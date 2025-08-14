COOLIE X Review Live: बॉक्स ऑफिस पर बजा ‘कुली’ का डंका, हाउसफुल हुए सारे सिनेमाघर, रजनीकांत को देख झूमते नजर आए फैंस

Coolie Review LIVE Updates: स्वतंत्रता दिवस पर सिनेमाघरों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. महज दो दिनों के अंतर में दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं. एक ओर रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर कुली (Coolie 2025) है, तो दूसरी तरफ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की दमदार एक्शन ड्रामा वॉर 2 (War 2). हालांकि, कुली को लेकर रजनीकांत के प्रशंसकों में अलग ही जोश है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार वीडियो और पोस्ट शेयर कर फिल्म के लिए अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं.