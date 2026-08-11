/Entertainment News Live: समय रैना के शो में आए बादशाह, डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह को क्या बोल गए फरहान अख्तर? बॉलीवुड और टीवी कलाकारों के बीच गृहयुद्ध!

आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. भोजपुरी बवाल शो की शुरुआत से ही काजल राघवानी की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस ने शो में खुलकर अपने अफेयर पर बात की है. हाल ही में उन्होंने बताया है कि जिस शादीशुदा एक्टर संग उनका रिलेशन था वह उनके साथ करवाचौथ मनाते थे. वहीं खतरों के खिलाड़ी 15 में मोम वाले टास्क लोगों को खास पसंद नहीं आया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का आज जन्मदिन है. फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले जैकलीन रिपोर्टिंग करती थी. वहीं बी प्राक का नया सॉन्ग इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है. बी प्राक का सॉन्ग 10 अगस्त को रिलीज हुआ है. भोला बाबा चलावे गाड़ी जीवन की गाने को शिव भक्त काफी पसंद कर रहे हैं. गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कोमल संग पति की बढ़ती नजदीकियों पर अपना रिएक्शन दिया है.