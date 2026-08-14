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Entertainment News Live: आज बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’; कौन मारेगा बाजी?

Entertainment News Live: आज 14 अगस्त की बड़ी खबरों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. सनी देओल और प्रीति जिंटा की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ एक साथ रिलीज हो रही हैं. दोनों फिल्मों को लेकर लोगों में जबरदस्क एक्साइटमेंट बनी हुई है और देखना ये है कौन किसको पीछे छोड़ता है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 05:41 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:53 AM IST
Entertainment News Live: आज बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’; कौन मारेगा बाजी?
Image Credit: आज रिलीज होगी ‘बंटवारा 1947’ और ‘आवारापन 2’ (स्क्रीनग्रैब)
14 August 2026 06:30 AM (IST)

EXPLAINER: कैसे कमाई करती है एक फिल्म, क्या होता है नेट और ग्रॉस कलेक्शन; आखिर किसकी जेब में जाता है आपका पैसा?

Box Office Collection Explained: अक्सर फिल्मों की कमाई के बड़े-बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके 200-300 रुपये के टिकट का पैसा आखिर कहां और किसकी जेब में जाता है? ग्रॉस और नेट कलेक्शन में क्या फर्क होता है और फिल्में कैसे हिट-ब्लॉकस्बटर और फ्लॉप कहलाती हैं. जानिए फिल्मों की कमाई और बिजनेस का पूरा सच.

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14 August 2026 06:15 AM (IST)

आज ‘बंटवारा 1947’ से टकराएगी इमरान हाशमी की ‘अवारापन 2’

आज रिलीज हो रही ‘आवारापन 2’ इमरान हाशमी की सुपरहिट फिल्म ‘आवारापन’ का सीक्वल है. फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ ने किया है. इसमें इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आज़मी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. एक्शन, रोमांस और इमोशनल ड्रामा से भरपूर ये फिल्म आज‘बंटवारा 1947’ को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे रही है.

14 August 2026 06:00 AM (IST)

आज रिलीज हो रही सनी देओल-प्रीति जिंटा की ‘बंटवारा 1947’

आज रिलीज हो रही‘बंटवारा 1947’ भारत-विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह प्रमुख भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म इंसानियत, संघर्ष, प्रेम और बंटवारे के दर्द की कहानी पेश करती है.

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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