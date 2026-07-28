Entertainment News Live: प्रियंका चोपड़ा की बेटी की क्यूट तस्वीर वायरल, समय रैना ने उड़ाया आलिया भट्ट की 'अल्फा' का मजाक; 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर ने मचाया धमाल

- हम आपको 'बंटवारा-1947' के ऐसे ही दमदार डायलॉग बता रहे हैं...
- मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है- सनी देओल
- कोई महजब बुरा नहीं होता है, अच्छा-बुरा आदमी होता है- अली फजल
- सीधा घुसकर मारेंगे- करण देओल
- आग लगा दूंगा पूरे शहर को- सनी देओल
- मां को हिंदू-मुसलमान में न बांटिए- सनी देओल
- मां अपने आप में एक मजहब है, हर इंसान का पहला मजहब मां है- सनी देओल
बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. अब हाल ही में उन्होंने असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उनकी टीम राहत कार्य में जुट गई है. मिड-डे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'उन्होंने सलमान खान फैन क्लब [SKFC] असम से संपर्क किया और प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक प्लानिंग की.'
इस एपिसोड की सबसे चर्चित बातों में से एक है समय और राघव जुयाल के बीच हुई मजाक-मस्ती, जब राघव अपनी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का प्रमोशन कर रहे थे. फिल्म के बारे में बताते हुए राघव ने कहा, 'मेरी फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' रिलीज हो रही है.' समय ने तुरंत जवाब दिया, 'कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा, तो कैसा स्टार है?' राघव ने जवाब दिया, 'आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था.' बिना रुके, समय ने जवाब दिया, 'उसकी भी नहीं चली थी.'
28 July Entertainment News Live: प्रियंका चोपड़ा की बेटी की फोटो वायरल
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जब भी अपनी बेटी मालती मैरी की कोई फोटो शेयर करती हैं, वह तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो जाती है. हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर मालती की एक बेहद प्यारी फोटो शेयर की. इस फोटो में मालती सोफे पर बैठकर बड़े ध्यान से टीवी देख रही हैं. टीवी पर प्रियंका चोपड़ा का सुपरहिट गाना 'ट्यून मारी एंट्रियां' चल रहा है. फोटो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, "किसने सोचा था?" (यहां पढ़ें पूरी खबर- प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने टीवी पर देखा मम्मी का ये गाना, क्यूट तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी)
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने AAFA एनुअल समिट 2026 में अपनी फैन कम्युनिटी के हर मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस कवरेज की अनाउंसमेंट की है. इस समिट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत करीब 7 राज्यों से हजारों फैंस शामिल हुए.
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके एक्स हसबैंड राजा चौधरी के तलाक को 14 साल हो चुके हैं. अब सालों बाद राजा चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई बड़े दावे किए हैं. उनका कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए और श्वेता तिवारी की मां का लगातार हस्तक्षेप उनकी शादी टूटने का मुख्य कारण है.
अर्सलान गोनी इन दिनों रियलिटी शो अलायंस में नजर आ रहे हैं. शो में अर्सलान गोनी और सुजैन खान का इमोशनल रीयूनियन देखने को मिला. इस दौरान दोनों के बीच प्यार देखने को मिला.
Bantwara 1947 Trailer OUT: आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का नया दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. सनी देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा स्टारर ये फिल्म 1947 के बंटवारे के दर्द और इंसानियत को बड़े पर्दे पर पेश करेगी, जिसको देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Batwara 1947 Trailer: राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. निर्देशक ने इसे अपनी 16 साल की तपस्या बताया है. जानिए आमिर खान और सनी देओल के इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी हर खास बात.
तेलुगु फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस पावला श्यामला का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक्ट्रेस का निधन हो गया.
Prime Video पर आने वाली है K-Dramas की बाढ़! अगले 2 साल में 100 से ज्यादा सीरीज होंगी स्ट्रीम; हर दिन मिलेगा नया कंटेंट
100 K-Dramas Coming To Prime Vidoe: प्राइम वीडियो जल्द ही अपने इंडियन ऑडियंस के लिए ढेर सारे नए के-ड्रामा सीरीज लेकर आ रहा है, जिसके लिए कंपनी ने एंटरटेनमेंट जायंट CJ ENM के साथ कई सालों की पार्टनरशिप की है. इस डील के तहत अगले दो सालों में प्राइम वीडिया पर 100 से भी ज्यादा के-ड्रामा देखने को मिलेंगे. चलिए बताते हैं उनके नाम.
सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बताया कि इस फिल्म को बनाने में 16 साल लग गए. यह फिल्म किसी तपस्या से कम नहीं है. डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म बनाने की शुरुआत साल 2010 से की थी. उन्होंने फिल्म की कहानी, कास्ट पर 16 साल से काफी मेहनत की है.
The trailer of Batwara 1947 has been launched and it's bombastic
The starcast now taking questions and interacting with fans.
Santoshi emotional and Sunny Deol happy. pic.twitter.com/9RwrmnWeDA
— Abhishek (@vicharabhio) July 28, 2026
अगस्त के महीने में कई रिएलिटी शो रिलीज होंगे. एडवेंचर, ड्रामा, गेमिंग, हिप-हॉप और अनिफिल्टर्ड जैसे रिएलिटी शो आपके एंटरटेनमेंट को बढ़ा सकते हैं. खतरों के खिलाड़ी, भोजपुरी बवाल, प्लेग्राउंड सीजन 5, एमटीवी हसल सीजन 5, द ट्रेटर्स 2
एक्टर सलमान खान की फिल्म सेट SVC63 से फोटो सामने आई है. इस फोटो में दबंग खान डायरेक्टर को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.
डांसर और रियलिटी शो होस्ट राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्हें एक्टर के बोलने पर फिल्म से बाहर निकाल दिया था.
India's Got Latent Season 2: समय रैना से हुई बड़ी चूक? मुनव्वर फारूकी और राघव जुयाल वाला एपिसोड रिलीज से पहले हुआ लीक
India's Got Latent 2 Episode 4 Leak: समय रैना ने अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ का एक सरप्राइज बोनस एपिसोड रिलीज किया है, जिसमें राघव जुयाल और मुनव्वर फारूकी जैसे सितारे कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. शो में हंसी-मजाक का दौर चालू है, लेकिन इसे देखने के लिए एक खास शर्त रखी गई है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शो का ही एक सबसे बड़ा क्लिप है.
सलमान खान के साथ फिल्म वीर से डेब्यू करने वाली जरीन खान ने शादी पर अपनी राय रखी है. उन्होंने बताया है कि वह सिंगल है फिलहाल काम पर ही अपना फोकस रखना चाहती हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि फिलहाल उनका शादी का कोई इरादा नहीं है.
साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के कंधे में चोट लग गई है. एक्टर फिल्म ड्रैगन की शूटिंग कर रहे थे. डॉक्टर्स ने उन्हें 6 से 8 हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी है.
वर्ली से लेकर अलीबाग तक... जानिए कहां-कहां हैं Virushka के लग्जरी घर, क्या है उनकी कीमत
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुंबई के वर्सोवा में ₹18.29 करोड़ का लग्जरी सी-फेसिंग घर खरीदा है. जानिए वर्ली, अलीबाग और गुड़गांव में फैली उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट.
Thalapathy Vijay 6 Blockbuster Movies: राजनीति में कदम रखने के बाद थलापति विजय की नई फिल्म ‘जना नायकन’ सुर्खियों में है. फिल्म ने शुरुआत तो धमाकेदार की, लेकिन क्या ये उनकी पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, जिनमें उनकी ये 6 फिल्में शामिल हैं. क्या आपने देखीं?
माही विज से लेकर सुनील पाल... Bigg Boss 20 में नजर आ सकते हैं हैं ये 5 बड़े स्टार्स, बदल जाएगा पूरा घर
Bigg Boss 20: सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 20 चर्चा में है. दरअसल खबरें आ रही है कि बिग बॉस में जन्नत जुबैर, माही विज, गीता बसरा शो का हिस्सा बन सकते हैं. आइए जानते हैं बिग बॉस 20 में कौन-कौन नजर आ सकते हैं.
दुनियाभर में मचा ‘जन नायकन’ का डंका, 5 दिन से लगातार कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई; बॉबी-विजय की टक्कर ने किए हाउसफुल
Jana Nayagan Box Office Collection Day 5: साउथ सुपरस्टार थलापित विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ पिछले 5 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म ने दुनियाभर में धमाकेदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया. फिल्म में विजय और बॉबी देओल के बीच जबरदस्त भिड़त देखने को मिलती है, जिसको देखने के लिए हाउसफुल जा रहे हैं.
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म दो ओडिसी का जलवा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला है. दा ओडिसी साल 2026 की पहली हॉलीवुड फिल्म है जिसने 200 करोड़ की कमाई की है.
IT'S A CENTURY... #TheOdyssey storms past the ₹ 100 cr mark in Weekend 2, becoming the first Hollywood film to enter the ₹ 100 cr Club *in 2026*.
The film continued its unstoppable run in Weekend 2, with collections soaring into double digits on both Saturday and Sunday,… pic.twitter.com/0EmDpIxs5w
— taran adarsh (@taran_adarsh) July 27, 2026
टाइगर श्रॉफ एक्टिंग के साथ ही स्पॉर्ट्स में भी एक्टिव रहते हैं. जल्द ही एक्टर फुटबॉल मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार टाइगर डूरंड कप टीम में शामिल हो गए हैं.
Lock Upp 2 के मंच पर शिल्पा शिंदे ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे सर्जरी के बाद भाई और मां के कहने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया था. जानिए पूरी खबर.
याद है ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि? जो सालों तक इस गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जूझती रहीं; शादी के बाद बयां किया दर्द
Shah Rukh Khan Co-Star Sana Saeed: 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि याद है आपको, जिन्होंने शाहरुख खान की बेटी का किरदार प्ले किया था. उस एक्ट्रेस ने सालों तक सीक्रेटली एक गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जंग लड़ी है. अब शादी के बाद लॉस एंजिल्स में बसी एक्ट्रेस ने अपनी कहानी और इस बीमारी से बाहर निकलने के अपने पूरे सफर को दर्द बयां किया.
टीवी के हैंडसम एक्टर शहीर शेख ने महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाया था. उनके किरदार और उनके लुक्स को काफी पसंद किया गया था. सीरियल हिट होने के बाद भी एक्टर को काम मिलने में दिक्कत हो रही है. एक्टर ने बताया कि शो के बाद उनके पास 1 से 2 साल तक कोई काम नहीं था मजबूरी में उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स करने पड़े जिसे वह सही नहीं मानते.
फिल्म जना नायकन को थिएटर में ठीक-ठाक पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की है. पहले दिन फिल्म ने 42 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. वहीं फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है. फिल्म से पहले डिलीट किए सीन को फिर से जोड़ा जाएगा.
हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. पेज सिक्स की रिपोर्ट के अनुसार सूरी ने कानूनी मदद से आधिकारिक रूप से अपने नाम से पिता का सरनेम हटा लिया है. सूरी ने अपना नाम सूरी नोएल कर लिया है.
बिग बॉस 20 को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जल्द ही बिग बॉस का सीजन 20 आएगा. इस सीजन में माही विज, जन्नत जुबैर जैसे स्टार्स नजर आएंगे. इसके अलावा इस बार बिग बॉस 20 का घर एकदम नया देखने को मिलेगा.
Dhamaal 4 box Office collection day 18: अजय देवगन और रिश्ते देशमुख की फिल्म धमाल 4 को थिएटर में रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं. फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हुई थी. मल्टीस्टारर फिल्म लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं. डायरेक्टर इंद्र कुमार की फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख के साथ अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रवि किशन जैसे कई स्टार्स शामिल है.
'जना नायकन' को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म का करीब 50 फीसदी हिस्सा अनिल रविपुडी की 'भगवंत केसरी' से प्रेरित है, जबकि बाकी कहानी निर्देशक एच विनोथ की अपनी कल्पना है. इसमें नया विलेन, राजनीति, एआई वॉरफेयर और विजय के सिनेमा को अलविदा कहने का विजन जोड़ा गया है. हालांकि, समीक्षा के मुताबिक फिल्म का विनोथ वाला हिस्सा उतना प्रभाव नहीं छोड़ता, जबकि मूल कहानी से जुड़े हिस्से ज्यादा मजबूत और मनोरंजक नजर आते हैं.
Ramayana Movie 2026: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड और मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में मेकर्स ने खुलासा करते हुए बताया कि आखिर ये फिल्म दो पार्ट्स में क्यों रिलीज होगी? पहले पार्ट का क्लाइमैक् एक ऐसे सस्पेंस पर होगा, जो ऑडियंस को हैरान कर देगा.
भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने करियर के लिए अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया था. बॉयफ्रेंड शादी करना चाहता था लेकिन आम्रपाली का उस समय फोकस करियर पर था.
Riteish Deshmukh Slams Yogesh Rawat: ‘लॉक अप 2’ में दोबारा एंट्री करते ही योगेश रावत ने शो की टीआरपी को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही थीं. उनकी इस ओवरस्मार्टनेस से भड़के होस्ट रितेश देशमुख ने तुरंत एक्शन लेते हुए योगेश को सीधे शो से बाहर (टर्मिनेट) का रास्ता दिखा दिया.
28 July Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. साउथ सुपरस्टार NTR राव जूनियर के कंधे में चोट लग गई है. उनकी टीम ने कंफर्म किया है. जना नायकन फिल्म ने दुनियाभर में 233 करोड़ कमाए. वहीं लॉकअप में रितेश ने योगेश रावत को शो से बाहर का रास्ता दिखाया है. इसके अलावा ओटीटी पर वेब सीरीज को फिल्म रिलीज होगी.