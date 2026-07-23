Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

थलापति विजय की आखिरी फिल्म पर इमोशनल हुए अरुण विजय, शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट

Top Entertainment News Live Updates: एंटरटेनमेंट जगत में 23 July को काफी कुछ खास है. सलमान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपना रिएक्शन दिया था. वहीं 2 हफ्ते के बाद भी धमाल 4 दर्शकों का दिल जीत रही है. ओडिसी की रिलीज के बाद भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है. सीएम थलपति विजय की फिल्म जना जना नायकन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. साउथ भारत में विजय की फिल्म रिलीज को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है.

Written ByShilpa
Published: Jul 23, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:53 PM IST
थलापति विजय की आखिरी फिल्म पर इमोशनल हुए अरुण विजय, शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट
23 July 2026 04:35 PM (IST)

थलापति विजय की आखिरी फिल्म पर इमोशनल हुए अरुण विजय

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' गुरुवार को रिलीज होने के बाद कई सेलेब्स ने अभिनेता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया. इसी बीच एक्टर अरुण विजय ने भी विजय के लिए खास नोट लिखा. उन्होंने विजय के लिए एक भावुक संदेश लिखा, "जिस व्यक्ति को मैं एक सहकर्मी, बड़े भाई और एक नेता के रूप में बेहद सम्मान देता हूं. खुशी के आंसुओं और गर्व से भरे दिल के साथ मैं हमारे थलपति विजय अन्ना के इस 'आखिरी डांस' को देखने के लिए तैयार हूं. आपने हमेशा अपने काम और इंडस्ट्री में एक नया मानक स्थापित करके हम सभी को प्रेरित किया है. जब मैं अपने जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब आपने जो हौसला बढ़ाने वाली बातें मुझसे कहीं थी, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता. आपकी उन बातों ने मेरी सोच और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह बदल दिया था. धन्यवाद अन्ना."

23 July 2026 03:07 PM (IST)

जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर बोले अशोक पंडित

फिल्म निर्माता अशोक पंडित सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते है. इस कड़ी में उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.  अशोक पंडित ने कहा, ''ये सच है कि हमारी आने वाली जनरेशन मजबूत हो, पढ़ी-लिखी हो और शिक्षा में विश्वास रखने वाली हो, तो देश को पावरफुल कंट्री बनाने में अहम होती है. उनके भविष्य, उनकी महत्वाकांक्षाओं का ख्याल रखना, उनको सुविधा देना... ये हमारी सरकार का काम है. इसमें कोई शक नहीं है. नीट पेपर लीक और अन्य जगहों पर जो पेपर लीक हुए हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं. मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराध है. ये जुर्म आतंकवाद से कम नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदार होते हैं पूरी की पूरी जनरेशन को खराब करने में और इसकी वजह से हमारा देश कमजोर बनता है. इस जुर्म को करने वालों को आतंकरोधी कानूनों के तहत सजा मिलनी चाहिए.''

23 July 2026 02:17 PM (IST)

जब मां नीतू कपूर और पापा ऋषि कपूर की लड़ाई से डर जाते थे रणबीर कपूर, सीढ़ियों पर बैठकर रोते थे 'रामायण के राम'

Ranbir Kapoor Ramayana: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. 24 जुलाई को रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज होगा. 

 

 

23 July 2026 01:37 PM (IST)

ईशा कोप्पिकर ने बॉलीवुड की चुप्पी का किया बचाव

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने नीट पेपर लीक विवाद और इस मामले में बॉलीवुड सितारों की चुप्पी को लेकर अपनी बात रखी है. ईशा ने कहा कि किसी भी पब्लिक फिगर के लिए हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार सोच-समझकर चुप रहना भी जिम्मेदारी का हिस्सा होता है.  ईशा कोप्पिकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. अभिनेत्री ने बताया कि कई लोग उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने नीट विवाद पर अब तक अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी. इस पर उन्होंने कहा कि वह भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हर विषय पर तुरंत बोलना ही सही तरीका नहीं होता.

23 July 2026 01:36 PM (IST)

छात्रों के समर्थन में उतरीं आलिया भट्ट

एक्ट्रेस आलिया भट्ट देश में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अपनी आवाज उठाई है. आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट साझा करते हुए लिखा, ''पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल कई बार तोड़ा और फिर उम्मीद के साथ उसे जोड़ा. हर उस छात्र के पीछे एक सपना, परिवार की उम्मीद, वर्षों की मेहनत और त्याग की कहानी छिपी होती है. छात्र सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वे उन लोगों की उम्मीदों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया है. छात्रों का साहस समाज के सामने यह सवाल रखता है कि क्या हम वास्तव में उन लोगों की बात सुन रहे हैं, जो देश का भविष्य संभालने वाले हैं.''

 

23 July 2026 01:21 PM (IST)

रोमांचकम पहला सॉन्ग हुआ आउट, राधा रमना गाने ने जीता फैंस का दिल 

संदीप रेड्डी वांगा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म रोमांचकम चर्च में है. फिल्म का पहला गाना राधा रमना रिलीज हो गया है. गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. रोमांचकम एक रोमांटिक फिल्म है. 

23 July 2026 12:17 PM (IST)

क्या 4 महीने में टूट गई ईशा-बादशाह की शादी? पत्नी के पोस्ट ने दिया हिंट  

बॉलीवुड के जाने-माने रैपर बादशाह ने कुछ महीने पर ईशा रिखी से शादी की है. ईशा और बादशाह की शादी काफी सुर्खियों में रही थी. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर तलाक की अफवाह तेज हो गई. 

 

23 July 2026 11:59 AM (IST)

भर-भरकर मिला पैसा, OTT से चमक गई अक्षय कुमार के इस को-स्टार की किस्मत, Animal फिल्म को कह दिया था No 

अक्षय कुमार के को-स्टार आदिल हुसैन ने कहा कि उन्हें आज भी कबीर सिंह का हिस्सा बनने का अफसोस है. हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपये मिलने पर भी वह 'एनिमल' जैसी फिल्म नहीं करेंगे.

23 July 2026 11:15 AM (IST)

भारत में नहीं US में सबसे पहले लॉन्च होगा 'रामायण' का ट्रेलर, अमेरिका पहुंचे रणबीर कपूर और यश  

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म का ट्रेलर अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च किया जाएगा. ट्रेलर के ग्रैंड प्रीमियर के लिए रणबीर कपूर और यश अमेरिका रवाना हो चुके हैं. इंडिय में फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. 

 

 

23 July 2026 11:06 AM (IST)

स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पहुंची हुमा कुरैशी, भाई साकिब सलीम और बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग स्टूडेंट्स के साथ किया मार्च 

हुमा कुरैशी बॉयफ्रेंड रचित सिंह और भाई साकिब सलीम के साथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पहुंची. हुमा कुरैशी  दिल्ली के जंतर-मंतर पर देर रात लगभग  2:13 बजे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुईं. तीनों ने स्टूडेंट्स के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारो स्टूडेंट्स के साथ मार्च किया. 

 

23 July 2026 10:36 AM (IST)

आर माधवन ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट, बोले- पेपर लीक युवाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं 

काफी समय तक चुप्पी के बाद आखिरकार एक्टर आर माधवन ने जंतर-मंतर में छात्रों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया.

 

23 July 2026 10:06 AM (IST)

भारत में नहीं US में सबसे पहले लॉन्च होगा 'रामायण' का ट्रेलर, अमेरिका पहुंचे रणबीर कपूर और यश 

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म का ट्रेलर अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च किया जाएगा. ट्रेलर के ग्रैंड प्रीमियर के लिए रणबीर कपूर और यश अमेरिका रवाना हो चुके हैं. इंडिय में फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. 

 

 

23 July 2026 09:51 AM (IST)

कौन है सान्वी तलवार? जिसने करण कुंद्रा पर लगाया थप्पड़ मारने और जबरदस्ती KISS करने का आरोप

आज हम आपको टीवी एक्ट्रेस सान्वी तलवार के बारे में बताएंगे, जिनसे एक्टर करण कुंद्रा पर थप्पड़ मारने और जबरदस्ती KISS करने का आरोप लगाया है. एक्ट्रेस का कहना है कि यह घटना उनके करियर के शुरुआती दिनों की है.
 

23 July 2026 09:31 AM (IST)

40 साल बाद एक्टिंग में वापसी करेंगी मीनाक्षी शेषाद्रि, ओटीटी पर होगा एक्ट्रेस का कमबैक 

हिंदी सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि एक्टिंग में अपना कमबैक करने के लिए तैयार है. जल्द ही वह नए प्रोजेक्ट के साथ इंडस्ट्री में वापस लौट रही हैं. 

23 July 2026 09:25 AM (IST)

जना नायकन देखने के लिए थिएटर के बाहर फैंस की भीड़

23 July 2026 09:23 AM (IST)

CM विजय की जना नायकन का दिखा जबरदस्त क्रेज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़  

सीएम थलपति विजय की फिल्म जना नायगक सिनेमाघरों में रिलीज हो कई है. तमिलनाडु समेत साउथ भारत के कई राज्य में फिल्म देखने के लिए फैंस की लंबी लाइन देखने को मिली है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो को फैंस किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं.

 

23 July 2026 09:08 AM (IST)

CM विजय की जना नायकन का दिखा जबरदस्त क्रेज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़   

सीएम थलपति विजय की फिल्म जना नायगक सिनेमाघरों में रिलीज हो कई है. तमिलनाडु समेत साउथ भारत के कई राज्य में फिल्म देखने के लिए फैंस की लंबी लाइन देखने को मिली है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो को फैंस किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. 

 

23 July 2026 08:50 AM (IST)

The Odyssey Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है The Odyssey का जादू, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म जमकर छाप रही है नोट 

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने अभी तक 83.08 करोड़ का बिजनेस किया है.

 

23 July 2026 08:40 AM (IST)

जना नायकन फिल्म देखने के लिए फैंस की लगी लंबी लाइन, थिएटर के बाहर दिखी भीड़ 

23 July 2026 08:29 AM (IST)

जना नायकन की रिलीज पर फैंस कर रहे हैं डांस 

23 July 2026 07:58 AM (IST)

Mehmood Death Anniversary: कॉमेडी किंग महमूद को जब मीना कुमारी के घर मिला प्यार, स्ट्रगल के दिनों में रचाई शादी 

कॉमेडी किंग महमूद अली पर्दे पर कॉमेडी के किंग माने जाते थे. स्ट्रगल के दिनों में उनकी पर्सनल लाइफ में बड़ा बदलाव आया था. महमूद एक्ट्रेस मीना कुमारी के घर पर टेबल टेनिस सिखाने जाते थे. वहां उन्हें उनकी बहन से प्यार हो गया था. 

 

 

23 July 2026 07:27 AM (IST)

दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शन पर रूपाली गांगुली का रिएक्शन, बोली- छात्र आंदोलन का गलत इस्तेमाल 

दिल्ली में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर टीवी एक्ट्रेस रूपानी गांगुली ने चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने आंदोलन में बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है. तोड़फोड़ और हिंसा की वजह से छात्रों की असली और जायज मुद्दे पीछे रह जाते हैं. रुपाली के अनुसार कुछ देशविरोधी लोग अपने फायदे और एजेंडे के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे स्टूडेंट की लड़ाई कमजोर हो रही है. 

23 July 2026 07:04 AM (IST)

स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए इमरान खान, आमिर खान के भांजे ने स्टूडेंट संग किया मार्च 

इंटरनेट पर इमरान का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं. इमरान खान ने स्टूडेंट के साथ सेल्फी भी ली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Imran Khan (@imrankhan)

23 July 2026 06:48 AM (IST)
23 July 2026 06:22 AM (IST)

सलमान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर दिया रिएक्शन 

सलमान खान ने पोस्ट शेयर कर लिखा- यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था. इस आंदोलन ने जो हिंसक रूप लिया है इसे देखकर दुख हुआ. जो स्टूडेंट और उनके परिवार के लोग घायल हैं उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखी है. पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है. अच्छे और बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारे देश के सभी स्टूडेंट एक हुए हैं. उनके परिवार उनके साथ ये देखकर अच्छा लग रहा है. ये मुद्दा स्टूडेंट्स और एजुकेशनल सिस्टम के बीच का है. इसे राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए.  

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Entertainment News Live
Bollywood

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SBI, HDFC, ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगस्त में कब-कब और कहां रहेगी छुट्टी?
Bank Holidays August 202631 min ago
2
lakhimpur kheri news34 min ago
3
Fragrance Marketing Strategy38 min ago
4
Dharmendra Pradhan Resignation40 min ago
5
quanfluence44 min ago