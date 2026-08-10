Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन' ने 'अवतार' को पछाड़ा, शहनाज गिल शूटिंग के दौरान हुईं हादसे का शिकार; जानें थिएटर में कब आएगी '7 Dogs'

Entertainment News Live Updates 10th August: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. बंटवारा 1947 फिल्म काफी चर्चा में हैं. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. बटवारा 1947 प्रीति जिंटा ने लंबे समय बाद कमबैक किया है.
क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड का नाम है, 'दांव-पेच'. इस एक एपिसोड को अब तक 231 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, अभी भी ये यह एपिसोड YouTube पर चर्चा में बना हुआ है. इसकी कहानी में प्यार, धोखा, लालच और हत्या की साजिश जैसे कई मोड़ हैं, जिन्होंने दर्शकों को आखिर तक बांधे रखा. (यहां पढ़ें खबर- ना फिल्म, ना वेब सीरीज... क्राइम पेट्रोल के इस एक एपिसोड को मिले 231 मिलियन से ज्यादा व्यूज, YouTube पर मचा तहलका)
आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, वो साल 2019 की आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है. इसकी कहानी ऐसी है कि आप चौंक जाएंगे. वहीं, अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो आखिर तक देखे बिना उठ नहीं पाएंगे. दमदार आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म का नाम है 'बरोट हाउस'. (यहां पढ़ें पूरी खबर- 7 साल पहले आई मर्डर मिस्ट्री फिल्म...जिसमें 9 साल के साइको किलर ने रची खूनी साजिश; रोंगटे खड़े कर देगी 90 मिनट की कहानी)
पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग पर रिएक्शन दिया, लेकिन उनका जवाब ट्रोलिंग के बारे में सीधे तौर पर बात करने के बजाए कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में थ. उन्होंने कहा कि वो ऐसे गाने बनाने के लिए दोषी हैं, जो लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं. उन्होंने टाइटल को स्लैंग बताया और आखिर में लगभग मजाकिया अंदाज में कहा, 'शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार.' लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि असली सवाल का जवाब नहीं मिला.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हाल ही में एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां वो अपने पति और एक्टर जैकी भगनानी के साथ नजर आईं. लेकिन इस प्रोग्राम की सारी लाइमलाइट एक्ट्रेस के 75 हजार के अनारकली सूट ने लूट ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाए गए एक व्लॉग में इन आरोपों पर रिएक्ट किया है, जिसमें वह मुंबई में श्रेया के घर जाकर उनसे बातचीत करती नजर आईं. फराह ने ऑन रिकॉर्ड पूछा कि क्या वे दोनों शो से पहले कभी मिले थे, जिस पर श्रेया ने मना कर दिया.
टीवी एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने पति हिमांशु मल्होत्रा के साथ तलाक की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. कपल ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करती हैं और बिना किसी जांच-परख के साझा की जा रही हैं. वहीं, झूठी खबरें फैलाने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
टीवी एक्टर धीरज धूपर सोमवार को अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर अभिनेता ने बेटे के लिए एक खास नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए दिल की बात जाहिर की. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धीरज अपने बेटे के साथ वीडियो रिकॉर्ड करते समय मजेदार एक्सप्रेशन बनाते हुए दिख रहे हैं. इस पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे उनका छोटा बेटा उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है.
भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ संगीत नहीं साधा, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और शोध से संगीत को नई पहचान भी दी. पंडित लालमणि मिश्र भी ऐसे ही महान संगीतज्ञ थे. महज 7 साल की उम्र में उनकी संगीत प्रतिभा ने बड़े-बड़े संगीतज्ञों को हैरान कर दिया था. इतनी कम उम्र में संगीत की कई विधाओं पर उनकी पकड़ थी और आगे चलकर उन्होंने करीब 1500 से ज्यादा ध्रुपद और बंदिशें कंठस्थ कर ली थीं. पंडित लालमणि मिश्र का जन्म 11 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था.
बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर ने भी सोशल मीडिया को लेकर हाल ही में अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर समय बिताने के बाद वह खुद को किस तरह महसूस करते हैं. कुणाल कपूर ने सोशल मीडिया को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है. एक्टर ने कहा कि जब भी वह सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद उससे बाहर निकलते हैं, तो उन्हें लगता है कि वह पहले से ज्यादा गुस्से में, विचलित और नकारात्मक हो गए हैं.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस टीना दत्ता ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पेट डॉग को याद कर पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट के जरिए बताया कि उनका पेट डॉग कैमरा फ्रेंडली था. एक्ट्रेस ने पालतू जानवर के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'एक छोटा-सा ख्याल.'
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हेल्दी लाइफस्टाइल को काफी जोर देती है और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए अपने एक बार फिर योगा के प्रति मोटिवेट करने की कोशिश की. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की. इसमें वे बद्ध मलासना करती नजर आ रही हैं. वीडियो अभिनेत्री शांति से फोकस करते हुए बद्ध मलासना कर रही हैं.
30 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 11 दिनों में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने दूसरे वीकेंड के बाद भारत में 415 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म भारत में 400 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई है. (पढ़ें पूरी खबर- स्पाइडर-मैन ने तोड़ा 'अवतार' का रिकॉर्ड, भारत की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म; ये हैं सबसे ज्यादा कमाने वाली 10 मूवी)
गैंगस्टर लुक में सलमान और हाथ में गन थामे संजय दत्त! '7 Dogs' की इस दिन होगी सिनेमाघरों में धांसू एंट्री
सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म '7 Dogs' की इंडिया रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. मिडिल ईस्ट में धमाल मचाने के बाद अब यह फिल्म 21 अगस्त को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. जानिए फिल्म की कहानी, कास्ट और रिलीज से जुड़ी पूरी जानकारी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में बड़ी राहत दी है. उन्होंने तब्बू के नाम, आवाज, फोटो और उनकी पर्सनैलिटी से जुडी चीजों का अनधिकृत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है.
सिंगर ए आर रहमान के बेटे आमीन का चेन्नई में कार एक्सीडेंट हुआ है. सिंगर के बेटे खुद कार चला रहे थे.
प्रीति जिंटा लगभग 8 साल बाद बॉलीवुड फिल्मों में वापसी कर रही हैं. एक्ट्रेस सनी देओल के साथ फिल्म बंटवारा 1947 से कमबैक कर रही हैं. फिल्म में भारत और पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दिखाया जाएगा. फिल्म से लंबे समय बाद प्रीति और सनी देओल एक साथ नजर आएंगे.
तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने जन्मदिन पर मिले प्यार के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है. SS राजामौली की आगामी फिल्म 'Varanasi' से उनका 'रुद्र' लुक वायरल हो चुका है. जानिए फिल्म और महेश बाबू के भावुक संदेश की पूरी खबर.
सिंगर अदनान सामी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि भर दो झोली खाने ने उनकी इमेज ही बदल दी है. सलमान खान ने फोन करके उनको बोला था कव्वाली गाना है.
हीरो तो बहुत देखे पर... राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पर ये क्या बोल गए गोविंदा? सुनकर बॉलीवुड स्टार्स की उड़ सकती है नींद
आखिर क्यों राजेश खन्ना के सामने आने से कांपते थे लोग और धर्मेंद्र के एक इशारे पर सिनेमाघर तालियों से गूंज उठते थे? इस राज से पर्दा उठाया है खुद गोविंदा ने. 'चीची' ने बॉलीवुड के इस पुराने दौर को याद करते हुए बताया कि बाकी एक्टर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसी करिश्माई पर्सनैलिटी दोबारा नहीं बन सकती.
'मैसेज देखा पर रिप्लाई नहीं किया?' अमिताभ बच्चन ने प्रीति जिंटा से पूछा तीखा सवाल, फिर क्या मिला जवाब?
KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन ने प्रीति जिंटा से शिकायत की कि वह उनकी बर्थडे विश का रिप्लाई नहीं करतीं. प्रीति जिंटा और सनी देओल अपनी फिल्म 'Batwara 1947' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. पढ़ें पूरी खबर.
साउथ स्टार नागार्जुन ने रामायण का ट्रेलर देखने के बाद फिल्म की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है. एक्टर ने यश और रणबीर के रोल की भी तारीफ की है.
भोजपुरी बवाल शो में रानी चटर्जी आम्रपाली और काजल राघवानी की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गई हैं. दोनों एक्ट्रेस ने झगड़े की वजह अलग-अलग बताई है. ऐसे में उन्हें समझ नहीं क्या करें.
'पंचायत' और 'गुल्लक' जैसी देसी और आम जिंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले The Viral Fever (TVF) ने अब मराठी सिनेमा का रुख किया है। TVF अपनी पहली मराठी फिल्म 'Bayangi Palaychi Nahi, Talaychi' लेकर आ रहा है. ऐसे में यह सिर्फ एक नई फिल्म की घोषणा नहीं, बल्कि हिंदी कंटेंट में अपनी खास पहचान बना चुके प्रोडक्शन हाउस का रीजनल सिनेमा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर TVF ने मराठी भाषा और कहानी को क्यों चुना, फिल्म में क्या खास है और क्या उसका जमीनी कहानियों वाला फॉर्मूला मराठी दर्शकों के बीच भी वैसा ही असर पैदा कर पाएगा?
फिल्म 'Batwara 1947' की कहानी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल, करण देओल और प्रिटी जिंटा पंजाब में उन लोगों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान विभाजन का दर्द खुद झेला है. टीम पार्टिशन म्यूजियम भी जाएगी, जहां विभाजन से जुड़ी यादों और दस्तावेजों के जरिए उस दौर को करीब से समझने की कोशिश की जाएगी. खास बात यह है कि सनी देओल के लिए यह जुड़ाव व्यक्तिगत भी है, क्योंकि उन्होंने अपने दादा-दादी से पार्टिशन के दौरान उनके अनुभवों और संघर्षों की कहानियां सुनी हैं
Entertainment News Live Updates 10th August: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म बंटवारा 1947 काफी चर्चा में है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. ऐसे में फिल्म स्टार्स जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. वहीं फिल्म बंटवारा 1947 से प्रीति जिंटा लंबे समय बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं. गोविंदा ने सालों बाद बताया है कि उन्होंने डेविड धवन के साथ काम करना क्यों बंद कर दिया. उन्होंने बोला कि उन्हें लगता था कि डेविड धवन ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर अब ये पार्टनरशिप और नहीं चल सकती.