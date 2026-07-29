Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /Entertainment News Live: गौहर खान ने उड़ाईं निखिल चिनापा की धज्जियां, कहां गए कसौटी जिंदगी कीके अनुराग बसु? रामायण ने रिलीज से पहले कमाए 75 करोड़ रुपये
Live Now

Entertainment News Live: गौहर खान ने उड़ाईं निखिल चिनापा की धज्जियां, कहां गए 'कसौटी जिंदगी की'के अनुराग बसु? 'रामायण' ने रिलीज से पहले कमाए 75 करोड़ रुपये

29 July Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर संजय दत्त का आज जन्मदिन हैं. वहीं ओटीटी पर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज होगी.

Written ByShilpa
Published: Jul 29, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:47 PM IST
Entertainment News Live: गौहर खान ने उड़ाईं निखिल चिनापा की धज्जियां, कहां गए 'कसौटी जिंदगी की'के अनुराग बसु? 'रामायण' ने रिलीज से पहले कमाए 75 करोड़ रुपये
29 July 2026 12:47 PM (IST)

भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी वो 6 फिल्में... जिनकी कहानी आज तक नहीं भूला पाए लोग; देखने बैठो तो निकल आते हैं आंसू  

6 Movies on India-Pakistan Partition: सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ये भारत-पाकिस्तान के पार्टिशन बनने वाली 2026 की दूसरी फिल्म है. इससे पहले इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ आई थी. आज हम आपको ऐसी ही उस 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है.

 

29 July 2026 12:11 PM (IST)

लव एंड वार का फर्स्ट लुक आया सामने, रणबीर कपरू, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ आएंगे नजर 

रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की फिल्म लव एंड वार का पहला लुक रिलीज किया जाएगा. सेट से आलिया भट्ट का लुक सामने आया है. लव एंड वार एक पीरियड ड्रामा फिल्म है.  

29 July 2026 11:51 AM (IST)

हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील! रिलीज से पहले ही रणबीर-यश की ‘रामायण’ ने कमा लिए 75 CRORE  

Ranbir Kapoor Ramayana Music Rights: रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना रही है. एआर रहमान और हंस जिमर के म्यूजिक वाली इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज ने खरीद लिए हैं. इतना ही नहीं, ये हिंदी सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी म्यूजिक डील है.

 

 

29 July 2026 11:44 AM (IST)

हर्षद चोपड़ा ने Lock Upp 2 में किया खुलासा, 9 साल की उम्र में हुआ था यौन शोषण    

Lock Upp 2 टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने रियलिटी शो लॉक अप 2 में अपनी लाइफ के बारे में बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया है कि वह बचपन यौन शोषण का शिकार हुए थे. 

 

 

29 July 2026 11:34 AM (IST)

श्वेता तिवारी का सीजेन खान संग था अफेयर, एक्स पति ने सालों बाद किया खुलासा 

श्वेता तिवारी और राजा चौधरी का तलाक हो चुका है. सालो बाद राजा चौधरी ने खुलासा किया है कि श्वेता तिवारी का सीजेन खान संग अफेयर था. 

29 July 2026 11:07 AM (IST)

'भगवान माफ कर देंगे, कर्म नहीं...', ईशा रिखी और बादशाह के तलाक की अटकलों के बीच सास ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट  

रैपर बादशाह और ईशा रिखी के रिश्ते को लेकर एक्ट्रेस की मां ने पोस्ट शेयर किया है. जिसके बाद कपल के तलाक की अटकलें काफी तेज हो गई है. एक्ट्रेस की मां ने कर्म और न्याय से जुड़ पोस्ट शेयर किया है.

 

 

29 July 2026 10:44 AM (IST)

राजा चौधरी को पिता नहीं मानती पलक तिवारी, एक्टर ने किया खुलासा 

राजा चौधरी ने अपनी बेटी पलक तिवारी के बारे में कह है कि वह उन्हें अपना पिता नहीं मानती है. राजा बोलते हैं कि मैं बस उसका बायोलॉजिकल पिता हूं. बस इतना ही बताया है. मेरा कोई लेना देना नहीं है. 

29 July 2026 10:21 AM (IST)

राम चरण की कलाई की हुई सक्सेसफुल सर्जरी, सामने आई पहली फोटो 

फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर राम चरण की कलाई में चोट लग गई थी. राम चरण कलाई की सर्जरी हो गई है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर सामने आई है.  

29 July 2026 10:05 AM (IST)

28 की उम्र में मेरे पास 2 नेशनल अवॉर्ड थे... कंगना रनौत ने CJP प्रवक्ता सौरव दास को खुलकर सुनाई खरीखोटी  

Kangana vs Saurav Das: कंगना रनौत और सीजेपी नेता सौरव दास के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कंगना ने कहा कि प्रदर्शन के वीडियोज देखकर उन्हें बहुत खराब लग रहा है. इसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

29 July 2026 09:54 AM (IST)

हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ‘कॉमेडी किंग’, 300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम; 26 रुपये कमाने वाले बस कंडक्टर से ‘जॉनी वॉकर’ बनने की कहानी  

Johnny Walker Death Anniversary: इस कलाकार के एक बस कंडक्टर से बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक का सफर आसान नहीं था. उनकी किस्मत तब बदली, जब उनकी एक्टिंग से इंप्रेस होकर गुरुदत्त ने उन्हें फिल्मों में मौका दिया और एक नया नाम दिया, जो मरते दम तक उनके साथ रहा.

 

29 July 2026 09:19 AM (IST)

रानी चटर्जी, आम्रपाली दुबे और नीलम ने बॉलीवुड एक्ट्रेस का उड़ाया मजाक, सर्जरी पर कसा तंज 

भोजपुरी एक्ट्रेसेस आम्रपाली दुबे, नीलम गिरी और रानी चटर्जी ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर सर्जरी कराने पर तंज कसा है. वहीं मजाक भी मनाया है. बोला है कि खूबसूरत दिखने के लिए एक्ट्रेस सर्जरी का सहारा लेती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 July 2026 09:05 AM (IST)

Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: 'जना नायकन' की कमाई में आई गिरावट, नहीं चला पहले दिन जैसा जादू    

Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: सीएम विजय की फिल्म जना नायकन को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं. वीकेंड पर विजय की फिल्म ने अच्छी कमाई की थी. वीकेंड के बाद पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म की कमाई गिर गई.

 

 

29 July 2026 08:50 AM (IST)

‘बिग बॉस‘ से मिली पहचान, फिर भी पैसे और हक के लिए लड़ रहीं शहनाज गिल; बोलीं- ‘मुफ्त काम किया, इज्जत नहीं मिली...‘  

Shehnaaz Gill Big Revelation: शहनाज गिल ने ‘बिग बॉस 13‘ से घर-घर में अपनी खास जगह बनाई. शो में सबसे कम पैसे पाने वाली शहनाज आज इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं. इसके बावजूद, फिल्मों के लिए मिलने वाली फीस को लेकर उन्हें आज भी अपनी बात रखनी पड़ती है.

 

 

29 July 2026 08:34 AM (IST)

‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ होगी नए को-होस्ट की एंट्री! ‘स्पेशल पावर्स‘ से आएगा बड़ा ट्विस्ट; बिगड़ेगा कंटेस्टेंट्स का खेल  

The Traitors Season 2: रियालिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2‘ में करण जौहर के साथ एक नए को-होस्ट की एंट्री हो सकती है. ये नया चेहरा खेल में कुछ ‘स्पेशल पावर्स‘ के साथ आएगा, जो खिलाड़ियों की रणनीति और पूरे गेम का रुख बदल सकता है.

 

29 July 2026 08:17 AM (IST)

मर्लिन मुनरो के किरदार में नजर आएंगी डकोटा जॉनसन, फिल्म के लिए दिखा एक्ट्रेस का जबरदस्त ट्रासफॉर्मेशन

डकोटा जॉनसन जल्द ही मर्लिन मुनरो के किरदार में नजर आएंगी. शॉर्टफिल्म से एक्ट्रेस का लुक सामने आया है. मर्लिन और डकोटा के लुक को देख अंतर बता पाना मुश्किल होगा. 

29 July 2026 07:56 AM (IST)

असम बाढ़ पर इमोशनल हुईं आलिया भट्ट, सलमान खान ने की बेघर लोगों की मदद 

असम में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने लोगों से मदद करने की अपील की है. वहीं सलमान खान ने चैरिटेबल संस्था और असम के फैन क्लब के साथ मिलकर असम के लोगों की मदद कर रहे हैं. 

29 July 2026 07:50 AM (IST)

CJP प्रवक्ता सौरव दास पर भड़कीं कंगना रनौत, स्टूडेंट नहीं बेकार और बेरोजगार है

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने CJP के प्रवक्ता सौरव दास की उम्र पर सवाल उठाते हुए बोली कि सौरव दास बेकार और बेरोजगार है. सौरव की उम्र में उन्होंने 2 नेशनल अवॉर्ड जीता लिया था. 

29 July 2026 07:43 AM (IST)

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म को पूरे हुए 3 साल

करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को रिलीज हुई 3 साल पूरे हो चुके हैं. फिल्म के गानों को आज 3 साल बाद भी काफी पसंद किया जाता है.

29 July 2026 07:35 AM (IST)

9050.36 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म... 46 दिन बाद OTT पर रखने वाली है कदम; तोड़ चुकी नोलन की ‘ऑपेनहाइमर’ का भी रिकॉर्ड 

Michael OTT Release Date: दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद 2026 की सबसे बड़ी फिल्म जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं, जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए अब वो अपने परिवार के साथ घर बैठे टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

 

 

29 July 2026 07:19 AM (IST)

संजय दत्त जीते हैं इतनी लग्जरी लाइफ, जानें फिल्मों के अलावा और कहां से होती है कमाई, इतनी है टोटल नेटवर्थ 

नरगिस दत्त और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त ने अपनी लाइफ में कई परेशानियों का सामना किया है. एक्टर नशे की लत का शिकार थे. उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी नेटवर्थ क्या है.  

 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Entertainment News Live Updates
Bollywood news

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ICC ने अचानक जारी की ताजा WTC रैंकिंग, प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की हालत खस्ता
cricket38 min ago
2
IIT Kanpur57 min ago
3
Sawan 202657 min ago
4
Ramayana1 hr ago
5
chhattisgarh weather update1 hr ago