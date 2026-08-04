क्या रिलेशनशिप में थे प्रीति जिंटा और ब्रेट ली? सालों बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने बताया रिश्ते का सच

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की खबरें आईं थी. अब कई सालों बाद इन अफवाहों पर ब्रेट ली ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'मैंने कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया. प्रीति और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी हैं'
मशहूर यूट्यूबर Triggered Insaan असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने 50 घंटे की मैराथन लाइवस्ट्रीम में ₹54 लाख जुटाए, जबकि उनके परिवार ने ₹16.5 लाख का योगदान दिया. ऐसे में उन्होंने ₹70 लाख की सहायता राशि इकठ्ठा कर ली है.
माधुरी दीक्षित ने बेचा करोड़ों का ऑफिस
बॉलीवुड की फेमस धक-धक गर्ल उर्फ माधुरी दीक्षित ने मुंबई के अंधेरी वाला अपना कमर्शियल ऑफिस बेच दिया है. हसीना ने इसे साल 2008 में महज 52.5 लाख रुपये में खरीदा था. इस प्रॉपर्टी ने एक्ट्रेस को तगड़ा मुनाफा हुआ है.
हाला ही में जयंती भाटिया ने दीपिका पादुकोण के साथ हुई एक वर्कशॉप को याद किया है, जिसमें वो संजय लीला भंसाली की फिल्म 'राम-लीला' के लिए दीपिका की एक्टिंग वर्कशॉप करा रही थीं. इसमें ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें उन्हें गाली देना सिखाया गया था. पूरी खबर पढ़ें...
Entertainment News Live: झारखंड के छात्रों का सोनाक्षी सिन्हा ने किया सपोर्ट
सोनाक्षी सिन्हा ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों का समर्थन किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देश के छात्रों की दयनीय स्थिति पर चर्चा की गई थी. इस पोस्ट के साथ सोनाक्षी ने भावुक होते हुए लिखा, 'अपने देश के छात्रों को इस दौर से गुजरते देखना बहुत निराशाजनक है... यह कब रुकेगा?'
फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' का पहला गाना 'दो नंबरी' मेकर्स ने जारी कर दिया गया है. इस गाने को गानो को हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के धंधा न्योलीवाल ने कंपोज, लिखा और गाया है. ये गाना फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की झलक हल्की-फुल्की झलक दिखाता है.
टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने हाला ही में अपने जीवन के मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि कुछ शो के फ्लॉप की वजह से उन्हें 'पनौती' तक कहा जाने लगा था. इस वजह से उनके हाथ से काम निकलने लगे थे. गौरव ने रोहित शेट्टी के 'खतरों के खिलाड़ी 15' के दौरान बताया. गौरव ने आगे कहा, ''यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक समय था. मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी शो की सफलता या असफलता किसी एक कलाकार की वजह से नहीं होती. एक सीरियल को सफल बनाने के लिए लेखक, निर्देशक, निर्माता, तकनीकी टीम और सभी कलाकार मिलकर मेहनत करते हैं. ऐसे में किसी एक अभिनेता को असफलता का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है.''
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की रोमांटिक फिल्म 'हर दिल जो प्यार करेगा' के 26 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर उन्होंने एक खास पोस्ट शेयर किया है. प्रीति ने लिखा, 'फिल्म को रिलीज हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन यह अब भी हमारी पसंदीदा पुरानी यादों में शुमार है. फिल्म की 26वीं सालगिरह पर उन सभी दिलों को सेलिब्रेट करें, जो प्यार करना जानते हैं.'
काजल राघवानी संग करना था सुहागरात का सीन, लेकिन आम्रपाली को देख छूट रहे थे निरहुआ के पसीने
भोजपुरी बवाल रियलिटी शो शुरू हो चुका है. शो में बॉलीवुड स्टार्स कई डार्क सीक्रेट्स खोल रहे हैं. शो में काजल राघवानी और दिनेश और आम्रपाली संग एक किस्से के बारे में बताया है.
9 लाख के बजट में 300 करोड़ की कमाई... 78 एपिसोड की ‘रामायण’ का वो रिकॉर्ड; जिसने बदल दिया दूरदर्शन और भारतीय टीवी का इतिहास
80s Ramanand Sagar Ramayan: 80 के दशक में जब भारत में टीवी नया-नया आया था, तब रामानंद सागर की ‘रामायण’ ने वो जादू चलाया, जो आज तक कोई शो नहीं चला पाया. ये सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बन गया था. जब रविवार की सुबह इसका टेलीकास्ट होता था, तो पूरे देश की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था. लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे. कई घरों में तो लोग टीवी पर फूल चढ़ाते थे और अगरबत्ती जलाते थे. ‘रामायण’ ने उस दौर में हर उम्र के इंसान को एक धागे में बांध दिया था.
41 घंटे बिना सोए लगातार काम करती रहीं कीर्ति सुरेश, 8 घंटे की शिफ्ट बहस के बीच एक्ट्रेस ने सुनाया किस्सा; कहा-मैं सर्वाइव कर लूंगी
एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने एक वीडियो शेयर करके बिजी शेड्यूल के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि अलग-अलग फिल्मों की शूटिंग के बीच वे लगातार 41 घंटे तक जागती रहीं.
रणबीर कपूर ने रामायण को लेकर बताई वो बातें, जिसे सिर्फ डायरेक्टर ही जानते थे! खोल दिया सबसे बड़े राज
रणबीर कपूर ने 'रामायण' पर किया बड़ा खुलासा. जानिए क्यों वे मानते हैं कि इसे 10 पार्ट में बनना चाहिए था और पार्ट 2 की शूटिंग का क्या स्टेटस है.
68 साल बाद भी लोगों का ऑल-टाइम फेवरेट है किशोर कुमार का ये मजेदार गाना... मधुबाला की चुलबुली अदाओं का हर कोई हो गया था दीवाना
Kishore Kumar Evergreen Song: किशोर कुमार के हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी आवाज, कॉमेडी और बेमिसाल अदाकारी से हर किसी को अपना दीवाना बनाया. उनके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं. एक बेहद खास और मजेदार गाने के सफर की ये दिलचस्प कहानी आपको उस दौर के सुनहरे दिनों में ले जाएगी.
स्टारकिड होने के बाद भी कई डेब्यू फिल्म हो गई बंद, नेगेटिव रोल से मिला फेम, आज भी बड़े भाई जैसी नहीं मिली पहचान
सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान के लिए एक्टिंग डेब्यू का सफर आसान नहीं था. बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उन्हें काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा था. दरअसल उनकी डेब्यू फिल्म बार-बार टल रही है.
शाहरुख खान की 'KING' पर मंडयारा 3 हॉलीवुड फिल्मों का साया! इन मूवी का क्रेज कहीं न ले डूबे 'बादशाह' की बादशाहत
Khatron Ke Khiladi 15: टीवी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में रबर बुलेट वाले खौफनाक स्टंट ने गौरव खन्ना के बाद अब इस टीवी एक्टर को बुरी तरह जख्मी कर दिया है. शरीर पर पड़े गहरे नीले और लाल निशानों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसे देख फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसको स्टंट नहीं टॉर्चर बता रहे हैं.
आमिर खान को मिली जान से मारने की धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है. जाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच के अनुसार धमकी वाले ऑडियों की आवाज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर आरजू बिश्नोई की आवाज से मिलती है.
ओटीटी पर रिलीज होगी ये फिल्में और सीरीज, 4 से 9 अगस्त के बीच
आज के समय में अधिकतर लोग थिएटर में जाकर फिल्म देखने की बजाए घर पर ही वेब सीरीज और फिल्म देखना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच कौन-कौन सी फिल्म और सीरीज रिलीज हो रही है.
एक एडल्ट स्टार ने कैसे बॉलीवुड में बनाई पहचान? डेब्यू फिल्म को लेकर उठने लगे थे सवाल; महेश भट्ट ने बताई सनी लियोनी की कहानी
Mahesh Bhatt on Sunny Leone Debut: सनी लियोनी ने एडल्ट फिल्मों की दुनिया छोड़ जब बॉलीवुड में कदम रखा, तो काफी हंगामा हुआ. महेश भट्ट ने अब ‘जिस्म 2’ में उनकी कास्टिंग और समाज की सोच पर खुलकर बात की है. चलिए बताते हैं कैसे तगड़े विरोध के बावजूद सनी ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और आज बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं.
सलमान खान को दुबला-पतला देख परेशान थे फैंस... बीमारी नहीं, खुद घटाया 16 किलो वजन! Alliance में तोड़ी चुप्पी
Salman Khan Weight Loss: सलमान खान ने रियलिटी शो 'Alliance' पर अपनी हेल्थ पर चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है. जानिए उन्होंने 16 किलो वजन घटाने का क्या कारण बताया.
Kishore Kumar Birth Anniversary: खंडवा का वो 'आभास कुमार' जो बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुल्तान, जानें 8 अनसुने किस्से
Kishore Kumar Birth Anniversary: 4 अगस्त 1929 को जन्मे किशोर कुमार की जयंती पर जानें उनके जीवन से जुड़े 8 बेहद दिलचस्प और अनोखे फैक्ट्स. पढ़ें दूध-जलेबी के प्यार से लेकर योडलिंग के जादू की पूरी कहानी.
600 घंटे की मेहनत, 7000 असली मोतियों और सिल्क से बने गाउन में ऐश्वर्या राय लग रहीं कमाल! अचानक इंटरनेट पर वायरल होने लगी कांस 2026 की अनसीन PHOTOS
Aishwarya Rai Cannes Unseen Photos: बॉलीवुड की नीली आंखों वाली ऐश्वर्या राय बच्चन की कांस फिल्म फेस्टिवल से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. टोनी वार्ड कुटूर ने इस खास आउटफिट को बनाने में 7000 मोतियों और सिल्क का इस्तेमाल बेहद ही खूबसूरती से किया है. इस ड्रेस में उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
Khatron Ke Khiladi 15: ईनाम की राशि से ज्यादा महंगा है औरी का बैग, पर्स की कीमत जान रोहित शेट्टी के उड़े होश
Khatron Ke Khiladi 15: सोशल मीडिया स्टार ओरी खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं. ओरी अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. नए एपिसोड में ओरी 75 लाख रुपये के हर्मीस ब्रांड के बैग के साथ नजर आते हैं. रोहित शेट्टी को जब बैग की कीमत के बारे में पता चलता है तो वह हैरान हो जाते हैं.
क्यों उड़ने लगी थीं ब्रेट ली और प्रीति जिंटा के अफेयर की खबरें? सालों बाद ऐसे खुला चौंकाने वाला राज; सुनकर मुंह से निकलेगा- ओह...!
Preity Zinta Brett Lee Affair Rumours: आईपीएल के शुरुआती दिनों में प्रीति जिंटा और ब्रेट ली के रिश्ते को लेकर खूब बातें हुआ करती थी और खबरों में काफी कुछ छपा करता था. हर मैच के दौरान उनकी बॉन्डिंग देख फैंस अफेयर्स के कयास लगाने लगे थे. सालों बाद अब इस रिश्ते का असली सच सामने आ चुका है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
Lock Upp 2: शिवांगी जोशी को बचाने के लिए हर्षद चोपड़ा ने त्यागी ट्रॉफी, LIVE दिखा टीवी ड्रामा, रोते हुए शो को कहा 'अलविदा'
'लॉक अप 2' के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले हर्षद चोपड़ा ने शिवांगी जोशी को बचाने के लिए अपनी फिनाले सीट कुर्बान कर दी. जानें इस इमोशनल ड्रामे और सोशल मीडिया के रिएक्शन की पूरी कहानी.
शादीशुदा एक्टर संग अफेयर पर काजल राघवानी पर तोड़ी चुप्पी, रानी चटर्जी के सामने खोला दिल का राज
Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी बवाल के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला है कि रानी चटर्जी और काजल राघवानी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं. काजल अपनी दिल की बात खुलकर रानी से करती है. रानी और काजल इंडस्ट्री के कई राज से पर्दा उठाती हैं. इसके अलावा उन्होंने काजल के पुराने विवाद पर भी बात की है.
‘शूर्पणखा सिर्फ विलेन नहीं थीं...’, ‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह ने बताए अपने किरदार के अनदेखे पहलू; बोलीं- ‘इतिहास ने उसे हमेशा गलत समझा...’
Rakul Preet Singh on Surpanakha Role: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने इस रोल को ही क्यों चुना? एक्ट्रेस ने शूर्पणखा के किरदार को लेकर कई पहलू बताए, जिन्होंने उनके फैंस का दिल खुश कर दिया. अब उनके फैंस इस किरदार में उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेतबा हैं.
1 घंटा 50 मिनट की खौफनाक कहानी... जिसे देख अपने ही घर में लगने लगेगा डर, बाहर भागने को छटपटाएगा दिल; 7 अगस्त को Netflix पर देखें
Netflix New Release Must Watch Movie: अगस्त के इस हफ्ते ओटीटी पर कई कमाल की फिल्में आ रही हैं. इनमें से एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक हिला देगी. जब एक परिवार अपने ही घर में कैद हो जाता है, जिसके बार डर की असली जंग शुरू होती है. खौफ और सस्पेंस से भरी इस कहानी को जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.
4 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. जियो हॉटस्टार पर भोजपुरी बवाल शो शुरू हो चुका है. भोजपुरी बवाल में रानी चटर्जी और काजल राघवानी एक साथ बात शेयर करते हुए नजर आ ही हैं. दरअसल दोनों एक्ट्रेस काजल के पुराने विवाद पर बात कर रही हैं. हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल मचा दिया है. फिल्म ने अब तक 281 करोड़ का बिजने किया है.