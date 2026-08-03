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Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' फिल्म जमकर जाप रही है करारे नोट, आम्रपाली दुबे को लकी मानते हैं निरहुआ

3 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म जमकर नोट छाप रही है. जियो हॉटस्टार पर भोजपुरी बवाल शो शुरू हो चुका है.

Written ByShilpa
Published: Aug 03, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:39 AM IST
Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' फिल्म जमकर जाप रही है करारे नोट, आम्रपाली दुबे को लकी मानते हैं निरहुआ
03 August 2026 06:38 AM (IST)

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'स्त्री' में अपने मासूम और कॉमेडी रोल के लिए पहचाने जाने वाले 'जना' अब एक अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. दरअसल, अभिषेक बनर्जी अब जल्द ही टाइगर श्रॉफ की नई एक्शन फ्रेंचाइजी में खतरनाक विलेन के किरदार में नजर आएंगे.

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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