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Entertainment News Live: प्रियंका चोपड़ा की बेटी की क्यूट तस्वीर वायरल, समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की 'अल्फा' का मजाक; 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर ने मचाया धमाल

28 July Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. फिल्म जना नायकन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर JR.NTR के कंधे में लगी चोट, वहीं लॉकअप से रितेश ने योगेश रावत को लॉकअप 2 से बाहर कर दिया. इसके अलावा ओटीटी पर धमाकेदार वेब सीरीज और फिल्म रिलीज होगी.

Written ByShilpaEdited ByKajol Gupta
Published: Jul 28, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:12 PM IST
Entertainment News Live: प्रियंका चोपड़ा की बेटी की क्यूट तस्वीर वायरल, समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की 'अल्फा' का मजाक; 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर ने मचाया धमाल
Image Credit: 28 July Entertainment News Live
28 July 2026 05:13 PM (IST)

28 July Entertainment News Live: 'बंटवारा 1947' ट्रेलर के धांसू डायलॉग

- हम आपको 'बंटवारा-1947' के ऐसे ही दमदार  डायलॉग बता रहे हैं...

- मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है- सनी देओल 

- कोई महजब बुरा नहीं होता है, अच्छा-बुरा आदमी होता है- अली फजल

- सीधा घुसकर मारेंगे- करण देओल 

- आग लगा दूंगा पूरे शहर को- सनी देओल 

- मां को हिंदू-मुसलमान में न बांटिए- सनी देओल 

- मां अपने आप में एक मजहब है, हर इंसान का पहला मजहब मां है- सनी देओल 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 July 2026 04:52 PM (IST)

28 July Entertainment News Live: सलमान खान ने बढ़ाया असम बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. अब हाल ही में उन्होंने असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उनकी टीम राहत कार्य में जुट गई है. मिड-डे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'उन्होंने सलमान खान फैन क्लब [SKFC] असम से संपर्क किया और प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक प्लानिंग की.'

28 July 2026 04:46 PM (IST)

28 July Entertainment News Live: समय ने उड़ाया आलिया भट्ट का मजाक

इस एपिसोड की सबसे चर्चित बातों में से एक है समय और राघव जुयाल के बीच हुई मजाक-मस्ती, जब राघव अपनी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का प्रमोशन कर रहे थे. फिल्म के बारे में बताते हुए राघव ने कहा, 'मेरी फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' रिलीज हो रही है.' समय ने तुरंत जवाब दिया, 'कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा, तो कैसा स्टार है?' राघव ने जवाब दिया, 'आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था.' बिना रुके, समय ने जवाब दिया, 'उसकी भी नहीं चली थी.'

28 July 2026 04:35 PM (IST)

28 July Entertainment News Live: प्रियंका चोपड़ा की बेटी की फोटो वायरल

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जब भी अपनी बेटी मालती मैरी की कोई फोटो शेयर करती हैं, वह तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो जाती है. हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर मालती की एक बेहद प्यारी फोटो शेयर की. इस फोटो में मालती सोफे पर बैठकर बड़े ध्यान से टीवी देख रही हैं. टीवी पर प्रियंका चोपड़ा का सुपरहिट गाना 'ट्यून मारी एंट्रियां' चल रहा है. फोटो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, "किसने सोचा था?" (यहां पढ़ें पूरी खबर- प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने टीवी पर देखा मम्मी का ये गाना, क्यूट तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी)

malti chopra

28 July 2026 04:11 PM (IST)

7 राज्यों के AAFA मेंबर्स को अल्लू अर्जुन ने दिया तोहफा

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने AAFA एनुअल समिट 2026 में अपनी फैन कम्युनिटी के हर मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस कवरेज की अनाउंसमेंट की है. इस समिट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत करीब 7 राज्यों से हजारों फैंस शामिल हुए. 

28 July 2026 03:46 PM (IST)

Entertainment News Live: श्वेता तिवारी-राजा चौधरी

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके एक्स हसबैंड राजा चौधरी के तलाक को 14 साल हो चुके हैं. अब सालों बाद राजा चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई बड़े दावे किए हैं. उनका कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए और श्वेता तिवारी की मां का लगातार हस्तक्षेप उनकी शादी टूटने का मुख्य कारण है.

28 July 2026 02:19 PM (IST)

बॉयफ्रेंड से दूर होते ही रोने लगी ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, सुजैन ने अर्सलान गोली को किया गुडबाय किस   

अर्सलान गोनी इन दिनों रियलिटी शो अलायंस में नजर आ रहे हैं. शो में अर्सलान गोनी और सुजैन खान का इमोशनल रीयूनियन देखने को मिला. इस दौरान दोनों के बीच प्यार देखने को मिला.

 

 

28 July 2026 02:01 PM (IST)

‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, फिर ताजा होंगे सालों पुराने जख्म; 14 अगस्त को सिनेमाघरों निकलेंगे आंसू 

 Bantwara 1947 Trailer OUT: आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का नया दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. सनी देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा स्टारर ये फिल्म 1947 के बंटवारे के दर्द और इंसानियत को बड़े पर्दे पर पेश करेगी, जिसको देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

 

28 July 2026 01:57 PM (IST)

16 साल की तपस्या है... 'बंटवारा 1947' फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने क्यों कहा ऐसा? सनी-आमिर की भी तारीफ 

Batwara 1947 Trailer: राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. निर्देशक ने इसे अपनी 16 साल की तपस्या बताया है. जानिए आमिर खान और सनी देओल के इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी हर खास बात.

 

 

 

28 July 2026 01:54 PM (IST)

वेटरन एक्ट्रेस पावला श्यामला का निधन, 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत 

तेलुगु फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस पावला श्यामला का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक्ट्रेस का निधन हो गया. 

28 July 2026 01:18 PM (IST)

Prime Video पर आने वाली है K-Dramas की बाढ़! अगले 2 साल में 100 से ज्यादा सीरीज होंगी स्ट्रीम; हर दिन मिलेगा नया कंटेंट  

100 K-Dramas Coming To Prime Vidoe: प्राइम वीडियो जल्द ही अपने इंडियन ऑडियंस के लिए ढेर सारे नए के-ड्रामा सीरीज लेकर आ रहा है, जिसके लिए कंपनी ने एंटरटेनमेंट जायंट CJ ENM के साथ कई सालों की पार्टनरशिप की है. इस डील के तहत अगले दो सालों में प्राइम वीडिया पर 100 से भी ज्यादा के-ड्रामा देखने को मिलेंगे. चलिए बताते हैं उनके नाम.

 

28 July 2026 12:53 PM (IST)

बंटवारा 1947 फिल्म को बनाने में लग गए 16 साल, डायरेक्टर ने मूवी को बताया तपस्या 

सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बताया कि इस फिल्म को बनाने में 16 साल लग गए. यह फिल्म किसी तपस्या से कम नहीं है. डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म बनाने की शुरुआत साल 2010 से की थी. उन्होंने फिल्म की कहानी, कास्ट पर 16 साल से काफी मेहनत की है. 

 

28 July 2026 12:49 PM (IST)

बंटवारा 1947 फिल्म का ट्रेलर जल्द होगा रिलीज, फिल्म को मिला A सर्टिफिकेट  

28 July 2026 12:44 PM (IST)

अगस्त में महीने में शुरू होंगे ये रिएलिटी शो

अगस्त के महीने में कई रिएलिटी शो रिलीज होंगे. एडवेंचर, ड्रामा, गेमिंग, हिप-हॉप और अनिफिल्टर्ड जैसे रिएलिटी शो आपके एंटरटेनमेंट को बढ़ा सकते हैं. खतरों के खिलाड़ी, भोजपुरी बवाल, प्लेग्राउंड सीजन 5, एमटीवी हसल सीजन 5, द ट्रेटर्स 2 

28 July 2026 12:17 PM (IST)

SVC63 फिल्म सेट से सलमान खान की फोटो वायरल, डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली को गले लगाते दिखे एक्टर 

एक्टर सलमान खान की फिल्म सेट SVC63 से फोटो सामने आई है. इस फोटो में दबंग खान डायरेक्टर को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 July 2026 12:03 PM (IST)

'हीरो के कहने पर फिल्म से निकाला...', राघव जुयाल का बॉलीवुड पर छलका दर्द, खुलासा सुन हैरान हुए फैंस 

डांसर और रियलिटी शो होस्ट राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्हें एक्टर के बोलने पर फिल्म से बाहर निकाल दिया था. 

 

28 July 2026 11:40 AM (IST)

India's Got Latent Season 2: समय रैना से हुई बड़ी चूक? मुनव्वर फारूकी और राघव जुयाल वाला एपिसोड रिलीज से पहले हुआ लीक  

India's Got Latent 2 Episode 4 Leak: समय रैना ने अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एक सरप्राइज बोनस एपिसोड रिलीज किया है, जिसमें राघव जुयाल और मुनव्वर फारूकी जैसे सितारे कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. शो में हंसी-मजाक का दौर चालू है, लेकिन इसे देखने के लिए एक खास शर्त रखी गई है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शो का ही एक सबसे बड़ा क्लिप है.

 

 

28 July 2026 11:31 AM (IST)

सलमान खान की तरह लाइफस्टाइल सिंगल रहना है थी उनकी ये को-स्टार, शादी पर एक्ट्रेस ने दी राय 

सलमान खान के साथ फिल्म वीर से डेब्यू करने वाली जरीन खान ने शादी पर अपनी राय रखी है. उन्होंने बताया है कि वह सिंगल है फिलहाल काम पर ही अपना फोकस रखना चाहती हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि फिलहाल उनका शादी का कोई इरादा नहीं है. 

28 July 2026 11:18 AM (IST)

कितनी गंभीर है जूनियर NTR के कंधे में लगी चोट, ड्रैगन की शूटिंग के दौरान हुए थे घायल, पहले भी बदल चुके हैं लुक  

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के कंधे में चोट लग गई है. एक्टर फिल्म ड्रैगन की शूटिंग कर रहे थे. डॉक्टर्स ने उन्हें 6 से 8 हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी है.

28 July 2026 11:08 AM (IST)

वर्ली से लेकर अलीबाग तक... जानिए कहां-कहां हैं Virushka के लग्जरी घर, क्या है उनकी कीमत 

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुंबई के वर्सोवा में ₹18.29 करोड़ का लग्जरी सी-फेसिंग घर खरीदा है. जानिए वर्ली, अलीबाग और गुड़गांव में फैली उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट.

28 July 2026 10:56 AM (IST)

‘जना नायकन’ जैसी थलापति विजय की वो 6 फिल्में... जिनका तमिलनाडु के CM नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड; फैंस भी हुए निराश​‌   

Thalapathy Vijay 6 Blockbuster Movies: राजनीति में कदम रखने के बाद थलापति विजय की नई फिल्म ‘जना नायकन’ सुर्खियों में है. फिल्म ने शुरुआत तो धमाकेदार की, लेकिन क्या ये उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, जिनमें उनकी ये 6 फिल्में शामिल हैं. क्या आपने देखीं?

28 July 2026 10:24 AM (IST)

माही विज से लेकर सुनील पाल... Bigg Boss 20 में नजर आ सकते हैं हैं ये 5 बड़े स्टार्स, बदल जाएगा पूरा घर  

 Bigg Boss 20: सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 20 चर्चा में है. दरअसल खबरें आ रही है कि बिग बॉस में जन्नत जुबैर,  माही विज, गीता बसरा शो का हिस्सा बन सकते हैं. आइए जानते हैं बिग बॉस 20 में कौन-कौन नजर आ सकते हैं. 

 

 

 

28 July 2026 09:50 AM (IST)

दुनियाभर में मचा ‘जन नायकन’ का डंका, 5 दिन से लगातार कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई; बॉबी-विजय की टक्कर ने किए हाउसफुल  

Jana Nayagan Box Office Collection Day 5: साउथ सुपरस्टार थलापित विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ पिछले 5 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म ने दुनियाभर में धमाकेदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया. फिल्म में विजय और बॉबी देओल के बीच जबरदस्त भिड़त देखने को मिलती है, जिसको देखने के लिए हाउसफुल जा रहे हैं.

 

28 July 2026 09:40 AM (IST)

साल 2026 की पहली हॉलीवुड बनी द ओडिसी, जिसने कमाई 200 करोड़ 

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म दो ओडिसी का जलवा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला है. दा ओडिसी साल 2026 की पहली हॉलीवुड फिल्म है जिसने 200 करोड़ की कमाई की है.  

28 July 2026 09:26 AM (IST)

टाइगर श्रॉफ को मिली डूरंड कप टीम में एंट्री, फुटबॉल मैदान में दिखेगा दम 

टाइगर श्रॉफ एक्टिंग के साथ ही स्पॉर्ट्स में भी एक्टिव रहते हैं. जल्द ही एक्टर फुटबॉल मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार टाइगर डूरंड कप टीम में शामिल हो गए हैं. 

28 July 2026 09:14 AM (IST)

मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया... शिल्पा शिंदे ने Lock Upp में खोला ऐसा राज, फूट-फूटकर रोए सभी कैदी! 

Lock Upp 2 के मंच पर शिल्पा शिंदे ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे सर्जरी के बाद भाई और मां के कहने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया था. जानिए पूरी खबर.

28 July 2026 09:09 AM (IST)

याद है ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि? जो सालों तक इस गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जूझती रहीं; शादी के बाद बयां किया दर्द 

Shah Rukh Khan Co-Star Sana Saeed: 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि याद है आपको, जिन्होंने शाहरुख खान की बेटी का किरदार प्ले किया था. उस एक्ट्रेस ने सालों तक सीक्रेटली एक गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जंग लड़ी है. अब शादी के बाद लॉस एंजिल्स में बसी एक्ट्रेस ने अपनी कहानी और इस बीमारी से बाहर निकलने के अपने पूरे सफर को दर्द बयां किया.

 

28 July 2026 08:52 AM (IST)

महाभारत में लीड रोल के बाद भी नहीं मिला काम, एक्टर बोले- मैं सर्वाइवल मोड में हूं 

टीवी के हैंडसम एक्टर शहीर शेख ने महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाया था. उनके किरदार और उनके लुक्स को काफी पसंद किया गया था. सीरियल हिट होने के बाद भी एक्टर को काम मिलने में दिक्कत हो रही है. एक्टर ने बताया कि शो के बाद उनके पास 1 से 2 साल तक कोई काम नहीं था मजबूरी में उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स करने पड़े जिसे वह सही नहीं मानते. 

28 July 2026 08:35 AM (IST)

जना नायकन फिल्म से पहले डिलीट किए ये 6 सीन, अब फिर से होंगे शामिल, डायरेक्टर ने दी जानकारी  

फिल्म जना नायकन को थिएटर में ठीक-ठाक पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की है. पहले दिन फिल्म ने 42 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. वहीं फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है. फिल्म से पहले डिलीट किए सीन को फिर से जोड़ा जाएगा. 

 

 

28 July 2026 07:59 AM (IST)

टॉम क्रूज की बेटी ने नाम से हटाया पिता का सरनेम, सूरी से कानूनी रूप से किया रिश्ता खत्म 

हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. पेज सिक्स की रिपोर्ट के अनुसार सूरी ने कानूनी मदद से आधिकारिक रूप से अपने नाम से पिता का सरनेम हटा लिया है. सूरी ने अपना नाम सूरी नोएल कर लिया है. 

28 July 2026 07:44 AM (IST)

Bigg Boss 20: माही विज समेत ये बड़े चेहरे बन सकते हैं शो का हिस्सा, पिछले सारे सीजन से डिफरेंट होगा घर 

बिग बॉस 20 को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जल्द ही बिग बॉस का सीजन 20 आएगा. इस सीजन में माही विज, जन्नत जुबैर जैसे स्टार्स नजर आएंगे. इसके अलावा इस बार बिग बॉस 20 का घर एकदम नया देखने को मिलेगा. 

28 July 2026 07:31 AM (IST)

Dhamaal 4 box Office collection day 18: धमाल 4 की रफ्तार पड़ी धीमी, जानें वीकेंड के बाद कितनी हुई कमाई?    

Dhamaal 4 box Office collection day 18: अजय देवगन और रिश्ते देशमुख की फिल्म धमाल 4 को थिएटर में रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं. फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हुई थी. मल्टीस्टारर फिल्म लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं. डायरेक्टर इंद्र कुमार की फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख के साथ अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रवि किशन जैसे कई स्टार्स शामिल है.

 

 

28 July 2026 07:08 AM (IST)

एक फिल्म और दो निर्देशकों का फ्लेवर...फिर भी क्यों अधूरी लगी विजय की 'जना नायकन'?

'जना नायकन' को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म का करीब 50 फीसदी हिस्सा अनिल रविपुडी की 'भगवंत केसरी' से प्रेरित है, जबकि बाकी कहानी निर्देशक एच विनोथ की अपनी कल्पना है. इसमें नया विलेन, राजनीति, एआई वॉरफेयर और विजय के सिनेमा को अलविदा कहने का विजन जोड़ा गया है. हालांकि, समीक्षा के मुताबिक फिल्म का विनोथ वाला हिस्सा उतना प्रभाव नहीं छोड़ता, जबकि मूल कहानी से जुड़े हिस्से ज्यादा मजबूत और मनोरंजक नजर आते हैं.

28 July 2026 07:01 AM (IST)

रणबीर-यश की ‘रामायण’ दो पार्ट में क्यों होगी रिलीज? नितेश तिवारी ने बताई वजह; बोले - ‘क्लिफहैंगर पर छोड़ना चाहते थे कहानी...’   

Ramayana Movie 2026: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड और मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में मेकर्स ने खुलासा करते हुए बताया कि आखिर ये फिल्म दो पार्ट्स में क्यों रिलीज होगी? पहले पार्ट का क्लाइमैक् एक ऐसे सस्पेंस पर होगा, जो ऑडियंस को हैरान कर देगा.

 

 

28 July 2026 06:42 AM (IST)

करियर के लिए आम्रपाली ने ब्वॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, सालों बाद एक्स को याद कर क्या पछतावा हुआ?

भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने करियर के लिए अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया था. बॉयफ्रेंड शादी करना चाहता था लेकिन आम्रपाली का उस समय फोकस करियर पर था. 

28 July 2026 06:31 AM (IST)

‘लॉक अप 2’ में वापसी करते ही बढ़ा योगेश रावत का घमंड, रितेश देशमुख ने निकाली सारी हेकड़ी; दिखाया शो से बाहर का रास्ता 

Riteish Deshmukh Slams Yogesh Rawat: ‘लॉक अप 2’ में दोबारा एंट्री करते ही योगेश रावत ने शो की टीआरपी को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही थीं. उनकी इस ओवरस्मार्टनेस से भड़के होस्ट रितेश देशमुख ने तुरंत एक्शन लेते हुए योगेश को सीधे शो से बाहर (टर्मिनेट) का रास्ता दिखा दिया.

 

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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