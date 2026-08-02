Entertainment News Highlights: बॉलीवुड के बाद अब TV पर छाएंगे अजय देवगन, सूरज पंचोली का छलका दर्द; लीक हुए 'अलायंस' के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के नाम

Entertainment News Live: फ्रेंडशिप डे पर छलके शेफाली शाह के जज्बात

एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोस्तों के साथ बिताए गए कई यादगार पलों की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह अपनी गर्ल गैंग के साथ हंसती, मुस्कुराती और जिंदगी के खुशनुमा पल बिताती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ हसीना ने एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने सच्ची दोस्ती का मतलब अपने शब्दों में बयां किया. उन्होंने लिखा, 'सच्चे दोस्त वही होते हैं, जो इंसान को उसके हर रूप में स्वीकार करते हैं. अच्छे दोस्त इस बात की परवाह नहीं करते कि आप पहले कैसे थे, आज कैसे हैं या भविष्य में कैसे बनेंगे. उनके लिए सबसे ज्यादा मायने आपके रिश्ते और भरोसे के होते हैं. ऐसे दोस्त हर सुख-दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर आपका हौसला बढ़ाते हैं.'