Dharmendra Govinda Prem Chopra Health Update: धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी, प्रेम चोपड़ा और गोविंदा के लिए फैंस मांग रहे दुआएं, अब कैसी है इनकी हालत

Dharmendra Govinda Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों के लिए ये समय काफी मुश्किल भरा है. धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा को भी जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में एडमिट किया गया है. बताया जा रहा है कि वे अचानक बेहोश हो गए थे. फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. वहीं धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिस चुकी है और प्रेम चोपड़ा की तबीयत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source