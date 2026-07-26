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Entertainment News Live: कब होगा 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर लॉन्च? काशी पहुंचकर इमोशनल हुईं साउथ एक्ट्रेस, भारत लौटीं प्रियंका चोपड़ा

Top Entertainment News Live Updates: सिनेमा जगत में 26 जुलाई का दिन बेहद खास है. एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के मैटरनिटी फोटोशूट की खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written ByJyoti RajputEdited ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:04 PM IST
Entertainment News Live: कब होगा 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर लॉन्च? काशी पहुंचकर इमोशनल हुईं साउथ एक्ट्रेस, भारत लौटीं प्रियंका चोपड़ा
Image Credit: Entertainment News Live Updates 26 July
26 July 2026 04:03 PM (IST)

Entertainment News Live 26 July: पति और बेटी के साथ भारत लौटीं प्रियंका चोपड़ा  

बॉलीवुड एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में है. फिल्म की शूटिंग के लिए हसीना पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ भारत लौटी हैं. उन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. जहां से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों में 7 अप्रैल 2027 को दस्तक दे सकती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 July 2026 02:00 PM (IST)

करिश्मा तन्ना मैटरनिटी फोटोशूट

करिश्मा तन्ना का मैटरनिटी फोटोशूट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इन तस्वीरों में पति के साथ उनका रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है. बेबी बंप पर पति का प्यार भरा KISS फैंस का दिल जीत रहा है, जिसपर लोग अपना अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. 

26 July 2026 01:30 PM (IST)

फैमिली के साथ इंडिया पहुंची प्रियंका

'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनास और अपनी बेटी मालती मैरी के साथ इंडिया वापस लौट आई हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट पर देखा गया है, जहां वो अपने परिवार का एक साथ नजर आईं. एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के लिए हैदराबाद में आई हैं. 

26 July 2026 12:33 PM (IST)

पामेला सेरेना का खुलासा

नेटफ्लिक्स पर इस समय रिएलिटी शो 'लॉक अप 2'का बज काफी देखने को मिल रहा है. नए एपिसोड में पामेला सेरेना ने हाउसमेट्स के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो क्रिकेट में सट्टेबाजी कर पैसा कमाया करती थीं. 

 

26 July 2026 12:00 PM (IST)

Avengers: Doomsday का नया पोस्टर

4500 करोड़ रुपये के बजट वाली मार्वल स्टूडियोज की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का नया पोस्टर सामने आ गया है. इसमें डॉक्टर डूम के खतरनाक और रहस्यमयी रूप कलाकार रॉबर्ट डाउनी जूनियर नजर आने वाले हैं. 

26 July 2026 11:30 AM (IST)

Amaal Malik vs Tanishk Bagch

बॉलीवुड सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक और तनिष्क बागची के बीच का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. सोशल मीडिया पर ये जंग हर दिन बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच अमाल के एक नए एक्स पोस्ट ने इस मामले को और भी हवा दे दी है.

 

26 July 2026 11:00 AM (IST)

'द ओडिसी' बॉक्स ऑफिस

फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 104.91 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. दमदार कहानी और बेहतरीन विजुअल्स के दम पर ये फिल्म ऑडियंस की पहली पसंद बनी हुई है.

26 July 2026 10:30 AM (IST)

'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस

'धमाल 4' ने 16वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. तीसरे शनिवार फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 143.40 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 

 

26 July 2026 09:46 AM (IST)

'लॉक अप 2'

'लॉक अप 2' के नए एपिसोड में हिना खान की एंट्री से शो का माहौल और भी गरमा गया. जजमेंट डे पर हिना कंटेस्टेंट्स के फैसले लेंगी, वहीं उनके सामने होने वाली बहस और खुलासे को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

 

26 July 2026 09:10 AM (IST)

Jana Nayagan निकली टॉपर

थलापति विजय की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'जना नायकन' इस समय थिएटर में हंगामा मचा रही है. फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन ही वर्ल्डवाइड 172 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.  

26 July 2026 08:40 AM (IST)

सलमान की 'Kick' को लेकर नवाजुद्दीन का खुलासा

सलमान खान की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'किक' साल 2014 में रिलीज हुई थी, जिसके 12 साल हाल ही पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. 

 

 

 

26 July 2026 08:17 AM (IST)

'Black Panther 3' का ऐलान

मार्वल स्टूडियोज के हॉल एच पैनल में अभी-अभी एक नई अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें डेविड जॉनसन रयान कूगलर ने'ब्लैक पैंथर 3' को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म का नया चेहरा हॉलीवुड स्टार David Jonsson होंगे. 

 

26 July 2026 07:43 AM (IST)

'रामायण' का ट्रेलर फिर हुआ लीक?  

नितेश तिवारी की मोस्टपॉपुलर अपकमिंग फिल्म 'रामायण पार्ट 1' के ट्रेलर की रिलीज डेट हाल ही में टाल दी गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेलर के कई क्लिप्स लीक हो गए. वहीं ट्रेलर के क्लिप्स लीक होते ही फैंस ने मेकर्स से खास मांग की.  

 

 

26 July 2026 01:05 AM (IST)

कारगिल दिवस स्पेशल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी के एक अधिकारी रहे हैं और उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में देश की सेवा की. उनके सैन्य योगदान और साहस ने परिवार के साथ-साथ देश को भी गौरवान्वित किया.

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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