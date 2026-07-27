/Entertainment News Live: साउथ सुपरस्टार धनुष के स्टेज वीडियो ने फैन्स के मन में डाला शंका, Video देखकर बोले- राजनीति में भी रख सकते हैं कदम

बीवी पर लगाया ‘बेवफाई’ का आरोप, बच्चे को बताया ‘पाप’; यूट्यूबर ने लीक की प्राइवेट ऑडियो; VIDEO पर आए 1 मिलियन व्यूज
मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (यूके07 राइडर) की जिंदगी में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. परिवार से रिश्ते टूटने के बाद अनुराग ने एक नया म्यूजिक वीडियो ‘अनाथ’ रिलीज किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी रितिका चौहान पर धोखा देने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने और बच्चे को लेकर बड़े खुलासे किए हैं.
ऋषभ शेट्टी के साथ पर्दे पर भूमि पेडनेकर नजर आएंगी. एक्ट्रेस द प्राइड ऑफ भारत में ऋषभ शेट्टी संग नजर आएंगी. फिल्म भूमि रानी बेलावाड़ी मल्लम्मा के किरदार में नजर आएंगी.
Bhumi Satish Pednekkar has joined Sandeep Singh's magnum opus, The Pride of Bharat: Chhatrapati Shivaji Maharaj, and will portray Belawadi Mallamma, Karnataka's fearless warrior queen.
Rishab Shetty leads the magnum opus as Chhatrapati Shivaji Maharaj, the grand historical epic… pic.twitter.com/tH1O1rdOAV
— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 27, 2026
स्टूडेंट्स के हक में आवाज उठाना पड़ा भारी! मुंबई के मशहूर कॉमेडियन की पत्नी हुई पुलिस की बर्बरता का शिकार; टूटी पसलियां
Comedia Wife Injured in Shivaji Park Protest: देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान एक मशहूर कॉमेडियन की पत्नी पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गईं. धक्कामुक्की और लात-घूसों में उनकी पसली टूट गई. पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है.
टीवी के पॉपुलर कॉमेडी बेस्ड रियालिटी शो 'लाफ्टर शेप 3' का ग्रैंड फिनाले था. शो में जन्नत जुबैर और अली गोनी विजेता बने हैं. ये शो कॉमेडी के साथ फ्लेवर्स का तड़का लगाने के लिए पॉपुलर है.
स्टूडेंट्स के हक में आवाज उठाना पड़ा भारी! मुंबई के मशहूर कॉमेडियन की पत्नी हुई पुलिस की बर्बरता का शिकार; टूटी पसलियां
देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के दौरान एक मशहूर कॉमेडियन की पत्नी पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हो गईं. धक्कामुक्की और लात-घूसों में उनकी पसली टूट गई. पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है.
क्या सुपरस्टार धनुष भी लेंगे राजनीति में एंट्री, फिल्म इवेंट में दिया राजनेता जैसा भाषण!
Dhanush politics entry rumours: साउथ सुपरस्टार धनुष ने एक इंवेट में फैंस से एकता और समुदायो में कल्याणकारी कामों में शामिल होने की अपील की है. जिसके बाद से अटकले तेज हो गई है कि एक्टर भी क्या राजनीति में शामिल कर सकते हैं.
बजट 2100 करोड़ और कमाई 5500 करोड़... महज 11 दिनों में इस 3 घंटे की फिल्म ने रचा इतिहास; IMDb पर भी मिली 8.5 रेटिंग
क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ‘द ओडिसी’ को बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन हो चुके हैं और इन 11 दिों में इस फिल्म ने ‘ओपनहाइमर’ तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. मैट डेमन की दमदार एक्टिंग और हैरत अंगेज विजुअल्स से सजी इस फिल्म ने दुनियाभर में 5500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.
Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर जारी है CM विजय का जलवा, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई जना नायकन
Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: सीएम विजय की फेवरेल फिल्म जना नायकन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म 23 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई है. फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसके बाद अगले दिन फिल्म की कमाई धीमी पड़ गई थी. फिल्म ने दूसरे दिन 21.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म ने अगले दिन लगभग 28.15 करोड़ का बिजनेस किया था.
स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान कॉमेडियन रौनक रजानी ने वीडियो शेयर कर पुलिसकर्मियो पर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी को लात-घूसे मारे जिस वजह से उनकी पसलियां टूट गई.
‘धूम 4’ में होगी रणबीर कपूर की एंट्री? ‘रामायण’ के ‘राम’ ने खुद उठाया राज से पर्दा; बोले- ‘मेरा पूरा ध्यान...’
इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सुर्खियों में छाए रणबीर कपूर ने ‘धूम 4’ में अपनी एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ किया कि वे फिलहाल ‘रामायण’ और ‘लव एंड वॉर’ जैसी फिल्मों में बिजी हैं. साथ ही वे ‘धूम 4’ को लेकर क्या बोले, आइए जानते हैं.
अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' में विक्रांत मैसी की एंट्री हुई है. वह फिल्म में ग्रे कैरेक्टर में नजर आएंगे. फिल्म में उनका दमदार और सबसे डिफरेंट अवतार देखने को मिलेगा.
इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा को अगर आप ओटीटी पर नहीं देख पाए हो तो आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं. फिल्म 7 अगस्त को ओटीटी पर रिलीज होगी. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
इंडियन आइडल 16 तो बाद में जीता, पहले ही रिलीज हो चुका है ज्योतिर्मयी नायक का यह एल्बम सॉन्ग
इंडियन आइडल 16 के विजेता के नाम का ऐलान हो चुका है. ओडिशा के बेटी ज्योतिर्मयी नायक 'इंडियन आइडल 16' की विनर बनी हैं. क्या आप जानते हैं ज्योतिर्मयी नायक शो जीतने से पहले ही एल्बम सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुकी हैं.
SDCC में रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का बड़ा सरप्राइज... मेकर्स ने बांटे सोने के शंख? वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर बढ़ाई हलचल
Ramayana Movie 2026: रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई खबर तेजी से वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में आए खास मेहमानों को फिल्म के मेकर्स ने सोने के शंख गिफ्ट किए हैं. आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं.
27 July Entertainment News Live: एंटरटेनमेंट न्यूज इंडस्ट्री में कई बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं. बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर इम्तियाज अली की Mai Vaapas Aaunga ओटीटी पर रिलीज होगी. वहीं इंडियन आइडल 16 की विनर ज्योतिर्मयी नायक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इंडियन आइडल 16 जीतने से पहले उनका एल्बम सॉन्ग रिलीज हो चुका है. वहीं सीएम विजय की फिल्म थिएटर में धमाल मचा रही है.