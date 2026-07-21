/Entertainment News Live: The Odyssey ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 24 जुलाई को आएगा ‘रामायण’ का ट्रेलर; थलापति विजय की आखिर फिल्म नहीं होगी ‘जना नायकन’

अमरीश पुरी के इस किरदार से जलते थे अनुपम खेर, इंटरव्यू में किया खुलासा
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बताया है कि उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैंबो का किरदार न मिलने पर अमरीश पुरी से जलन हो गई थी. एक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फिल्म से रिजेक्ट कर दिया था.
भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दांव... 2026 में इतिहास रचने जा रही रणबीर कपूर की ‘रामायण’? टूटेंगे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ 2026 के साथ-साथ रणबीर कपूर के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त माहौल बना हुआ है. फिल्म के टीजर और शानदार विजुअल्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. क्या ये फिल्म भारतीय सिनेमा पर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आइए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की खास बातें.
21 July Entertainment News Live: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ‘द ओडिसी’ को बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने दो दिन में ही अपना पूरा बजट निकाल लिया. भारत में मिले-जिले रिएक्शन मिकने के बाद भी ‘द ओडिसी’ ने चौथे दिन में भी ने शानदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया. इसके अलावा से रणवीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. साथ ही फैंस को फिल्म की रिलीज का भी वेट है. वहीं, तमिलनाडु सीएम थलपति विजय भी अपनी फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.