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Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन' ने 'अवतार' को पछाड़ा, शहनाज गिल शूटिंग के दौरान हुईं हादसे का शिकार; जानें थिएटर में कब आएगी '7 Dogs'

Entertainment News Live Updates 10th August: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. बंटवारा 1947 फिल्म काफी चर्चा में हैं. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. बटवारा 1947 प्रीति जिंटा ने लंबे समय बाद कमबैक किया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 10, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:10 PM IST
Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन' ने 'अवतार' को पछाड़ा, शहनाज गिल शूटिंग के दौरान हुईं हादसे का शिकार; जानें थिएटर में कब आएगी '7 Dogs'
Image Credit: Entertainment News Live 10 August 2026
10 August 2026 07:40 PM (IST)

Entertainment News Live: क्राइम पेट्रोल के इस एक एपिसोड को मिले सबसे ज्यादा व्यूज

क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड का नाम है, 'दांव-पेच'. इस एक एपिसोड को अब तक 231 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, अभी भी ये यह एपिसोड YouTube पर चर्चा में बना हुआ है. इसकी कहानी में प्यार, धोखा, लालच और हत्या की साजिश जैसे कई मोड़ हैं, जिन्होंने दर्शकों को आखिर तक बांधे रखा. (यहां पढ़ें खबर- ना फिल्म, ना वेब सीरीज... क्राइम पेट्रोल के इस एक एपिसोड को मिले 231 मिलियन से ज्यादा व्यूज, YouTube पर मचा तहलका)

10 August 2026 07:30 PM (IST)

Entertainment News Live: ये क्या बोल गई सुनीता आहूजा.......

Entertainment News Live: ये क्या बोल गई सुनीता आहूजा....

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 07:15 PM (IST)

Entertainment News Live: सहर बंबा ने दिखाया अपना नया लुक ...

Entertainment News Live: सहर बंबा ने दिखाया अपना नया लुक 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 07:05 PM (IST)

Entertainment News Live: सोनम बाजवा का वीडियो वायरल...

Entertainment News Live: सोनम बाजवा का वीडियो वायरल

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 06:20 PM (IST)

Entertainment News Live: अरबाज खान की क्यूट वाइफ...

Entertainment News Live: अरबाज खान की क्यूट वाइफ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 06:10 PM (IST)

Entertainment News Live: रोंगटे खड़े कर देगी 90 मिनट की कहानी...

Entertainment News Live: रोंगटे खड़े कर देगी 90 मिनट की कहानी

आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, वो साल 2019 की आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है. इसकी कहानी ऐसी है कि आप चौंक जाएंगे. वहीं, अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो आखिर तक देखे बिना उठ नहीं पाएंगे. दमदार आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म का नाम है 'बरोट हाउस'. (यहां पढ़ें पूरी खबर- 7 साल पहले आई मर्डर मिस्ट्री फिल्म...जिसमें 9 साल के साइको किलर ने रची खूनी साजिश; रोंगटे खड़े कर देगी 90 मिनट की कहानी)
 

10 August 2026 05:50 PM (IST)

Entertainment News Live: गुरु रंधावा ने तोड़ी ट्रोलिंग पर चुप्पी...

Entertainment News Live: गुरु रंधावा ने तोड़ी ट्रोलिंग पर चुप्पी

पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग पर रिएक्शन दिया, लेकिन उनका जवाब ट्रोलिंग के बारे में सीधे तौर पर बात करने के बजाए कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में थ. उन्होंने कहा कि वो ऐसे गाने बनाने के लिए दोषी हैं, जो लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं. उन्होंने टाइटल को स्लैंग बताया और आखिर में लगभग मजाकिया अंदाज में कहा, 'शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार.' लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि असली सवाल का जवाब नहीं मिला. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 05:40 PM (IST)

Entertainment News Live: रकुल ने पहनी ₹75 हजार की अनारकली ड्रेस...

Entertainment News Live: रकुल ने पहनी ₹75 हजार की अनारकली ड्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हाल ही में एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां वो अपने पति और एक्टर जैकी भगनानी के साथ नजर आईं. लेकिन इस प्रोग्राम की सारी लाइमलाइट एक्ट्रेस के 75 हजार के अनारकली सूट ने लूट ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

 

10 August 2026 05:20 PM (IST)

Entertainment News Live: Farah Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब...

Entertainment News Live: Farah Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाए गए एक व्लॉग में इन आरोपों पर रिएक्ट किया है, जिसमें वह मुंबई में श्रेया के घर जाकर उनसे बातचीत करती नजर आईं. फराह ने ऑन रिकॉर्ड पूछा कि क्या वे दोनों शो से पहले कभी मिले थे, जिस पर श्रेया ने मना कर दिया.

 

 

10 August 2026 05:05 PM (IST)

Entertainment News Live: 11 साल की शादी टूटने की खबरों पर भड़कीं अमृता...

Entertainment News Live: 11 साल की शादी टूटने की खबरों पर भड़कीं अमृता खानविलकर

टीवी एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने पति हिमांशु मल्होत्रा के साथ तलाक की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. कपल ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करती हैं और बिना किसी जांच-परख के साझा की जा रही हैं. वहीं, झूठी खबरें फैलाने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

10 August 2026 04:59 PM (IST)

Entertainment News Live: धीरज धूपर ने बेटे जैन के जन्मदिन पर शेयर किया इमोशनल...

Entertainment News Live: धीरज धूपर ने बेटे जैन के जन्मदिन पर शेयर किया इमोशनल नोट

टीवी एक्टर धीरज धूपर सोमवार को अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर अभिनेता ने बेटे के लिए एक खास नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए दिल की बात जाहिर की. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धीरज अपने बेटे के साथ वीडियो रिकॉर्ड करते समय मजेदार एक्सप्रेशन बनाते हुए दिख रहे हैं. इस पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे उनका छोटा बेटा उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है.

10 August 2026 04:50 PM (IST)

Entertainment News Live: 7 साल की उम्र से सुरों के उस्ताद- महान संगीतज्ञ...

Entertainment News Live: 7 साल की उम्र से सुरों के उस्ताद- महान संगीतज्ञ पंडित लालमणि मिश्र

भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्होंने सिर्फ संगीत नहीं साधा, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और शोध से संगीत को नई पहचान भी दी. पंडित लालमणि मिश्र भी ऐसे ही महान संगीतज्ञ थे. महज 7 साल की उम्र में उनकी संगीत प्रतिभा ने बड़े-बड़े संगीतज्ञों को हैरान कर दिया था. इतनी कम उम्र में संगीत की कई विधाओं पर उनकी पकड़ थी और आगे चलकर उन्होंने करीब 1500 से ज्यादा ध्रुपद और बंदिशें कंठस्थ कर ली थीं. पंडित लालमणि मिश्र का जन्म 11 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था.

10 August 2026 04:40 PM (IST)

Entertainment News Live: सोशल मीडिया से परेशान कुणाल कपूर...

Entertainment News Live: सोशल मीडिया से परेशान कुणाल कपूर

बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर ने भी सोशल मीडिया को लेकर हाल ही में अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर समय बिताने के बाद वह खुद को किस तरह महसूस करते हैं. कुणाल कपूर ने सोशल मीडिया को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है. एक्टर ने कहा कि जब भी वह सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद उससे बाहर निकलते हैं, तो उन्हें लगता है कि वह पहले से ज्यादा गुस्से में, विचलित और नकारात्मक हो गए हैं.

10 August 2026 04:25 PM (IST)

Entertainment News Live: टीना दत्ता ने शेयर की पेट डॉग के साथ आखिरी तस्वीरें...

Entertainment News Live: टीना दत्ता ने शेयर की पेट डॉग के साथ आखिरी तस्वीरें

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस टीना दत्ता ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पेट डॉग को याद कर पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट के जरिए बताया कि उनका पेट डॉग कैमरा फ्रेंडली था. एक्ट्रेस ने पालतू जानवर के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'एक छोटा-सा ख्याल.'

10 August 2026 04:16 PM (IST)

Entertainment News Live: शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया योग का वीडियो...

Entertainment News Live: शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया योग का वीडियो

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हेल्दी लाइफस्टाइल को काफी जोर देती है और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए अपने एक बार फिर योगा के प्रति मोटिवेट करने की कोशिश की. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की. इसमें वे बद्ध मलासना करती नजर आ रही हैं. वीडियो अभिनेत्री शांति से फोकस करते हुए बद्ध मलासना कर रही हैं.

10 August 2026 03:55 PM (IST)

Entertainment News Live:स्पाइडर-मैन ने रचा इतिहास ...

Entertainment News Live:'स्पाइडर-मैन' ने रचा इतिहास 

30 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 11 दिनों में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने दूसरे वीकेंड के बाद भारत में 415 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म भारत में 400 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई है. (पढ़ें पूरी खबर- स्पाइडर-मैन ने तोड़ा 'अवतार' का रिकॉर्ड, भारत की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म; ये हैं सबसे ज्यादा कमाने वाली 10 मूवी)

10 August 2026 02:16 PM (IST)

गैंगस्टर लुक में सलमान और हाथ में गन थामे संजय दत्त! 7 Dogs की इस दिन होगी...

गैंगस्टर लुक में सलमान और हाथ में गन थामे संजय दत्त! '7 Dogs' की इस दिन होगी सिनेमाघरों में धांसू एंट्री  

सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म '7 Dogs' की इंडिया रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. मिडिल ईस्ट में धमाल मचाने के बाद अब यह फिल्म 21 अगस्त को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. जानिए फिल्म की कहानी, कास्ट और रिलीज से जुड़ी पूरी जानकारी.

 

10 August 2026 01:11 PM (IST)

तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट दिया आदेश...

तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट दिया आदेश 

दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू को पर्सनैलिटी राइट मामले में बड़ी राहत दी है. उन्होंने तब्बू के नाम, आवाज, फोटो और उनकी पर्सनैलिटी से जुडी चीजों का अनधिकृत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है. 

10 August 2026 12:44 PM (IST)

सिंगर AR Rahman बेटे आमीन का हुआ कार एक्सीडेंट, खुद चला रहे थे गाड़ी ...

सिंगर AR Rahman बेटे आमीन का हुआ कार एक्सीडेंट, खुद चला रहे थे गाड़ी 

सिंगर ए आर रहमान के बेटे आमीन का चेन्नई में कार एक्सीडेंट हुआ है. सिंगर के बेटे खुद कार चला रहे थे. 

10 August 2026 12:40 PM (IST)

फैमिली लाइफ छोड़, 8 साल बाद प्रीति जिंटा ने Batwara 1947 फिल्म से ही क्यों...

फैमिली लाइफ छोड़, 8 साल बाद प्रीति जिंटा ने Batwara 1947 फिल्म से ही क्यों किया बॉलीवुड कमबैक? 

 प्रीति जिंटा लगभग 8 साल बाद बॉलीवुड फिल्मों में वापसी कर रही हैं. एक्ट्रेस सनी देओल के साथ फिल्म बंटवारा 1947 से कमबैक कर रही हैं. फिल्म में भारत और पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दिखाया जाएगा. फिल्म से लंबे समय बाद प्रीति और सनी देओल एक साथ नजर आएंगे. 

 

 

 

10 August 2026 12:17 PM (IST)

अलायंस सक्सेस पार्टी में पहुंची सीमा सजदेह, अगु भाई ने सोहेल खान की एक्स...

10 August 2026 11:32 AM (IST)

खुद को खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि... फैंस के प्यार को देखकर हुए इमोशनल महेश...

खुद को खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि... फैंस के प्यार को देखकर हुए इमोशनल महेश बाबू, खोला दिल का राज 

तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने जन्मदिन पर मिले प्यार के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है. SS राजामौली की आगामी फिल्म 'Varanasi' से उनका 'रुद्र' लुक वायरल हो चुका है. जानिए फिल्म और महेश बाबू के भावुक संदेश की पूरी खबर.

 

10 August 2026 10:43 AM (IST)

बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिखती हैं आम्रपाली, देखें एक्ट्रेस की नेचुरल ब्यूटी...

बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिखती हैं आम्रपाली, देखें एक्ट्रेस की नेचुरल ब्यूटी 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 09:58 AM (IST)

सलमान खान के इस गाने ने बदल दी सिंगर की पहचान, अदनान सामी ने किया खुलासा ...

सलमान खान के इस गाने ने बदल दी सिंगर की पहचान, अदनान सामी ने किया खुलासा 

सिंगर अदनान सामी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि भर दो झोली खाने ने उनकी इमेज ही बदल दी है. सलमान खान ने फोन करके उनको बोला था कव्वाली गाना है.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 09:02 AM (IST)

हीरो तो बहुत देखे पर... राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पर ये क्या बोल गए गोविंदा?...

हीरो तो बहुत देखे पर... राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पर ये क्या बोल गए गोविंदा? सुनकर बॉलीवुड स्टार्स की उड़ सकती है नींद  

आखिर क्यों राजेश खन्ना के सामने आने से कांपते थे लोग और धर्मेंद्र के एक इशारे पर सिनेमाघर तालियों से गूंज उठते थे? इस राज से पर्दा उठाया है खुद गोविंदा ने. 'चीची' ने बॉलीवुड के इस पुराने दौर को याद करते हुए बताया कि बाकी एक्टर चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसी करिश्माई पर्सनैलिटी दोबारा नहीं बन सकती.

 

10 August 2026 08:52 AM (IST)

मैसेज देखा पर रिप्लाई नहीं किया? अमिताभ बच्चन ने प्रीति जिंटा से पूछा तीखा...

'मैसेज देखा पर रिप्लाई नहीं किया?' अमिताभ बच्चन ने प्रीति जिंटा से पूछा तीखा सवाल, फिर क्या मिला जवाब?   

KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन ने प्रीति जिंटा से शिकायत की कि वह उनकी बर्थडे विश का रिप्लाई नहीं करतीं. प्रीति जिंटा और सनी देओल अपनी फिल्म 'Batwara 1947' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. पढ़ें पूरी खबर.

 

 

10 August 2026 08:15 AM (IST)

नागार्जुन ने की रामायण की जमकर तारीफ, बोले- ट्रेलर बहुत मायने होता है ...

नागार्जुन ने की 'रामायण' की जमकर तारीफ, बोले- ट्रेलर बहुत मायने होता है 

साउथ स्टार नागार्जुन ने रामायण का ट्रेलर देखने के बाद फिल्म की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि ट्रेलर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है. एक्टर ने यश और रणबीर के रोल की भी तारीफ की है. 

10 August 2026 07:30 AM (IST)

काजल राघवानी और आम्रपाली के विवाद में फंसी रानी चटर्जी, बोली- ओह गॉड क्या करू...

काजल राघवानी और आम्रपाली के विवाद में फंसी रानी चटर्जी, बोली- ओह गॉड क्या करू?

भोजपुरी बवाल शो में रानी चटर्जी आम्रपाली और काजल राघवानी की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गई हैं. दोनों एक्ट्रेस ने झगड़े की वजह अलग-अलग बताई है. ऐसे में उन्हें समझ नहीं क्या करें.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 August 2026 07:15 AM (IST)

पंचायत और गुल्लक के मेकर्स अब बनाएंगे मराठी फिल्म, TVF का नया...

'पंचायत' और 'गुल्लक' के मेकर्स अब बनाएंगे मराठी फिल्म, TVF का नया एक्सपेरिमेंट कितना बदलेगा खेल?

'पंचायत' और 'गुल्लक' जैसी देसी और आम जिंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले The Viral Fever (TVF) ने अब मराठी सिनेमा का रुख किया है। TVF अपनी पहली मराठी फिल्म 'Bayangi Palaychi Nahi, Talaychi' लेकर आ रहा है. ऐसे में यह सिर्फ एक नई फिल्म की घोषणा नहीं, बल्कि हिंदी कंटेंट में अपनी खास पहचान बना चुके प्रोडक्शन हाउस का रीजनल सिनेमा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर TVF ने मराठी भाषा और कहानी को क्यों चुना, फिल्म में क्या खास है और क्या उसका जमीनी कहानियों वाला फॉर्मूला मराठी दर्शकों के बीच भी वैसा ही असर पैदा कर पाएगा?

10 August 2026 06:56 AM (IST)

सनी देओल के दादा-दादी ने सुनाई थी पार्टिशन की कहानी, अब उसी दर्द से रूबरू...

सनी देओल के दादा-दादी ने सुनाई थी पार्टिशन की कहानी, अब उसी दर्द से रूबरू होगी 'Batwara 1947' की टीम

फिल्म 'Batwara 1947' की कहानी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है. फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल, करण देओल और प्रिटी जिंटा पंजाब में उन लोगों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान विभाजन का दर्द खुद झेला है. टीम पार्टिशन म्यूजियम भी जाएगी, जहां विभाजन से जुड़ी यादों और दस्तावेजों के जरिए उस दौर को करीब से समझने की कोशिश की जाएगी. खास बात यह है कि सनी देओल के लिए यह जुड़ाव व्यक्तिगत भी है, क्योंकि उन्होंने अपने दादा-दादी से पार्टिशन के दौरान उनके अनुभवों और संघर्षों की कहानियां सुनी हैं

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Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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