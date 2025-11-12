Advertisement
trendingNow12998506
Hindi Newsबॉलीवुड

Dharmendra Govinda Prem Chopra Health Update: धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी, प्रेम चोपड़ा और गोविंदा के लिए फैंस मांग रहे दुआएं, अब कैसी है इनकी हालत

Dharmendra Govinda Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों के लिए ये समय काफी मुश्किल भरा है. धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा को भी जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में एडमिट किया गया है. फैंस सोशल मीडिया पर लगातार धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा और गोविंदा के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेंद्र, गोविंदा और प्रेम चोपड़ा की हेल्थ अपडेट
धर्मेंद्र, गोविंदा और प्रेम चोपड़ा की हेल्थ अपडेट
LIVE Blog

Dharmendra Govinda Prem Chopra Health Update: बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों के लिए ये समय काफी मुश्किल भरा है. धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा को भी जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में एडमिट किया गया है. बताया जा रहा है कि वे अचानक बेहोश हो गए थे. फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. वहीं धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिस चुकी है और प्रेम चोपड़ा की तबीयत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source
12 November 2025
09:20 AM

सुनीता आहूजा का आया बयान 

गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो उनकी हेल्थ अपडेट देती नजर आ रही हैं और कहती है कि पंजाबी कभी हार नहीं मानते. 

08:52 AM

धर्मेंद्र-प्रेम चोपड़ा के बाद गोविंदा अस्पताल में भर्ती

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा को अचानक तबीयत खराब होने पर मंगलवार रात जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. 61 साल के गोविंदा घर पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बना हुए हैं. 

एक्‍टर गोविंदा की बिगड़ी तबीयत, अचानक हो गए बेहोश, आनन-फानन में अस्पताल में किया भर्ती, डॉक्टर कर रहे जांच

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

DharmendraGovindaPrem Chopra

Trending news

डॉक्टर डॉ. शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर डॉ. शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर, 5वें डॉक्‍टर को किया गया गिरफ्तार, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर, 5वें डॉक्‍टर को किया गया गिरफ्तार, जानें पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'