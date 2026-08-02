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Entertainment News Highlights: बॉलीवुड के बाद अब TV पर छाएंगे अजय देवगन, सूरज पंचोली का छलका दर्द; लीक हुए 'अलायंस' के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के नाम

2 August Entertainment News Highlights: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' ऑनलाइन लीक हो चुकी है. ऐसे में फिल्म की कमाई पर इसका सीधा असर पड़ा है. बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा ने बताया है कि मॉडलिंग के दौरान उनके साथ बदतमीजी हुई थी.

Written ByShilpa
Published: Aug 02, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:20 AM IST
Entertainment News Highlights: बॉलीवुड के बाद अब TV पर छाएंगे अजय देवगन, सूरज पंचोली का छलका दर्द; लीक हुए 'अलायंस' के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के नाम
02 August 2026 08:50 PM (IST)

Entertainment News Live: सिद्धार्थ ने खोला अपनी अपकमिंग वेब सीरीज का राज 

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. सीरीज के प्रमोशन के दौरान उन्होंने फाइटर पायलट की भूमिका के लिए की गई ट्रेनिंग के अनुभव को शेयर किया है. यह सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सफेद सागर' पर आधारित है. इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को भारतीय पोस्टों से खदेड़ने का काम किया था. 'ऑपरेशन सफेद सागर' 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

02 August 2026 08:44 PM (IST)

Entertainment News Live: सूरज पंचोली ने बयां किया दिल का दर्द 

एक्टर सूरज पंचोली एक बार फिर से खबरों का हिस्सा बन गए हैं. एक्ट्रेस जिया खान की मौत से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने दर्द को बयां किया है. उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि साल 2023 में अदालत से बरी होने के बाद भी कई प्लेटफॉर्म पर इस मामले को अब तक अनसॅाल्व्ड केस लिखा जाता है, जिससे उन्हें काफी तकलीफ होती है. (पढ़ें पूरी खबर- 'लोग आज भी मुझे दोषी मानते हैं' एक्टर ने बयां किया दिल का दर्द, बोले- 14 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा आरोपों का साया

 

02 August 2026 08:22 PM (IST)

Entertainment News Live: ओम पुरी की आर्थिक तंगी पर एक्टर पवन मल्होत्रा तोड़ी चुप्पी 

पवन मल्होत्रा के अनुसार, ओम पुरी ने हॉलीवुड में शानदार काम किया था, लेकिन वे कभी भी आर्थिक रूप से फिजूलखर्च नहीं थे. वे केवल उतना ही कमाते थे, जितना जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो. उनका ध्यान हमेशा अभिनय पर था, न कि अपनी इमेज बनाने या सुर्खियां बटोरने पर. मल्होत्रा ने आगे कहा कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या इरफान खान जैसे सितारों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने से बहुत पहले, ओम पुरी ने विदेशी फिल्मों में एक वास्तविक करियर बनाया था, लेकिन उन्होंने कभी इसकी मार्केटिंग नहीं की.

02 August 2026 07:25 PM (IST)

Entertainment News Live: कंगना विवाद के बीच पहली बार दिखे ऋतिक रोशन

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 August 2026 07:15 PM (IST)

Entertainment News Live: रजनीकांत की फिल्म के लिए विजय सेतुपती ने बदला अपना नियम

विजय सेतुपति ने साफ किया है कि वह अब सख्त 'नो-कैमियो' नीति का पालन कर रहे हैं और इस पर कायम रहने का इरादा रखते हैं, जिसमें सिर्फ एक अपवाद है—रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2'. हाल ही में सेतुपति ने गोपीनाथ के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'मैंने कैमियो करना बंद कर दिया है. मैंने हाल ही में केवल 'जेलर 2' में एक कैमियो किया और वह सिर्फ इसलिए था, ताकि मैं रजनी सर को देख सकूं.' (पढ़ें पूरी खबर- रजनीकांत के लिए विजय सेतुपति ने तोड़ा अपना ही नियम, 'जेलर 2' में कैमियो पर बोले- 'लोग मुझे नोटिस भी नहीं करेंगे')

02 August 2026 06:20 PM (IST)

Entertainment News Live: अनुपम खेर ने की छात्र प्रदर्शन की वायरल रील रीक्रिएट

अनुपम खेर और बाकी सभी सितारे दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान वायरल हुई अभिनव बिष्ट की रील को रीक्रिएट करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में गाना 'तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम' बज रहा है. इस रील में अनुपम खेर और बोमन ईरानी काफी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. हर किसी की नजरें केवल उन्हीं पर टिक जाती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 August 2026 05:34 PM (IST)

Entertainment News Live: राम कपूर के खुलासे ने हिला दिया 'लॉकअप 2'

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसका फिनाले होने वाला है. लेकिन उससे पहले एक टॉक्स के दौरान राम कपूर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे सुनकर सभी फैंस हैरान रह गए. उन्होंने अपना तीसरा सीक्रेट रीवील करते हुए पॉपुलर शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' का जिक्र किया. (पढ़ें पूऱी खबर- '6 महीने में हो सकती थी मौत'... राम कपूर के खुलासे ने हिला दिया 'लॉकअप 2', सन्न रह गए फराह खान और रितेश देशमुख)

02 August 2026 05:14 PM (IST)

Entertainment News Live: फिल्म प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे सनी देओल 

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अपमकिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म के प्रमोशन के लिए रविवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. दोनों को पटना एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में देखा गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 August 2026 04:48 PM (IST)

Entertainment News Live: 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में गेस्ट पैनल ने बनाया माहौल 

समय रैना के टैलेंट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का नया एपिसोड रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं ऑडियंस ने अपना रिएक्शन देते हुए ये साफ कर दिया कि ये एपिसोड एंटरटेनमेंट के मामले में उम्मीदों पर खरा उतरेगा. कई लोगों ने इसे सीजन के अब तक के सबसे शानदार एपिसोड्स में से एक बताया, जबकि कुछ ने इसकी हल्की-फुल्की बातचीत और मजेदार माहौल को बस एंजॉय किया. (पढ़ें खबर- बीच शो में गुल हुई बत्ती, फिर समय रैना ने किया कुछ ऐसा... करण औजला भी रह गए हैरान!

02 August 2026 04:15 PM (IST)

Entertainment News Live: फ्रेंडशिप डे पर छलके शेफाली शाह के जज्बात

एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोस्तों के साथ बिताए गए कई यादगार पलों की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह अपनी गर्ल गैंग के साथ हंसती, मुस्कुराती और जिंदगी के खुशनुमा पल बिताती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ हसीना ने एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने सच्ची दोस्ती का मतलब अपने शब्दों में बयां किया. उन्होंने लिखा, 'सच्चे दोस्त वही होते हैं, जो इंसान को उसके हर रूप में स्वीकार करते हैं. अच्छे दोस्त इस बात की परवाह नहीं करते कि आप पहले कैसे थे, आज कैसे हैं या भविष्य में कैसे बनेंगे. उनके लिए सबसे ज्यादा मायने आपके रिश्ते और भरोसे के होते हैं. ऐसे दोस्त हर सुख-दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर आपका हौसला बढ़ाते हैं.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 August 2026 04:05 PM (IST)

Entertainment News Live: TV की दुनिया में छाने को तैयार अजय देवगन

दरअसल जूम/टेली टॉक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन एक टीवी क्राइम शो होस्ट करते नजर आ सकते हैं. यह शो टीवी चैनल सोनी पर प्रसारित किया जाएगा. फिलहाल मेकर्स एक्टर से बातचीत कर रहे हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एक्टर जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि यह शो सच्ची घटनाओं से प्रेरित अपराध की कहानियों पर आधारित होगा. शो में सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का काफी दमदार होगा. हालांकि, अभी तक शो के नाम और फॉर्मेट की जानकारी सामने नहीं आई है.

02 August 2026 03:25 PM (IST)

Entertainment News Live: 'अलायंस' के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स के नाम हुए लीक? 

रियलिटी शो 'अलायंस' अब अपने आखिरी दिनों में पहुंच गया है. शो में अब मुकाबला सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स के बीच हो रहा है. इस शो से जुड़े कुछ सूत्रों ने कुशल टंडन, अली गोनी, मिनी माथुर, रूही दोसीना और जैद दरबाद को कथित तौर पर सीजन के टॉप 5 के नाम शेयर किए हैं. 

02 August 2026 02:36 PM (IST)

एक्ट्रेस ने पति और उसके परिवार पर लगाया मारपीट का आरोप, दर्ज कराई  

टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में पति अभिनीत कौशिश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस ने पति के साथ-साथ सास उर्मिला कौशिक और ननद कीर्ति कौशिक के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

 

 

02 August 2026 02:30 PM (IST)

'उसने मुझे जकड़ लिया था...', आकांक्षा चौधरी ने किया कास्टिंग काउच को लेकर किया दर्दनाक खुलासा, रोते-रोते सुनाई आपबीती 

लॉकअप 2 से एविक्ट होने से पहले आकांक्षा चौधरी ने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि ब्यूटी पेजेंट के दौरान फाइनेंशियल हेल्प के बदले उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया था.  

 

02 August 2026 12:34 PM (IST)

जब घर आती है सास की सौतन... इस भोजपुरी कॉमेडी फिल्म देख हंसते-हंसते पेट में होगा दर्द, बिल्कुल न करें मिस 

भोजपुरी फिल्मों में एक से बढ़कर कॉमेडी फिल्म देखने को मिलती है. अगर आप कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप सास की सौतन देख सकते हैं. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं. 

 

02 August 2026 11:52 AM (IST)

'भाई के दोहे...' सलमान खान की अतरंगी बातों पर बनी एक खास किताब, जिसने जीत लिया फैंस का दिल; क्या आपने पढ़ी? 

 सलमान खान के दिल से निकले यूनिक ट्रेड्स और मजेदार ट्वीट्स अब एक किताब का रूप ले चुके हैं. जी हां, सल्लू भाई के फैंस ने मिलकर भाईजान पर एक पूरी किताब लिख डाली है, जो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही है. क्या आपने पढ़ी?

 

02 August 2026 11:32 AM (IST)

OTT पर मस्ट वॉच है ये 2.5 घंटे की साइको-थ्रिलर! सस्पेंस ऐसा... हिल जाएंगे दिमाग के तार; IMDb पर भी मिली 8.2 की शानदार रेटिंग   

अगर आप सस्पेंस और इमोशन से भरी कोई बेहतरीन फिल्म तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद अब एक धाकड़ थ्रिलर ओटीटी पर कदम रख चुकी है. अपनी जबरदस्त कहानी से ये फिल्म लोगों के दिलों को छू रही है. क्या आपने देखी?

 

 

02 August 2026 11:02 AM (IST)

फिनाले से पहले बेघर हुई आकांक्षा, श्रेया बनी पहली लॉक अप 2 फाइनलिस्ट 

लॉक अप 2 के फिनाल से पहले ही आकांक्षा बाहर हो गई है. वहीं इस सीजन में श्रेया ने बहुत अच्छा गेम खेला है. श्रेय लॉक अप 2 सीजन की पहली फाइनलिस्ट बन गई हैं. 

 

02 August 2026 10:18 AM (IST)

टी-सीरीज ने लगाया बैन, तो जी म्यूजिक ने किया बायकॉट... आखिर क्यों बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने सोनू निगम से मोड़ा मुंह?  

सिंगर सोनू निगम ने अपने करियर के उस मुश्किल दौर का सच बताया है, जब अपना हक मांगने पर म्यूजिक कंपनियों ने उन पर बैन लगा दिया था. गानों से आवाज हटाने से लेकर बायकॉट तक झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. जानिए कैसे उनकी एक जिद ने पूरी इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया.

 

 

02 August 2026 09:28 AM (IST)

एक ही कहानी पर मेकर्स ने बनाई 2 फिल्म, 1 देहाती तो दूसरी मॉडर्न स्टाइल, दोनों निकली ब्लॉकबस्टर   

एक ही अधूरी कहानी पर फिल्म मेकर्स ने दो फिल्में बनाई, ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई है. साल 1982 में नादिया के पार और 1994 हम आपके हैं कौन, दोनों ही फिल्म एक ही कहानी पर बनी है. दोनों में ये अंतर है कि एक फिल्म में गांव की कहानी दिखाई जाती है तो दूसरी फिल्म में शहर के एंगल से कहानी को दिखाया गया है. 

 

 

02 August 2026 08:54 AM (IST)

‘Sorry Hrithik’ ट्रेंड से फिर सुलगी सालों पुरानी कड़वाहट की आग! ऋतिक बोले- ‘मैं इंतजार करूंगा’; तो कंगना ने कहा- ‘आपको सद्बुद्धि मिले...’  

Hrithik Roshan Reacts On Apology Trend: हाल ही में कंगना रनौत के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन के साथ उनका पुराना विवाद फिर गरमा गया. लोग ऋतिक का सपोर्ट करने लगे, लेकिन एक्टर ने एक पोस्ट पर कमेंट करके सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद कंगना रनौत भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक्टर को करारा जवाब दिया. चलिए बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है?

 

 

02 August 2026 08:22 AM (IST)

OTT पर रिलीज होगी  Cocktail 2, इस प्लेटफॉर्म पर देखें शाहिद कपूर, रश्मिका, कृति सेनन की फिल्म   

रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होगी. फिल्म के गाने पहले से ही हिट है. प्यार और दोस्ती पर बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पसंद किया गया था. वहीं जिन लोगों ने थिएटर में इस फिल्म को नहीं देखा है वह अब इसे ओटीटी पर देख सकते हैं. 

 

 

02 August 2026 07:52 AM (IST)

बॉक्स ऑफिस पर आया ‘स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे’ का सैलाब, तीसरे दिन तोड़ दिया ‘धुरंधर’ का भी गुरूर; कमाए 2600 करोड़  

Spider Man Brand New Day Collection Day 3: मार्वल की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. फैंस का क्रेज इतना जबरदस्त है कि इस फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं. बेहतरीन कहानी और दमदार एक्शन के दम पर ये मूवी लोगों के दिलों पर राज कर रही है. चलिए बताते हैं दुनियाभर में 2600 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने तीन दिन में कितनी कमाई कर ली है भारत में.

 

 

02 August 2026 07:36 AM (IST)

32 साल पहले क्लाइमेक्स से पहले एक्ट्रेस की हो गई थी मौत, दोबारा हुई शूटिंग, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हुई सुपरहिट   

32 साल पहले साल 1994 में रिलीज फिल्म लाड़ला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी. फिल्म में अनिल कपूर के साथ लीड रोल में श्रीदेवी और रवीना टंडन थी. फिल्म ने थिएटर में जमकर नोट कमाए थे. क्या आप जानते हैं श्रीदेवी फिल्म की लीड एक्ट्रेस नहीं थी, उन्हें फिल्म बाद में मिली थी. 

 

 

 

02 August 2026 07:10 AM (IST)

घायल’ के लिए नहीं मिला कोई प्रोड्यूसर, हर किसी ने किया था रिजेक्ट; तब धर्मेंद्र ने दिया बेटे सनी देओल का साथ; फिल्म ने 8 गुना की थी कमाई   

Sunny Deol Ghayal Movie: सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘घायल’ ने अपने बजट से 8 गुना ज्यादा कमाई कर 90s के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इस फिल्म को सभी प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था. तब पिता धर्मेंद्र ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया. इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास रच दिया. आइए जानते हैं इस सुपरहिट सफर की इमोशनल कहानी.

 

 

02 August 2026 06:45 AM (IST)

जैकलीन के 'जुगनी' सॉन्ग को लेकर बवाल, सिंगर ने दर्ज कराई शिकायत 

हाल ही में सिंगर सोनू ठकराल और बी प्राक का गाना रिलीज हुई है. गाने में जैकलीन के संग वॉर्डरोब मालफंक्शन पर मेकर्स खूब ट्रोल हुए थे. मेकर्स ने सीन को गाने से हटा दिया था. वहीं इंटरनेट पर एक्ट्रेस का क्लिप वायरल हो रहा है. जिसके बाद सिंगर ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.   

 

02 August 2026 06:23 AM (IST)

‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ ऑनलाइन लीक, 60 लाख लोगों ने देखा पायरेटेड वर्जन; जानिए इससे क्या हो सकता है नुकसान? 

तीन दिन पहले रिलीज हुई हॉलीवुड की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ ऑनलाइन लीक हो गई है. लाखों लोग इसे फ्री में देख चुके हैं. इससे ना सिर्फ फिल्म के कलेक्शन को बड़ा झटका लगा है, बल्कि डिजिटल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल दिया है. जानिए पायरेसी का पूरा सच और इससे होने वाले भारी नुकसान.

 

 

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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