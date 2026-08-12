Entertainment News Live: आज होगी जूनियर NTR के कंधे की सर्जरी, आतिफ असलम ने भारतीय फैंस को किया याद, बोले- 10 साल से बैन हूं

आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR के कंधे की सर्जरी है. जूनियर NTR को शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लग गई थी. आतिफ असलम भारतीय फैंस को याद कर रहे हैं. पिछले 10 साल से सिंगर भारत में बैन हैं. द ट्रेटर सीजन 2 में मल्लिा शेरावत ने बोला है कि उनका किसी पर क्रश नहीं रहा है लोगों का ही उन पर क्रश रहा है. इसके अलावा उन्होंने बोला कि टॉम क्रूज का उन पर क्रश है, वह उन्हें फोटो भेजते थे. एक्ट्रेस ने बोला फोन होता है तो मैं तुम्हें अपना फोन दिखाती. 14 अगस्त को आवारापन 2 रिलीज होगी. फिल्म आवारापन की एंडवास बुकिंग शुरू हो चुकी है. बंटवारा 1947 भी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. एंडवास बुकिंग में इमरान हाशमी की फिल्म आगे निकल गई है.