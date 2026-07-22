Entertainment News Live: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों को मनोज मुंतशिर ने बताया ‘देशद्रोही’, ‘द ओडिसी’ के लिए खतरा बनी ‘धमाल 4’

जिमी शेरगिल ने देश के युवाओं से पूछा सवाल... रील्स बनाने में बिजी है आज की यंग जनरेशन, तो देश के लिए कौन लड़ेगा?
बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल ने आज की यंग जनरेशन के सेना में कम इंटरेस्ट लेने पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि आजकल सब रील्स और फिल्मों में बिजी हैं. जिमी का मानना है कि युवाओं को ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ जैसी देश भक्ति की कहानियां जरूर देखनी चाहिए.
OTT This Week: 22 से 26 जुलाई तक, ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज
OTT This Week: ओटीटी पर हर हफ्ते नई फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होती है. 22 जुलाई से कई रोमांस, कॉमेडी और दमदार एक्शन देखने को मिलेगा. प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार पर आप नई फिल्म और सीरीज देख सकते हैं. आइए देखते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर कौन सी सीरिज और फिल्म रिलीज होगी.
‘रामायण’ के ‘राम’ और ‘रावण’ एक साथ आए नजर, VIDEO ने खींचा लोगों का ध्यान
नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें राम के किरदार में नजर आने वाले रणबीर कपूर और रावण के किरदार में नजर आने वाले यश नजर आ रहे हैं.
‘मेरी बात को गलत समझा गया...’ सर्जरी को लेकर अभिताभ बच्चन ने किया बड़ा खुलासा, बताया आखिर क्या है असली माजरा
अमिताभ बच्चन की सर्जरी और ICU में रिकवरी से संबंधित ब्लॉग पोस्ट ने उनके हेल्थ को लेकर कई तरह की चिंताओं को जन्म दिया था. वहीं अब एक्टर ने बताया है कि उनकी सर्जरी नहीं हुई थी. ICU पोस्ट को गलत समझा गया.
चंबल के बीहड़ों से सीधे कनाडा... टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ‘फूलन’ मचाएगी भौकाल, 48 घंटे के वो खौफनाक मंजर देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का डंका बजाने आ रही है फिल्म ‘फूलन’. रिची मेहता के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म चंबल की असली फूलन देवी की जिंदगी के सबसे खौफनाक 48 घंटों की कहानी बयां करती है. TIFF 2026 के बाद ये सीधे अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी.
OTT This Week: 22 से 26 जुलाई तक, ओटीटी पर रिलीज होगी ये फिल्में और सीरीज
इस हफ्ते में 22 जुलाई से OTT पर एंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है.
मनोज मुंतशिर का बयान: ‘छात्रों के साथ हूं, लेकिन जंतर-मंतर नहीं जाऊंगा’
राइटर और लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने नीट (NEET) पेपर लीक मामले में छात्रों के विरोध का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि जंतर-मंतर पर आंदोलन का नेतृत्व गलत हाथों में है. वह ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते जिन्हें वह देशद्रोही मानते हैं.
खराब VFX और ग्राफिक्स की पकड़... आखिर लोग कैसे पहचान लेते हैं विजुअल्स की खामियां और खराब एनीमेशन?
आजकल की फिल्मों और वेब सीरीज में विजुअल इफेक्ट्स का काफी इस्तेमाल होता है. लेकिन दर्शक अब इतने समझदार हो चुके हैं कि कमजोर ग्राफिक्स को तुरंत पकड़ लेते हैं. जानिए आखिर लोग स्क्रीन पर दिखने वाले नकली चेहरों, लाइट्स और खराब एनीमेशन की पकड़ कैसे कर लेते हैं?
22 July Entertainment News Live: हाल ही में NEET पेपर लीक विवाद के बीच ‘आदिपुरुष’ के राइटर और लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों को ‘देशद्रोही’ बताया और दावा किया कि स्टूडेंट्स कॉकरोच जनता पार्टी से बेहतर के हकदार हैं. इसके अलावा ‘धमाल 4’ ने अपनी रिलीज के 12वें दिन धमाकेदार कमाई करते हुए सबको चौंका दिया. ये फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ के लिए खतरा बनी हुई है. ऐसी ही बाकी एंटरटेनमेंट की खबरें नीचें पढ़ें.