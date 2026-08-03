Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' फिल्म जमकर जाप रही है करारे नोट, आम्रपाली दुबे को लकी मानते हैं निरहुआ

Stree के Jana से खूंखार गैंगस्टर तक! Tiger Shroff के सामने खड़ा होगा ये खतरनाक विलेन, Abhishek Banerjee निभाएंगे नेगेटिव किरदार
'स्त्री' में अपने मासूम और कॉमेडी रोल के लिए पहचाने जाने वाले 'जना' अब एक अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. दरअसल, अभिषेक बनर्जी अब जल्द ही टाइगर श्रॉफ की नई एक्शन फ्रेंचाइजी में खतरनाक विलेन के किरदार में नजर आएंगे.
3 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. जियो हॉटस्टार पर भोजपुरी बवाल शो शुरू हो चुका है. शो में आम्रपाली दूबे, पवन सिहं और निरहूआ समेत बड़े स्टार धमाल मचाने को तैयार है. निरहुआ ने शो में बोला कि आम्रपाली उनके लिए बहुत लकी हैं. दसअसल साल 2014 में उनका करियर लगभघ खत्म होने वाला था लेकिन आम्रपाली के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी है. हॉलीवुड पॉपुलर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.