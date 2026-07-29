Entertainment News Live: गौहर खान ने उड़ाईं निखिल चिनापा की धज्जियां, कहां गए 'कसौटी जिंदगी की'के अनुराग बसु? 'रामायण' ने रिलीज से पहले कमाए 75 करोड़ रुपये

भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी वो 6 फिल्में... जिनकी कहानी आज तक नहीं भूला पाए लोग; देखने बैठो तो निकल आते हैं आंसू
6 Movies on India-Pakistan Partition: सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ये भारत-पाकिस्तान के पार्टिशन बनने वाली 2026 की दूसरी फिल्म है. इससे पहले इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ आई थी. आज हम आपको ऐसी ही उस 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है.
रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वार का पहला लुक रिलीज किया जाएगा. सेट से आलिया भट्ट का लुक सामने आया है. लव एंड वार एक पीरियड ड्रामा फिल्म है.
हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील! रिलीज से पहले ही रणबीर-यश की ‘रामायण’ ने कमा लिए 75 CRORE
Ranbir Kapoor Ramayana Music Rights: रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना रही है. एआर रहमान और हंस जिमर के म्यूजिक वाली इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज ने खरीद लिए हैं. इतना ही नहीं, ये हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील है.
हर्षद चोपड़ा ने Lock Upp 2 में किया खुलासा, 9 साल की उम्र में हुआ था यौन शोषण
Lock Upp 2 टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने रियलिटी शो लॉक अप 2 में अपनी लाइफ के बारे में बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया है कि वह बचपन यौन शोषण का शिकार हुए थे.
श्वेता तिवारी और राजा चौधरी का तलाक हो चुका है. सालो बाद राजा चौधरी ने खुलासा किया है कि श्वेता तिवारी का सीजेन खान संग अफेयर था.
'भगवान माफ कर देंगे, कर्म नहीं...', ईशा रिखी और बादशाह के तलाक की अटकलों के बीच सास ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट
रैपर बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते को लेकर एक्ट्रेस की मां ने पोस्ट शेयर किया है. जिसके बाद कपल के तलाक की अटकलें काफी तेज हो गई है. एक्ट्रेस की मां ने कर्म और न्याय से जुड़ पोस्ट शेयर किया है.
राजा चौधरी ने अपनी बेटी पलक तिवारी के बारे में कह है कि वह उन्हें अपना पिता नहीं मानती है. राजा बोलते हैं कि मैं बस उसका बायोलॉजिकल पिता हूं. बस इतना ही बताया है. मेरा कोई लेना देना नहीं है.
फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर राम चरण की कलाई में चोट लग गई थी. राम चरण कलाई की सर्जरी हो गई है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर सामने आई है.
#RamCharan had his Wrist Surgery Done under the Expert Team of Doctors Yesterday in Coimbatore.
He has been advised a minimum 8 weeks of rest with physiotherapy for complete recovery
Get Well Soon & Get Back into Action Dear @AlwaysRamCharan Anna! pic.twitter.com/JBFyz5YxvM
— Trends RamCharan (@TweetRamCharan) July 28, 2026
28 की उम्र में मेरे पास 2 नेशनल अवॉर्ड थे... कंगना रनौत ने CJP प्रवक्ता सौरव दास को खुलकर सुनाई खरीखोटी
Kangana vs Saurav Das: कंगना रनौत और सीजेपी नेता सौरव दास के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कंगना ने कहा कि प्रदर्शन के वीडियोज देखकर उन्हें बहुत खराब लग रहा है. इसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ‘कॉमेडी किंग’, 300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम; 26 रुपये कमाने वाले बस कंडक्टर से ‘जॉनी वॉकर’ बनने की कहानी
Johnny Walker Death Anniversary: इस कलाकार के एक बस कंडक्टर से बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक का सफर आसान नहीं था. उनकी किस्मत तब बदली, जब उनकी एक्टिंग से इंप्रेस होकर गुरुदत्त ने उन्हें फिल्मों में मौका दिया और एक नया नाम दिया, जो मरते दम तक उनके साथ रहा.
भोजपुरी एक्ट्रेसेस आम्रपाली दुबे, नीलम गिरी और रानी चटर्जी ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर सर्जरी कराने पर तंज कसा है. वहीं मजाक भी मनाया है. बोला है कि खूबसूरत दिखने के लिए एक्ट्रेस सर्जरी का सहारा लेती हैं.
Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: 'जना नायकन' की कमाई में आई गिरावट, नहीं चला पहले दिन जैसा जादू
Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: सीएम विजय की फिल्म जना नायकन को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं. वीकेंड पर विजय की फिल्म ने अच्छी कमाई की थी. वीकेंड के बाद पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म की कमाई गिर गई.
‘बिग बॉस‘ से मिली पहचान, फिर भी पैसे और हक के लिए लड़ रहीं शहनाज गिल; बोलीं- ‘मुफ्त काम किया, इज्जत नहीं मिली...‘
Shehnaaz Gill Big Revelation: शहनाज गिल ने ‘बिग बॉस 13‘ से घर-घर में अपनी खास जगह बनाई. शो में सबसे कम पैसे पाने वाली शहनाज आज इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं. इसके बावजूद, फिल्मों के लिए मिलने वाली फीस को लेकर उन्हें आज भी अपनी बात रखनी पड़ती है.
‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ होगी नए को-होस्ट की एंट्री! ‘स्पेशल पावर्स‘ से आएगा बड़ा ट्विस्ट; बिगड़ेगा कंटेस्टेंट्स का खेल
The Traitors Season 2: रियालिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ एक नए को-होस्ट की एंट्री हो सकती है. ये नया चेहरा खेल में कुछ ‘स्पेशल पावर्स‘ के साथ आएगा, जो खिलाड़ियों की रणनीति और पूरे गेम का रुख बदल सकता है.
डकोटा जॉनसन जल्द ही मर्लिन मुनरो के किरदार में नजर आएंगी. शॉर्टफिल्म से एक्ट्रेस का लुक सामने आया है. मर्लिन और डकोटा के लुक को देख अंतर बता पाना मुश्किल होगा.
असम में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने लोगों से मदद करने की अपील की है. वहीं सलमान खान ने चैरिटेबल संस्था और असम के फैन क्लब के साथ मिलकर असम के लोगों की मदद कर रहे हैं.
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने CJP के प्रवक्ता सौरव दास की उम्र पर सवाल उठाते हुए बोली कि सौरव दास बेकार और बेरोजगार है. सौरव की उम्र में उन्होंने 2 नेशनल अवॉर्ड जीता लिया था.
करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को रिलीज हुई 3 साल पूरे हो चुके हैं. फिल्म के गानों को आज 3 साल बाद भी काफी पसंद किया जाता है.
9050.36 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म... 46 दिन बाद OTT पर रखने वाली है कदम; तोड़ चुकी नोलन की ‘ऑपेनहाइमर’ का भी रिकॉर्ड
Michael OTT Release Date: दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद 2026 की सबसे बड़ी फिल्म जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं, जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए अब वो अपने परिवार के साथ घर बैठे टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
संजय दत्त जीते हैं इतनी लग्जरी लाइफ, जानें फिल्मों के अलावा और कहां से होती है कमाई, इतनी है टोटल नेटवर्थ
नरगिस दत्त और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने अपनी लाइफ में कई परेशानियों का सामना किया है. एक्टर नशे की लत का शिकार थे. उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी नेटवर्थ क्या है.
29 July Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. हिंदी सिनेमा के विलेन किरदार से सुपरस्टार बने संजय दत्त का आज जन्मदिन है. वहीं ओटीटी पर जल्द ही पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज होगी. थिएटर में पॉप स्टार की बायोपिक को काफी पसंद किया गया था. वहीं सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 भी ट्रेंड है. बॉक्स ऑफिस पर जना नयाकन, ओडिसी और धमाल 4 की कमाई जारी है.