हैं, रजनीकांत की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर ‘कुली’ और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की एक्शन ड्रामा ‘वॉर 2’. खासकर ‘कुली’ को लेकर रजनीकांत के फैंस सोशल मीडिया पर जमकर उत्साह दिखा रहे हैं, जिसके ढेर सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:58 PM IST
Coolie Review LIVE Updates: स्वतंत्रता दिवस पर सिनेमाघरों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. महज दो दिनों के अंतर में दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं. एक ओर रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर कुली (Coolie 2025) है, तो दूसरी तरफ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की दमदार एक्शन ड्रामा वॉर 2 (War 2). हालांकि, कुली को लेकर रजनीकांत के प्रशंसकों में अलग ही जोश है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार वीडियो और पोस्ट शेयर कर फिल्म के लिए अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं.

14 August 2025
12:56 PM

‘कुली’ या ‘वॉर 2’... 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगा महासंग्राम, पहले दिन कौन पड़ेगा किस पर भारी?

स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बड़े पर्दे पर दो बड़ी फिल्में Coolie और War 2 के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी. एडवांस बुकिंग में रजनीकांत की फिल्म अपनी जबरदस्त पकड़ पानाए हुए हैं, खासकर विदेशों में. वहीं, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' को ज्यादा स्क्रीन मिलती दिख रही हैं. 

12:53 PM

COOLIE Movie X Review: आज बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, एक्शन से लेकर डायरेक्शन तक, ‘कुली’ के हर अंदाज को लोगों ने बताया...

 'कुली' (Coolie Review) का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने किया है. ये एक दमदार तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी. फिल्म को पहले दिन दर्शकों जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

