/Entertainment News Live: रणबीर-साई-यश की ‘रामायण’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, सोशल मीडिया पर मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स; लेकिन नहीं दिखे राम भक्त ‘हनुमान’

रणबीर-यश की ‘रामायण’ के ट्रेलर से गायब दिखे ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’... सनी देओल को ढूंढती रहीं फैंस की नजरें; क्या मेकर्स का है कोई मास्टरप्लान?
Ramayana Trailer Hanuman Missing: रणबीर कपूर और यश की फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ के ट्रेलर ने हर तरफ तहलका मचा दिया है. लेकिन फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब ‘श्रीराम’ भक्त ‘हनुमान’ के रोल में सनी देओल कहीं नजर नहीं आए. आखिर मेकर्स ने क्यों छुपाया उनका लुक, क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह?
सब पर भारी पड़ा 'रावण'! रामायण के ट्रेलर में रणबीर कपूर नहीं, यश मार गए बाजी; लुक ऐसा देखकर कांप उठेंगी दुनिया
रामायण ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. 4 मिनट का ट्रेलर देखने लायक है. रणबीर कपूर से लेकर साई पल्लवी तक अपने किरदार में रमे हुए नजर आए, लेकिन रावण के किरदार में सुपरस्टार यश के सीन्स से लोगों का दिल जीत लिया. उनके रावण के किरदार ने रोंगटे खड़े कर दिए. इंटरनेट पर लोगों को यश का रावण किरदार ज्यादा पसंद आ रहा है.
Ramayana Trailer Released: 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रणबीर के राम अवतार ने खींचा ध्यान; यश के किरदार पर टिकीं फैंस की नजरें, देखें वीडियो
Ranbir Kapoor Ramayana Trailer Official Out: 'रामायण' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रणबीर कपूर जहां राम के किरदार में जच रहे हैं, वहीं रावण के किरदार में यश ने आग लगा दी है. हर कोई अब इस ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहा है.
‘रामायण’ के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! रणबीर-साई-यश का लुक देख झूम उठे फैंस, बोले- ‘ये तो ब्लॉकबस्टर है...’
Ramayana Trailer Social Media Review: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका 30 जुलाई की सुबह सवा 4 बजे आउट किया गया, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को लेकर क्या कहते हैं लोग?
30 July Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का मोस्ट-अवेटेड ट्रेलर हो गया है. ट्रेलर में शानदार VFX और रावण में किरदार में यश की एक्टिंग के सबका दिल जीता लिया. ट्रेलर में लंका और रावण का किरदार लोगो को पसंद रहा है. वहीं ट्रेलर में हनुमान का किरदार नजर नहीं आया है. पौराणिक महाकाव्य ‘रामायण’ पर आधारित फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और साउथ सुपरस्टार यश लीड रोल में है.