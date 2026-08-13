/Entertainment News Live: बंटवारा 1947 vs आवारापन 2 एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस पर कौन होगी हिट-फ्लॉप?, कब होगी पवन सिंह की तीसरी शादी? राधे मां ने की भविष्यवाणी

आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हो रही है. इसी दिन इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' भी रिलीज हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों को लेकर टक्कर देखने को मिलेगी. एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' आगे चल रही है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 11 अगस्त 2026 रात 9 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इमरान हाशमी की फिल्म की लगभग 68 हजार टिकटें बिक चुकी हैं. वहीं बंटवारा 1947 की लगभग 37 हजार टिकट बिकी है. भोजपुरी बवाल शो में राधे मां ने बताया है कि पवन सिंह को 45 साल की उम्र में एक अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी. स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर आप घर पर बैठे ये पैट्रीयोटिक फिल्म देख सकते हैं. वीकेंड पर आप राजी, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, शेरशाह, बॉर्डर, सैम बहादुर, फाइटर और मेजर फिल्म को ओटीटी पर देख सकते हैं.