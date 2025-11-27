Dharmendra Prayer Meet Live Update: धर्मेंद्र के घर देओल परिवार से मिलने पहुंचे कई सितारे, इतने बजे शुरू होगी 'प्रेयर मीट'

Dharmendra Prayer Meet Live Update: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया था. उन्होंने 89 साल की उम्र में घर पर आखिरी सांस ली. आज गुरुवार, 27 नवंबर को देओल परिवार ने एक्टर के चौथे पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया है. इस दौरान इंडस्ट्री के कई सितारे, करीबी और रिश्तेदार एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं.
Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में एक दम सूनापन आ गया है. बीते 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. उन्होंने मुंबई जुहू स्थित घर पर ही अंतिम सांस ली. आज गुरुवार, 27 नवंबर को उनकी प्रार्थना सभी का आयोजन किया गया है. प्रेयर मीट को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड में रखा गया है. देओल परिवार इस वक्त काफी गहरे दुख से गुजर रहा है. इस वक्त उनके पास एक्टर धर्मेंद्र की एकमात्र अनगिनत यादें ही सहारा है.बॉलीवुड के फेमस ही-मैन के करोड़ों चाहने वाले हैं. एक्टर के घर पर करीबियों, रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लगा हुआ है. यहां आपको एक्टर के प्रेयर मीट से जुड़ी हर अपडेट देखने को मिलेगी.
Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: यहां होनी है धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का आयोजन मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में किया गया है. देओल परिवार ने इसके लिए होटल के सी-साइड लॉन को बुक किया है. आयोजन शाम को 5 बजे होना है. बता दें कि ये एक 5-स्टार लग्जरी होटल है, जहां से अरब सागर और बांद्रा वर्ली सी लिंक दिखता है.
Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: देओल परिवार से मिलने पहुंचे अबु मलिक
बॉलीवुड एक्टर अन्नू मलिक के भाई और अमल मलिक के चाचा, अबु मलिक को दिवंगत धर्मेंद्र के घर से बाहर निकलते देखे गया है. इस दुख की घड़ी में अबू मलिक देओल परिवार से मिलने पहुंचे थे. वह करीब आधे घंटे परिवार के साथ रहे.
