थलापति विजय की आखिरी फिल्म पर इमोशनल हुए अरुण विजय, शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट

जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर बोले अशोक पंडित

फिल्म निर्माता अशोक पंडित सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते है. इस कड़ी में उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अशोक पंडित ने कहा, ''ये सच है कि हमारी आने वाली जनरेशन मजबूत हो, पढ़ी-लिखी हो और शिक्षा में विश्वास रखने वाली हो, तो देश को पावरफुल कंट्री बनाने में अहम होती है. उनके भविष्य, उनकी महत्वाकांक्षाओं का ख्याल रखना, उनको सुविधा देना... ये हमारी सरकार का काम है. इसमें कोई शक नहीं है. नीट पेपर लीक और अन्य जगहों पर जो पेपर लीक हुए हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं. मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराध है. ये जुर्म आतंकवाद से कम नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदार होते हैं पूरी की पूरी जनरेशन को खराब करने में और इसकी वजह से हमारा देश कमजोर बनता है. इस जुर्म को करने वालों को आतंकरोधी कानूनों के तहत सजा मिलनी चाहिए.''