/Entertainment News Live: बंटवारा 1947 vs आवारापन 2 एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर कौन होगी हिट-फ्लॉप?, कब होगी पवन सिंह की तीसरी शादी? राधे मां ने की भविष्यवाणी

उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर की दूसरी शादी और उनकी वायरल तस्वीरों के बाद एक्ट्रेस ने वफादारी को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. क्या उर्मिला को प्यार में धोखा मिला था? जानिए खबर की पूरी सच्चाई.
Sunny Deol Batwara 1947 Challenges: ‘गदर 2’ का तूफान थमने के बाद सनी देओल अब ‘बंटवारा 1947’ से पर्दे पर लौटने की तैयारी में हैं. इस फिल्म से मेकर्स के साथ-साथ ऑडियंस को भी भारी उम्मीदें हैं, लेकिन राह बिल्कुल आसान नहीं है. ‘गदर 2’ से कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस क्लैश और नई कहानी जैसे कई बड़े इम्तिहान इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.
Bollywood Stars Hosting TV Shows: फिल्मी सितारों का टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होस्टिंग करना अब कोई नई बात नहीं रही. अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान और अनिल कपूर तक, बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स छोटे पर्दे पर नजर आ रहे हैं. आखिर फिल्मों के बाद ये सितारे होस्टिंग क्यों चुन रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजहें.
भोजपुरी बवाल शो में राधे मां ने बताया है कि पवन सिंह को 45 साल की उम्र में एक अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी.
Pawan Singh’s life partner coming soon? #BhojpuriBawaal streaming everyday on #JioHotstar at 9pm and on #ColorsTV at 10:30pm.#BhojpuriBawaalOnJioHotstar pic.twitter.com/68UJVY3Sec
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 12, 2026
आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हो रही है. इसी दिन इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' भी रिलीज हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों को लेकर टक्कर देखने को मिलेगी. एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' आगे चल रही है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 11 अगस्त 2026 रात 9 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इमरान हाशमी की फिल्म की लगभग 68 हजार टिकटें बिक चुकी हैं. वहीं बंटवारा 1947 की लगभग 37 हजार टिकट बिकी है. भोजपुरी बवाल शो में राधे मां ने बताया है कि पवन सिंह को 45 साल की उम्र में एक अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी. स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर आप घर पर बैठे ये पैट्रीयोटिक फिल्म देख सकते हैं. वीकेंड पर आप राजी, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, शेरशाह, बॉर्डर, सैम बहादुर, फाइटर और मेजर फिल्म को ओटीटी पर देख सकते हैं.