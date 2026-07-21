Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /Entertainment News Live: The Odyssey ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 24 जुलाई को आएगा ‘रामायण’ का ट्रेलर; थलापति विजय की आखिर फिल्म नहीं होगी ‘जना नायकन’
Live Now

Entertainment News Live: The Odyssey ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 24 जुलाई को आएगा ‘रामायण’ का ट्रेलर; थलापति विजय की आखिर फिल्म नहीं होगी ‘जना नायकन’

21 July Entertainment News Live: क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ ने दो दिनों में बजट निकालकर चौथे दिन भी कमाई जारी रखी. वहीं, रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, थलपति विजय अपनी फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर भी काफी चर्चा में बने हुए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 21, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:47 AM IST
Entertainment News Live: The Odyssey ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 24 जुलाई को आएगा ‘रामायण’ का ट्रेलर; थलापति विजय की आखिर फिल्म नहीं होगी ‘जना नायकन’
Image Credit: 21 July Entertainment News Live
21 July 2026 06:45 AM (IST)

अमरीश पुरी के इस किरदार से जलते थे अनुपम खेर, इंटरव्यू में किया खुलासा 

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बताया है कि उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैंबो का किरदार न मिलने पर अमरीश पुरी से जलन हो गई थी. एक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फिल्म से रिजेक्ट कर दिया था.

21 July 2026 06:32 AM (IST)

भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दांव... 2026 में इतिहास रचने जा रही रणबीर कपूर की ‘रामायण’? टूटेंगे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड; क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ 2026 के साथ-साथ रणबीर कपूर के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त माहौल बना हुआ है. फिल्म के टीजर और शानदार विजुअल्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. क्या ये फिल्म भारतीय सिनेमा पर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आइए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की खास बातें.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Entertainment News Live Updates

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बम की तरह फटेगा आपका फ्रिज! उमस भरी गर्मी में भूलकर भी न करें ये काम, वरना...
refrigerator18 min ago
2
Supreme Court27 min ago
3
Jantar Mantar protest28 min ago
4
crude oil31 min ago
5
jagdalpur news50 min ago