Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Entertainment News Live: आज होगी जूनियर NTR के कंधे की सर्जरी, आतिफ असलम ने भारतीय फैंस को किया याद, बोले- 10 साल से बैन हूं

12 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR के कंधे में चोट लग गई थी. आज एक्टर के कंधे की सर्जरी होगी. वहीं आतिफ असलम ने भारतीय फैंस को मिस कर रहे हैं. वह 10 साल से भारत में बैन हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 12, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:49 AM IST
Entertainment News Live: आज होगी जूनियर NTR के कंधे की सर्जरी, आतिफ असलम ने भारतीय फैंस को किया याद, बोले- 10 साल से बैन हूं
12 August 2026 09:30 AM (IST)

याद है सलमान खान का वो ‘टॉवल’ वाला गाना... भाईजान ने 22 साल बाद किया रीक्रिएट; VIDEO देख ताजा हुईं पुरानी यादें

Salman Khan Viral Dance Video: सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ और रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने एक 22 साल पुराने सुपरहिट गाने को रीक्रिएट करते नजर आ रहे हैं. भाईजान का वीडियो देखने फैंस की भी पुरानी यादें ताजा हो गई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 August 2026 09:08 AM (IST)

शादीशुदा एक्टर संग रिलेशनशिप में मार खाती थीं भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी, रोते हुए बोलीं- बहुत सहा है मैंने...

भोजपुरी बवाल शो जब से शुरू है तब काजल राघवानी सुर्खियों में हैं. काजल राघवानी ने शो में खुलासा किया जब वह रिलेशनशिप में थी तो उनसे साथ मारपीट हुई है. एक्ट्रेस ने बोला उन्हें कई बार मारा गया था. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 August 2026 08:42 AM (IST)

सिक्का उछालना, फर्राटेदार टिकट काटना... रजनीकांत की बस में चढ़ने के लिए क्यों लाइन लगाते थे लोग? पढ़ें सुपरस्टार कंडक्टर का किस्सा

Rajinikanth Bus Conductor to Superstar: साउथ सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले मेगास्टार रजनीकांत की लाइफ हमेशा से ही काफी इंस्पिरेशनल रही है. फिल्मों में आने से पहले वे बस कंडक्टर का काम किया था, लेकिन कमाल की बात ये है कि तब भी उनका स्वैग लोगों का दिल जीत लेता था. उनके टिकट काटने और सिक्के उछालने का अंदाज देखने के लिए लोग लाइन लगाते थे.

12 August 2026 08:28 AM (IST)

18 साल की लड़की जैसी दिखती हैं शबाना जी, आवारापन की शूटिंग देख किस एक्टर ने दिया इतना बड़ा बयान?

'आवारापन 2' के एक्टर सुविंदर विक्की ने शबाना आजमी संग काम करने के अनुभव, फिल्म के प्रेशर और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात की है. जानिए 14 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म की पूरी कहानी. 

12 August 2026 08:05 AM (IST)

मल्लिका शेरावत पर है टॉम क्रूज का क्रश, हॉलीवुड हैंडसम हंक भेजते थे पर्सनल वीडियो! बोलीं- मेरा फोन होता तो...

द ट्रेटर्स का नया सीजन 13 अगस्त 2026 को अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगा. इंटरनेट पर शो से जुड़ा छोटे-छोटे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं. वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मल्लिका शेरावत ने खुलासा किया है कि टॉम क्रूज का उन पर क्रश है. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 August 2026 06:54 AM (IST)

‘आवारापन 2’ के आगे ‘बटवारा 1947’ ने टेके घुटने? एडवांस बुकिंग ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन; आखिर 15 अगस्त को कौन मारेगा बाजी

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Advance Booking: 11 अगस्त की एडवांस बुकिंग में इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने ‘बटवारा 1947’ को पछाड़ दिया है. नेशनल थिएटर्स में फिल्म की 20,000 से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बॉक्स ऑफिस पर ‘आवारापन 2’ बाजी मार सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Entertainment News Live Updates
Bollywood news

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरियाली अमावस्‍या आज; पेड़-पौधे लगाने से लेकर पितृ तर्पण तक, जानें इस दिन क्या करे?
2
3
4
5