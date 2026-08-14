Entertainment News Live: आज बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’; कौन मारेगा बाजी?

Box Office Collection Explained: अक्सर फिल्मों की कमाई के बड़े-बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके 200-300 रुपये के टिकट का पैसा आखिर कहां और किसकी जेब में जाता है? ग्रॉस और नेट कलेक्शन में क्या फर्क होता है और फिल्में कैसे हिट-ब्लॉकस्बटर और फ्लॉप कहलाती हैं. जानिए फिल्मों की कमाई और बिजनेस का पूरा सच.
आज रिलीज हो रही ‘आवारापन 2’ इमरान हाशमी की सुपरहिट फिल्म ‘आवारापन’ का सीक्वल है. फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ ने किया है. इसमें इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आज़मी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. एक्शन, रोमांस और इमोशनल ड्रामा से भरपूर ये फिल्म आज‘बंटवारा 1947’ को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे रही है.
आज रिलीज हो रही‘बंटवारा 1947’ भारत-विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह प्रमुख भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म इंसानियत, संघर्ष, प्रेम और बंटवारे के दर्द की कहानी पेश करती है.
Entertainment News Live: आज 14 अगस्त की बड़ी खबरों में सबसे बड़ी चर्चा बॉक्स ऑफिस पर होने वाली इस बड़ी टक्कर को लेकर है. सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेज फिल्म ‘आवारापन 2’ एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. दोनों फिल्मों का स्टाइल और ऑडियंस अलग हैं, जिससे ये मुकाबला और ज्यादा रोमांचक बन गया है. ट्रेड एक्सपर्ट्स, फिल्म क्रिटिक्स और फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि ओपनिंग डे पर कौन-सी फिल्म बेहतर परफॉर्म करती है और बॉक्स ऑफिस की बाजी अपने नाम करती है.