Entertainment News Live: आज होगी जूनियर NTR के कंधे की सर्जरी, आतिफ असलम ने भारतीय फैंस को किया याद, बोले- 10 साल से बैन हूं

Salman Khan Viral Dance Video: सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ और रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक 22 साल पुराने सुपरहिट गाने को रीक्रिएट करते नजर आ रहे हैं. भाईजान का वीडियो देखने फैंस की भी पुरानी यादें ताजा हो गई है.
भोजपुरी बवाल शो जब से शुरू है तब काजल राघवानी सुर्खियों में हैं. काजल राघवानी ने शो में खुलासा किया जब वह रिलेशनशिप में थी तो उनसे साथ मारपीट हुई है. एक्ट्रेस ने बोला उन्हें कई बार मारा गया था.
Rajinikanth Bus Conductor to Superstar: साउथ सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले मेगास्टार रजनीकांत की लाइफ हमेशा से ही काफी इंस्पिरेशनल रही है. फिल्मों में आने से पहले वे बस कंडक्टर का काम किया था, लेकिन कमाल की बात ये है कि तब भी उनका स्वैग लोगों का दिल जीत लेता था. उनके टिकट काटने और सिक्के उछालने का अंदाज देखने के लिए लोग लाइन लगाते थे.
'आवारापन 2' के एक्टर सुविंदर विक्की ने शबाना आजमी संग काम करने के अनुभव, फिल्म के प्रेशर और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात की है. जानिए 14 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म की पूरी कहानी.
द ट्रेटर्स का नया सीजन 13 अगस्त 2026 को अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगा. इंटरनेट पर शो से जुड़ा छोटे-छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं. वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मल्लिका शेरावत ने खुलासा किया है कि टॉम क्रूज का उन पर क्रश है.
Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Advance Booking: 11 अगस्त की एडवांस बुकिंग में इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने ‘बटवारा 1947’ को पछाड़ दिया है. नेशनल थिएटर्स में फिल्म की 20,000 से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बॉक्स ऑफिस पर ‘आवारापन 2’ बाजी मार सकती है.
आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR के कंधे की सर्जरी है. जूनियर NTR को शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लग गई थी. आतिफ असलम भारतीय फैंस को याद कर रहे हैं. पिछले 10 साल से सिंगर भारत में बैन हैं. द ट्रेटर सीजन 2 में मल्लिा शेरावत ने बोला है कि उनका किसी पर क्रश नहीं रहा है लोगों का ही उन पर क्रश रहा है. इसके अलावा उन्होंने बोला कि टॉम क्रूज का उन पर क्रश है, वह उन्हें फोटो भेजते थे. एक्ट्रेस ने बोला फोन होता है तो मैं तुम्हें अपना फोन दिखाती. 14 अगस्त को आवारापन 2 रिलीज होगी. फिल्म आवारापन की एंडवास बुकिंग शुरू हो चुकी है. बंटवारा 1947 भी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. एंडवास बुकिंग में इमरान हाशमी की फिल्म आगे निकल गई है.