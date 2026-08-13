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Entertainment News Live: बंटवारा 1947 vs आवारापन 2 एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर कौन होगी हिट-फ्लॉप?, कब होगी पवन सिंह की तीसरी शादी? राधे मां ने की भविष्यवाणी

13 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. सनी देओल और इमरान हाशमी की फिल्म काफी चर्चा में हैं. दोनों एक्टर की फिल्म एक ही दिन रिलीज हो रही है.'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' के बीच अभी से टक्कर देखने को मिल रही है.

Written ByShilpa
Published: Aug 13, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:28 AM IST
Entertainment News Live: बंटवारा 1947 vs आवारापन 2 एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर कौन होगी हिट-फ्लॉप?, कब होगी पवन सिंह की तीसरी शादी? राधे मां ने की भविष्यवाणी
13 August 2026 08:28 AM (IST)

पूर्व पति ने रचाई दूसरी शादी तो उर्मिला मातोंडकर ने मारा ताना! क्रिप्टिक पोस्ट में बोलीं- मुझे महंगी चीजें पसंद हैं जैसे...

उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर की दूसरी शादी और उनकी वायरल तस्वीरों के बाद एक्ट्रेस ने वफादारी को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. क्या उर्मिला को प्यार में धोखा मिला था? जानिए खबर की पूरी सच्चाई.

13 August 2026 07:34 AM (IST)

सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ के सामने खड़ीं ये 8 बड़ी चुनौतियां, क्या दोहरा पाएगी ‘गदर’-‘गदर 2’ का इतिहास?

Sunny Deol Batwara 1947 Challenges: ‘गदर 2’ का तूफान थमने के बाद सनी देओल अब ‘बंटवारा 1947’ से पर्दे पर लौटने की तैयारी में हैं. इस फिल्म से मेकर्स के साथ-साथ ऑडियंस को भी भारी उम्मीदें हैं, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं है. ‘गदर 2’ से कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस क्लैश और नई कहानी जैसे कई बड़े इम्तिहान इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

 

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Explainer: अनिल कपूर से माधुरी दीक्षित तक... क्यों स्टार्स को रास आ रही होस्टिंग? फिल्में छोड़ क्यों बढ़ता जा रहा टीवी का क्रेज

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13 August 2026 06:51 AM (IST)

45 साल की उम्र में पवन सिंह की होगी तीसरी शादी, राधे मां ने की भविष्यवाणी

भोजपुरी बवाल शो में राधे मां ने बताया है कि पवन सिंह को 45 साल की उम्र में एक अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी. 

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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