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Entertainment News Live: रणबीर-साई-यश की ‘रामायण’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सोशल मीडिया पर मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स; लेकिन नहीं दिखे राम भक्त ‘हनुमान’

30 July Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. सोशल मीडिया पर फिल्म रामायण के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है. नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ का ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4 बजे रिलीज किया गया है.

Written ByShilpa
Published: Jul 30, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:35 AM IST
Entertainment News Live: रणबीर-साई-यश की ‘रामायण’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सोशल मीडिया पर मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स; लेकिन नहीं दिखे राम भक्त ‘हनुमान’
30 July 2026 07:34 AM (IST)

रणबीर-यश की ‘रामायण’ के ट्रेलर से गायब दिखे ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’... सनी देओल को ढूंढती रहीं फैंस की नजरें; क्या मेकर्स का है कोई मास्टरप्लान?  

Ramayana Trailer Hanuman Missing: रणबीर कपूर और यश की फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर ने हर तरफ तहलका मचा दिया है. लेकिन फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’ के रोल में सनी देओल कहीं नजर नहीं आए. आखिर मेकर्स ने क्यों छुपाया उनका लुक, क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह?

 

 

30 July 2026 07:24 AM (IST)

सब पर भारी पड़ा 'रावण'! रामायण के ट्रेलर में रणबीर कपूर नहीं, यश मार गए बाजी; लुक ऐसा देखकर कांप उठेंगी दुनिया  

रामायण ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. 4 मिनट का ट्रेलर देखने लायक है. रणबीर कपूर से लेकर साई पल्लवी तक अपने किरदार में रमे हुए नजर आए, लेकिन रावण के किरदार में सुपरस्टार यश के सीन्स से लोगों का दिल जीत लिया. उनके रावण के किरदार ने रोंगटे खड़े कर दिए. इंटरनेट पर लोगों को यश का रावण किरदार ज्यादा पसंद आ रहा है. 

 

 

30 July 2026 06:43 AM (IST)

 Ramayana Trailer Released: 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रणबीर के राम अवतार ने खींचा ध्यान; यश के किरदार पर टिकीं फैंस की नजरें, देखें वीडियो  

Ranbir Kapoor Ramayana Trailer Official Out: 'रामायण' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रणबीर कपूर जहां राम के किरदार में जच रहे हैं, वहीं रावण के किरदार में यश ने आग लगा दी है. हर कोई अब इस ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहा है. 

 

30 July 2026 06:40 AM (IST)

देखें रामायण का दमदार ट्रेलर 

 

30 July 2026 06:39 AM (IST)

‘रामायण’ के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! रणबीर-साई-यश का लुक देख झूम उठे फैंस, बोले- ‘ये तो ब्लॉकबस्टर है...’ 

 Ramayana Trailer Social Media Review: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका 30 जुलाई की सुबह सवा 4 बजे आउट किया गया, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को लेकर क्या कहते हैं लोग?

 

 

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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