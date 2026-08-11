/Entertainment News Live: समय रैना के शो में आए बादशाह, डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह को क्या बोल गए फरहान अख्तर? बॉलीवुड और टीवी कलाकारों के बीच गृहयुद्ध!

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस हिना खान की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. करियर और लव लाइफ अच्छी चल रही थी. तभी उन्हें पता चलता है कि वह कैंसर का शिकार हैं. उनकी लाइफ में तूफान आ गया. हिना खान लंबे समय से रॉकी जायसवाल को डेट कर रही थी. वहीं कैंसर के इलाज के दौरान हिना खान और रॉकी ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. कुछ लोग उनकी शादी की खबर से काफी खुश थे वहीं कुछ लोगों ने उनकी शादी को पब्लिसिटी स्टंट बताया.
बीते कई दिनों से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा लगातार सुर्खियों में हैं. ये चर्चा उनके कमबैक या किसी फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है. दरअसल, इन दिनों एक्टर एक हसीना संग अपोत हुए. ये हसीना कोई और नहीं, गोविंदा की को-स्टार कोमल हैं. इसके बाद से ही दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है. इस एक्ट्रेस का पूरा नाम कोमल रानी स्वर्णकार है.
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने बताया है कि उनकी अगली फिल्म पुलिस कंपनी है. इस फिल्म को टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रही है.
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने बताया है कि उनकी अगली फिल्म पुलिस कंपनी है. इस फिल्म को टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रही है.
My NEXT film’s NAME being produced by T SERIES is ..
POLICE COMPANY
With the tag line
“It Is More Dangerous Than D Company “
The police is an institution, and an underworld company is a money making organisation..
But when an institution is given extra powers, it…
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 10, 2026
समय रैना के शो में बादशाह ने किया ये दावा, हनी सिंह ने किया कमेंट, मेरी गंदी औलाद, जानें क्या है विवाद?
Samay bhai no badshah Vs honey Singh joke pic.twitter.com/X6IVq0gKfk
— Elvish Yadav Parody (@elvishhub) August 10, 2026
पॉपुलर सिंगर लकी अली ने अपनी मौत को लेकर बड़ बात कह दी है. सिंगर का कहना है कि वह कफन हमेशा साथ लेकर चलते हैं. मैं जाने के लिए तैयार हूं. उनकी इस बात को सुनकर लोग काफी इमोशनल हो गए.
उत्तर प्रदेश के बस्ती में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के शो के दौरान बाउंसरों ने एक फैन को स्टेज से नीचे गिरा दिया. इसके बाद पवन सिंह ने जो किया, उसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
The Traitors Season 2 का नया प्रोमो आउट हो गया है. शो में मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी और क्रिस्टल डिसूजा रोती नजर आईं, वहीं अभिषेक मल्हान और मुनव्वर फारुकी के बीच गद्दारी का खेल शुरू हो गया है.
करण जौहर की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' के 20 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर करण ने खुलासा किया कि कैसे फिल्म देखने के बाद गुस्साए दर्शक उन्हें पीटने पर आमादा थे. जानिए पूरी कहानी.
इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि वह आरडी बर्मन की बायोपिक का हिस्सा नहीं है.
Just to clarify, the reports about me playing Mehmood saab in a biopic are untrue. I haven’t been approached for the film, nor am I doing it.
— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) August 10, 2026
गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार जल्द ही फिल्म रूपा में नजर आएंगे. ऐसे में दोनों फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. गोविंदा और कोमल को एक साथ देख सुनीता आहूजा को अच्छा नहीं लगा. सुनीता ने बोला कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई.
काजल राघवानी ने भोजपुरी बवाल में बताया है कि रिलेशनशिप के दौरान उनके साथ घरेलू हिंसा हुई थी.
Kajal ki kahi baatein kya le aayengi koi naya bawaal? #BhojpuriBawaal streaming everyday on #JioHotstar at 9pm and on #ColorsTV at 10:30pm.#BhojpuriBawaalOnJioHotstar pic.twitter.com/sbqGNhE46H
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 10, 2026
आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. भोजपुरी बवाल शो की शुरुआत से ही काजल राघवानी की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस ने शो में खुलकर अपने अफेयर पर बात की है. हाल ही में उन्होंने बताया है कि जिस शादीशुदा एक्टर संग उनका रिलेशन था वह उनके साथ करवाचौथ मनाते थे. वहीं खतरों के खिलाड़ी 15 में मोम वाले टास्क लोगों को खास पसंद नहीं आया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का आज जन्मदिन है. फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले जैकलीन रिपोर्टिंग करती थी. वहीं बी प्राक का नया सॉन्ग इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है. बी प्राक का सॉन्ग 10 अगस्त को रिलीज हुआ है. भोला बाबा चलावे गाड़ी जीवन की गाने को शिव भक्त काफी पसंद कर रहे हैं. गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कोमल संग पति की बढ़ती नजदीकियों पर अपना रिएक्शन दिया है.
.