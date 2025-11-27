Dharmendra Prayer Meet Live Update: धर्मेंद्र के घर देओल परिवार से मिलने पहुंचे कई सितारे, इतने बजे शुरू होगी 'प्रेयर मीट'

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में एक दम सूनापन आ गया है. बीते 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. उन्होंने मुंबई जुहू स्थित घर पर ही अंतिम सांस ली. आज गुरुवार, 27 नवंबर को उनकी प्रार्थना सभी का आयोजन किया गया है. प्रेयर मीट को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड में रखा गया है. देओल परिवार इस वक्त काफी गहरे दुख से गुजर रहा है. इस वक्त उनके पास एक्टर धर्मेंद्र की एकमात्र अनगिनत यादें ही सहारा है.बॉलीवुड के फेमस ही-मैन के करोड़ों चाहने वाले हैं. एक्टर के घर पर करीबियों, रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लगा हुआ है. यहां आपको एक्टर के प्रेयर मीट से जुड़ी हर अपडेट देखने को मिलेगी.

