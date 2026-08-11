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Entertainment News Live: समय रैना के शो में आए बादशाह, डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह को क्या बोल गए फरहान अख्तर? बॉलीवुड और टीवी कलाकारों के बीच गृहयुद्ध!

11 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. भोजपुरी बवाल शो में काजल राघवानी ने खुलकर अपने रिलेशनशिप पर बात की है. वहीं खतरों के खिलाड़ी 15 का स्टंट लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने स्टंट को लेकर शो के मेकर्स को ट्रोल किया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 11, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:27 PM IST
Entertainment News Live: समय रैना के शो में आए बादशाह, डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह को क्या बोल गए फरहान अख्तर? बॉलीवुड और टीवी कलाकारों के बीच गृहयुद्ध!
11 August 2026 02:27 PM (IST)

कैंसर होने पर प्यार को कुर्बान करना चाहती थी हिना खान, रॉकी जायसवाल से बोली- किसी और से कर लो शादी

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस हिना खान की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. करियर और लव लाइफ अच्छी चल रही थी. तभी उन्हें पता चलता है कि वह कैंसर का शिकार हैं. उनकी लाइफ में तूफान आ गया. हिना खान लंबे समय से रॉकी जायसवाल को डेट कर रही थी. वहीं कैंसर के इलाज के दौरान हिना खान और रॉकी ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. कुछ लोग उनकी शादी की खबर से काफी खुश थे वहीं कुछ लोगों ने उनकी शादी को पब्लिसिटी स्टंट बताया. 

 

11 August 2026 02:07 PM (IST)

कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? जिसके साथ गोविंदा की नजदीकियों की चर्चा? नाम सामने सुनते ही भड़क गईं सुनीता आहूजा

बीते कई दिनों से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा लगातार सुर्खियों में हैं. ये चर्चा उनके कमबैक या किसी फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है. दरअसल, इन दिनों एक्टर एक हसीना संग अपोत हुए. ये हसीना कोई और नहीं, गोविंदा की को-स्टार कोमल हैं. इसके बाद से ही दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है. इस एक्ट्रेस का पूरा नाम कोमल रानी स्वर्णकार है.

11 August 2026 01:45 PM (IST)

राम गोपाल के साथ Police Company में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे, पर्दे पर निभाएंगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने बताया है कि उनकी अगली फिल्म पुलिस कंपनी है. इस फिल्म को टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रही है. 

 

11 August 2026 12:58 PM (IST)

राम गोपाल के साथ Police Company में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे, पर्दे पर...

राम गोपाल के साथ Police Company में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे, पर्दे पर निभाएंगे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल 

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने बताया है कि उनकी अगली फिल्म पुलिस कंपनी है. इस फिल्म को टी-सीरीज प्रोड्यूस कर रही है.  

11 August 2026 11:52 AM (IST)

 समय रैना के शो में बादशाह ने किया ये दावा, हनी सिंह ने किया कमेंट, मेरी...

11 August 2026 11:00 AM (IST)

कॉन्सर्ट में सिंगर लकी अली ने कही ये बड़ी बात, बोले- कफन साथ लेकर चलता हूं...

कॉन्सर्ट में सिंगर लकी अली ने कही ये बड़ी बात, बोले- कफन साथ लेकर चलता हूं 

पॉपुलर सिंगर लकी अली ने अपनी मौत को लेकर बड़ बात कह दी है. सिंगर का कहना है कि वह कफन हमेशा साथ लेकर चलते हैं.  मैं जाने के लिए तैयार हूं. उनकी इस बात को सुनकर लोग काफी इमोशनल हो गए. 

11 August 2026 10:30 AM (IST)

अरे भाई, फोटो खींचो इनकी... सिक्योरिटी ने फैन को धक्का देकर नीचे गिराया, तो...

अरे भाई, फोटो खींचो इनकी... सिक्योरिटी ने फैन को धक्का देकर नीचे गिराया, तो भड़के भोजपुरिया स्टार पवन सिंह 

उत्तर प्रदेश के बस्ती में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के शो के दौरान बाउंसरों ने एक फैन को स्टेज से नीचे गिरा दिया. इसके बाद पवन सिंह ने जो किया, उसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

11 August 2026 10:00 AM (IST)

The Traitors 2: रोने-धोने से लेकर गाली-गलौज तक! रो पड़ीं मल्लिका शेरावत, करण...

The Traitors 2: रोने-धोने से लेकर गाली-गलौज तक! रो पड़ीं मल्लिका शेरावत, करण जौहर के शो में सितारों का जीना हुआ मुहाल  

The Traitors Season 2 का नया प्रोमो आउट हो गया है. शो में मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी और क्रिस्टल डिसूजा रोती नजर आईं, वहीं अभिषेक मल्हान और मुनव्वर फारुकी के बीच गद्दारी का खेल शुरू हो गया है.

 

11 August 2026 09:39 AM (IST)

मुझे लगा वो औरत मुझे थप्पड़ मार देगी... करण जौहर ने Kabhi Alvida Naa Kehna...

मुझे लगा वो औरत मुझे थप्पड़ मार देगी... करण जौहर ने 'Kabhi Alvida Naa Kehna' के उस खौफनाक मंजर को किया याद   

करण जौहर की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' के 20 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर करण ने खुलासा किया कि कैसे फिल्म देखने के बाद गुस्साए दर्शक उन्हें पीटने पर आमादा थे. जानिए पूरी कहानी.

 

 

11 August 2026 08:48 AM (IST)

महमूद के रोल में नजर नहीं आएंगे इमरान हाशमी ...

महमूद के रोल में नजर नहीं आएंगे इमरान हाशमी 

इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि वह आरडी बर्मन की बायोपिक का हिस्सा नहीं है. 

11 August 2026 08:33 AM (IST)

भोले बाबा चलावे.... सावन के महीने में B Praak ने दिया ऐसा तोहफा, सुनकर झूम...

भोले बाबा चलावे.... सावन के महीने में B Praak ने दिया ऐसा तोहफा, सुनकर झूम उठेंगे शिव भक्त! एक्टर ने जीता दिल 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 August 2026 07:10 AM (IST)

गोविंदा और कोमल की नजदीकियों से परेशान हुई सुनीता आहूजा, बोली- उसकी बुद्धि...

गोविंदा और कोमल की नजदीकियों से परेशान हुई सुनीता आहूजा, बोली- उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार जल्द ही फिल्म रूपा में नजर आएंगे. ऐसे में दोनों फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. गोविंदा और कोमल को एक साथ देख सुनीता आहूजा को अच्छा नहीं लगा. सुनीता ने बोला कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 August 2026 06:39 AM (IST)

घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी हैं काजल ...

घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी हैं काजल 

काजल राघवानी  ने भोजपुरी बवाल में बताया है कि रिलेशनशिप के दौरान उनके साथ घरेलू हिंसा हुई थी. 

 

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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