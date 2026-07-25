/Entertainment News Live Updates: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रियंका चोपड़ा ने मनाई खुशी, विजय वर्मा ने कसा तंज; लिखा-अच्छा चलता हूं

विजय वर्मा का पोस्ट
विजय वर्मा ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र प्रधान की एक तस्वीर शेयर की और उन पर कटाक्ष करते हुए एक मजेदार कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, 'अच्छा चलता हूं.. दुआओं में याद रखना'
किशोर कुमार का इगो हर्ट करना सुपरस्टार को पड़ा भारी, सिंगर ने अच्छे से सिखाया था सबक
60 के दशक के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की फिल्म में साल 1975 में किशोर कुमार ने गाना गया था लेकिन बाद में किशोर कुमार द्वारा खाने को हटा दिया गया. किशोर कुमार को इस बात से काफी बुरा लगा था. जब किशोर कुमार अपने करियर के पीक में थे तब राजेंद्र कुमार उनके पास फिल्म का गाना लेकर आए थे लेकिन किशोर कुमार ने खाना खाने से मना कर दिया. जिसके बाद राजेंद्र की फिल्मों के गानों को खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली.
लंदन में फैमिली संग स्पॉट हुए SRK, गौरी और सुहाना संग वायरल हुईं नई तस्वीरें
Shah Rukh Khan Viral London Photos: फिल्म 'किंग' की रिलीज में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन शाहरुख खान को लंदन में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते हुए देखा गया, जिसकी फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
40 साल पुरानी वो फिल्म, जिसे देख लोग पढ़ने लग जाते थे हनुमान चालीसा, एक्ट्रेस ने बताया रात को कैसे होती थी शूटिंग
लगभग 40 साल पहले हॉरर फिल्म तहखाना देख लोगों की रूह कांप जाती थी. 1986 के समय में यह सबसे डरावनी फिल्म थी. इस फिल्म की शूटिंग रात को होती थी. फिल्म काला जादू पर आधारित है. उस समय इस फिल्म को लेकर अकेले में देखना पसंद नहीं करते थे.
प्रभास की 'आदिपुरुष' के सिनेमाघरों में आने के करीब 3 साल बाद, फिल्म के डायलॉग को लेकर राइटर मनोज मुंतशिर ने बयान दिया है. उन्होंने इस फिल्म अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया है.
शिवांगी जोशी को अपूर्वा मुखीजा ने किया रोस्ट, हर्षद संग रिश्ते पर किया कमेंट
लॉक अप 2 में अपूर्वा मुखीजा की एंट्री के बाद से शो में हर रोज एक से बढ़कर ड्रामा देखने को मिलता है. हाल ही के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अपूर्वा मुखीजा शिवांगी जोशी को रोस्ट करती है.
फिल्म 'किंग' की रिलीज में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन शाहरुख खान को लंदन में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते हुए देखा गया, जिसकी फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
कभी देश की टॉप मॉडल थी ये हसीना... मिलिंद सोमन संग बोल्ड फोटोशूट से मचाया था बवाल, रातोंरात बनी थीं यंग सेंसेशन; फिर क्यों हो गईं ग्लैमर से दूर?
आज हम जिस हसीना की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि मधु सप्रे हैं. मिस यूनिवर्स कॉम्पटीशन में उनसे पूछा गया था कि अगर वो एक दिन के लिए इंडिया की प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या करेंगी? उनके जवाब में राजनीति नहीं, बल्कि खेल और कला के लिए बेहतर सुविधाओं की चिंता झलक रही थी.
नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP और स्टूडेंट का प्रदर्शन जारी है. स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी बीच साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका ने स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है.
अपूर्वा मखीजा ने लॉक अप 2 में एंट्री ली है. शो में अपूर्वा ने बताया है कि इंडिया गॉट लेटेंट शो विवाद के बाद वह मेंटल टूट गई थी. इस दौरान सूफी ने उनकी मदद की और पूरा सोपर्ट किया था.
खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' कहने वाले रवि किशन का सेंसरशिप पर बड़ा बयान, 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज से पहले बोले- फिल्मों में होनी चाहिए मर्यादा
'मिर्जापुर: द मूवी' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मगर इससे पहले एक्टर रवि किशन ने सेंसरशिप पर बड़ा बयान दिया है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.
रावण के लिए यश कैसे चुने गए, क्यों अब तक शूट नहीं हुआ रामायण का क्लाइमैक्स? रणबीर कपूर ने किया खुलासा
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का बज बना हुआ है. ऐसे में फिल्म को लेकर छोटी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है. रणबीर कपूर ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि रणबीर और यश ने अभी तक फिल्म का क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग नहीं की है.
Lock Upp 2: शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच दिखेगी नफरत, फिर शुरू होगी कैटफाइट
Lock Upp 2: लॉक अप सीजन 2 के आने वाले एपिसोड में जमकर मसाला और ड्रामा देखने को मिलेगा. आने वाले एपिसोड में हिना खान और शिल्पा शिंदे की बीच जमकर टक्कर देखने को मिलेगी.
'जना नायकन' की आंधी में भी कायम 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का जलवा, 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंची क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म
The Odyssey and Dhamaal 4 Box Office : थलापति विजय की 'जना नायकन'के रिलीज होते ही थिएटर में एक नई हलचल मच गई. इसी के साथ पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' और कॉमेडी एंटरटेनर 'धमाल 4' भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही हैं.
'तुम सबसे बदसूरत महिला हो...' पति दर्शन जरीवाला की वो बात, जिसे सुनकर अपरा मेहता रह गई थीं हैरान; सालों बाद किया खुलासा
पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से मशहूर हुईं अपरा मेहता ने सालों बाद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने पति दर्शन जरीवाला से सेपरेशन, रिलेशनशिप और उससे जुड़े एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की है.
सलमान खान ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, पोस्ट शेयर कर बोले- 'जो डर गया वो मर गया'
सलमान खान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में दो पोस्ट शेयर की थी. सलमान खान के पोस्ट ने फैंस समेत कई लोगों का ध्यान खींच है. सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त काईवाई के आश्वासन के बाद उन्होंने सोनम वांगचुक से अपील की थी को वह अपने भूख हड़ताल को खत्म कर दें.
थिएटर में फिर गूंजेगा 'Harry Potter' का नाम, री-रिलीज होंगे सीरीज के सभी 8 पार्ट्स
हैरी पॉटर फिल्म सीरीज का जादू एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने वाला है. फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये मशहूर फ्रेंचाइजी सिनेमाघरों में री-रिलीज होने जा रही है. ऑडियंस फिर से हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया का एक्सपीरियंस कर सकेंगे.
खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' कहने वाले रवि किशन का सेंसरशिप पर बड़ा बयान, बोले- फिल्मों में होनी चाहिए मर्यादा
रवि किशन ने फिल्मों में सेंसरशिप को जरूरी बताया, खासकर 'मिर्जापुर: द मूवी' के लिए, समाज के प्रति जवाबदेही पर जोर दिया. इस दौरान रवि ने कहा कि उन्हें नेशनल क्रश और बिहार का ब्रैड पिट कहा जाता है.
अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दर्ज कराई FiR, अश्लील AI फोटो वायरल का लगाया आरोप
भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. अंजना का आरोप है कि उनकी और उनकी बेटी की AI जनरेटेड फोटो वायरल हो रही है. एक्ट्रेस का आरोप है कि खेसारी लाल यादव की टीम से जुड़े लोग इस कैंपेन को चला रहे हैं.
'जना नायकन' की आंधी में भी कायम 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का जलवा, 100 करोड़ क्लब के करीब पहुंची क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म
The Odyssey and Dhamaal 4 Box Office : थलापति विजय की 'जना नायकन'के रिलीज होते ही थिएटर में एक नई हलचल मच गई. इसी के साथ पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' और कॉमेडी एंटरटेनर 'धमाल 4' भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही हैं.
सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के बीच शबाना आजमी तबीयत बिगड़ गई है. एक्ट्रेस की टीम के अनुसार वह स्वाइन फ्लू का शिकार हो गई है. डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है.
4000 करोड़ की 'रामायण' में भगवान राम बनने के लिए रणबीर कपूर ने की कड़ी मेहनत, विद्वानों से मुलाकात के साथ पढ़े कई ग्रंथ
नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर रणबीर कपूर ने बड़ा खुलासा किया है. कलाकार ने बताया कि भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने करीब 2 साल तक योगा, मेडिटेशन और कई टॉपिक स्पेशलिस्ट से मुलाकात की, ताकि किरदार को पूरी ईमानदारी से निभा सकें.
मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' भी रिलीज के 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है. आंकड़ों के मुताबिक, 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.
फिल्म ने शुक्रवार को करीब 6.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 97.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
Top Entertainment News Live Updates: शाहिद कपूर ने नीट पेपर लीक मामले में स्टूडेंट का सपोर्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- एजुकेशन सिस्टम पर युवाओं का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने सवाल उठाते हुए बोले- जिसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है, सवाल पूछने का सबसे पहला हक भी उनका है. आज जब युवा अपने फ्यूचर को लेकर सवाल कर रहे हैं तो क्यों ना करें?