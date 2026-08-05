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Lock Upp 2 Highlights: श्रेया कालरा ने जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी, ₹1 करोड़ की प्राइज मनी भी की अपने नाम

5 August Entertainment News Highlights: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं.बवाल शो शुरू हो गया है. शो में तेज प्रताप के द्वारा कराए गए डिनर में पवन सिंह नाराज होकर निकल जाते हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 05, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:55 PM IST
Lock Upp 2 Highlights: श्रेया कालरा ने जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी, ₹1 करोड़ की प्राइज मनी भी की अपने नाम
05 August 2026 08:19 PM (IST)

श्रेया कालरा ने जीता नेटफ्लिक्स का लॉकअप

OTT रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 के विनर के नाम का ऐलान हो गया है. श्रेया कालरा ने इस रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम की है. साथ ही एक करोड़ का प्राइज मनी भी अपने नाम किया है.

05 August 2026 08:19 PM (IST)

आकांक्षा चमोला ने राम कपूर को बताया 'मैनिपुलेटिव' 

आकांक्षा चमोला ने राम कपूर पर 'मैनिपुलेटिव' होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि वह सबसे मज़बूत खिलाड़ी थीं, इसीलिए राम ने सभी को उनके ख़िलाफ़ कर दिया. उन्होंने राम से कहा, 'आपको यह मानना ​​होगा कि मैं सबसे मज़बूत खिलाड़ी थी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 August 2026 07:48 PM (IST)

Lock Upp 2 Finale: बाहर आने के बाद क्या बोलीं आकांक्षा चमोला

'लॉकअप 2' से बाहर आने के बाद आकांक्षा चमोला ने भी मीडिया से बात की और कहा, ''इस रियलिटी शो के जरिए मेरे अंदर की कई पर्सनैलिटीज बाहर आईं. मुझे इसमें काफी मजा भी आया.' उन्होंने कहा, 'मैं बिल्कुल भी कमजोर खिलाड़ी नहीं थी. शो के अंदर राम कपूर हर किसी का माइंड वॉश करते थे. एक पल को तो, मैंने भी मान लिया था कि मेरा गेम काफी कमजोर है. लेकिन अब जब मैंने बाहर आकर शो को देखा, तो मैं काफी मजबूत दिखी. शो में चाहे सीक्रेट बताना हो, टास्क करना हो या फिर एटरटेनमेंट, सही बातों के लिए लड़ना हो... मैं इन सब चीजों में आगे रही हूं. मैंने बेशक शो न जीता हो, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता है.'

05 August 2026 07:47 PM (IST)

Lock Upp 2 Finale: फाइनलिस्ट की जगह छोड़ने पर बोले हर्षद चोपड़ा

टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपनी फाइनलिस्ट की जगह छोड़कर शिवांगी जोशी को पहला फाइनलिस्ट बनने का मौका दिया. अब पूरे मामले पर हर्षद चोपड़ा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक दोस्त होने का फर्ज निभाया. हर्षद ने कहा, "इसे कुर्बानी मत कहिए. यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो करता ही है. मुसीबत में जो दोस्त साथ दे, वही सच्चा दोस्त है. उस समय उसे मेरी जरूरत थी और जो करना जरूरी था, वह मैंने कर दिया. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे नहीं लगता कि इसे किसी त्याग या बलिदान की तरह देखा जाना चाहिए."

05 August 2026 05:33 PM (IST)

लॉक अप 2 ग्रैंड फिनाले: फ़ाइनलिस्ट और पुराने कंटेस्टेंट देंगे स्पेशल परफ़ॉर्मेंस

लॉक अप 2 के ग्रैंड फ़िनाले में न सिर्फ़ विनर का फ़ैसला होगा, बल्कि फ़ाइनलिस्ट और पुराने कंटेस्टेंट स्पेशल परफ़ॉर्मेंस भी देंगे. उम्मीद है कि पामेला सेरेना, वरुण यादव और आकांक्षा चमोला समेत कई पुराने कंटेस्टेंट फ़िनाले एपिसोड के लिए वापस आएंगे और जश्न में शामिल होंगे.

05 August 2026 05:19 PM (IST)

Lock Upp2 से बाहर आते ही क्या बोले वरुण 

Lock Upp 2: 'लॉकअप 2' के कंटेस्टेंट और कंटेंट क्रिएटर वरुण यादव उर्फ लैला ने जेल से निकलने के बाद एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने फैंस को धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस वीडियो में उन्होंने अपने दादाजी को भी याद किया, जिनका निधन उस समय हो गया था, जब लैला शो के अंदर थे.

05 August 2026 04:46 PM (IST)

अविनाश वाधवन ने ठुकराई सुपरहिट फिल्में 

अविनाश वाधवन ने बताया कि उन्होंने 'दीवाना' में शाहरुख खान वाला रोल इसलिए ठुकरा दिया था, क्योंकि वह ऋषि कपूर के मुकाबले सेकेंड लीड का रोल नहीं करना चाहते थे. साथ ही उन्होंने अजय देवगन वाले 'फूल और कांटे' के रोल के लिए भी मना कर दिया था.

 

05 August 2026 03:43 PM (IST)

मल्लिका शेरावत के साथ नजर आए तेज प्रताप यादव

लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आए. इस दौरान का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तेज प्रताप बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ बैठे नजर आए. 

05 August 2026 03:19 PM (IST)

अजय देवगन ने लिखा पोस्ट

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस काजोल का बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है. अजय ने अपनी एक वीडियो शेयर की और साथ में एक मजेदार कैप्शन भी लिखा. अजय लिखते हैं, 'पता चला कि मेरे सबसे अच्छे जोक्स को इतने सालों से वही ऑडियंस मिली है. हैप्पी बर्थडे, काजोल.'

 

05 August 2026 03:15 PM (IST)

लॉक अप 2' की विनर हैं श्रेया कालरा? 

OTT के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉकअप-2' का आज ग्रैंड फिनाले होना है. हालिया एपिसोड में को शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. इसमें शिल्पा शिंदे, राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी हैं. यूं तो आज ग्रैंड फिनाले के बाद साफ हो जाएगा कि 'लॉक अप सीजन 2' की ट्रॉफी आखिर किसके नाम होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी को लेकर हो रही है. 

05 August 2026 03:13 PM (IST)

फिल्म 'बेताब' को हुए 43 साल 

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने एक्टिंग की दुनिया में 43 साल पूरे कर लिए हैं. बुधवार को एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म 'बेताब' के 43 साल पूरे होने पर पोस्ट शेयर किया. एक्टर ने लिखा, '43 साल पहले, बेताब से सिनेमा में मेरा सफर शुरू हुआ था. मुझे जो प्यार मिला और आज भी मिल रहा है, वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है. हर याद, हर फिल्म और हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूं, जो इस सफर का हिस्सा रहा है. आने वाले कई सालों, और कहानियों और प्यार का इंतजार है.'

05 August 2026 02:20 PM (IST)

दिल थामकर देखिए ये 2 घंटे 25 मिनट की क्राइम थ्रिलर, कुएं में मिली महिला की लाश और शुरू हुई एक ऐसी खौफनाक कहानी; जो उड़ा देगी नींद     

JioHotstar Top Trending Movie: जियो हॉटस्टार पर एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर ट्रेंड कर रही है. कुएं से मिली एक महिला की सड़ी-गली लाश के बाद खुली एक ऐसी खौफनाक गुत्थी, जिसने पुलिस अफसर की जिंदगी में भूचाल ला दिया. सस्पेंस और डर से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको ये शानदार फिल्म देखनी होगी, जिसका नाम है...

 

 

 

05 August 2026 01:59 PM (IST)

फिल्म खोसला का घोसला-2 की शूटिंग शुरू, अनुपम खेर और बोमन की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल 

खोसला का घोसला-2 की शूटिंग शुरू हो गई है. एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. इसके अलावा उन्होंने बोमन ईरानी की तारीफ की है. 

05 August 2026 01:54 PM (IST)
05 August 2026 01:37 PM (IST)

निरहुआ को लेकर काजल राघवानी ने आम्रपाली ने पूछा सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- बहुत ओछी बातें करती है आप 

भोजपुरी बवाल में डिनर टेबल पर काजल आम्रपाली से निरहुआ को लेकर सवाल करती हैं कि आप नहीं चाहती थी मैं इनके साथ गाने पर काम करूं. इसके जवाब में आम्रपाली ने बोला कि आप बहुत ही ज्यादा ओछी बातें करती हैं आप

 

05 August 2026 12:30 PM (IST)

हां, हमसे गलती हुई और... 'आदिपुरुष' के फ्लॉप होने पर मनोज मुंतशिर का छलका दर्द, 'रामायण' को लेकर कहा ऐसा   

Manoj muntashir statement on ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की तुलना पर आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर का बड़ा बयान आया है. उन्होंने 'आदिपुरुष' के फ्लॉप होने की बात स्वीकार करते हुए यश और रणबीर कपूर की तारीफ की है. जानिए पूरी खबर.

 

05 August 2026 12:12 PM (IST)

हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप 2 से बाहर आने पर तोड़ी चुप्पी, बताया शिवांगी जोशी के लिए क्यों है सॉफ्ट कॉर्नर 

हर्षद चोपड़ा लॉकअप 2 से बाहर हो गए हैं. हर्षद का इस तरह बाहर आने से फैंस हैरान हो गए है. दरअसल उन्होंने शिवांगी जोशी को फाइनलिस्ट बनाने के लिए खुद को शो से बाहर कर दिया. 

 

 

05 August 2026 11:54 AM (IST)

अभिषेक संग मुंबई लौटीं ऐश्वर्या-आराध्या, एयरपोर्ट स्टाफ को हाथ जोड़कर कहा 'नमस्ते'

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन अमेरिका की ट्रिप से वापस लौटे हैं. इस दौरान हाथ जोड़कर  एयरपोर्ट स्टाफ का अभिवादन किया.

 

05 August 2026 11:01 AM (IST)
05 August 2026 11:01 AM (IST)

सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग के बीच भूटान की वादियों में वेकेशन एंजॉय कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा, खूबसूरत तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल 

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों फैमिली के साथ भूटान की खूबसूरत वादियों में हॉलिडे एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने ट्रिप की खूबसूरत फोटो शेयर की है. 

 

 

05 August 2026 10:06 AM (IST)

नेहा भसीन ने भूमि पेडनेकर पर उठाए सवाल, बोलीं- 'चुप रहना सबसे अच्छा है' 

भूमि पेडनेकर ने हाल ही में वीडियो शेयर कर पीएम मोदी के खिलाफ अभ्रद भाषा के इस्तेमाल की निंदा की, वहीं सिंगर नेहा भसीन ने इस पर अपना रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस को चुप रहने की दी सलाह 

 

 

05 August 2026 09:55 AM (IST)

महाभारत’ के अश्वत्थामा से ‘गजनी’ के धर्मात्मा तक... प्रदीप रावत के वो 6 किरदार, जिन्होंने पर्दे पर रचा इतिहास; कभी नहीं भूल पाएंगे लोग  

Pradeep Rawat 6 Memorable Roles: 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत ने अपने लंबे करियर में कई ऐसे किरदार निभाए, जो आज भी दर्शकों के जेहन में जिंदा हैं. आज भी उनके किरदारों को खूब पसंद किया जा है, जिनमें सबसे ज्यादा ‘महाभारत’ के अश्वत्थामा और ‘गजनी’ के धर्मात्मा शामिल हैं.

 

 

05 August 2026 09:22 AM (IST)

शिवांगी जोशी के लिए हर्षद के दिल में है सॉफ्ट कॉर्नर, एक्ट्रेस को बना दिया फाइनलिस्ट 

हर्षद चोपड़ा के दिल में शिवांगी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्होंने खुद को शो से बाहर करके शिवांगी को फाइनलिस्ट बना दिया है. 

05 August 2026 08:34 AM (IST)

जब भंसाली के ऑफिस की बालकनी से नीचे खड़े आदमि को जोर-जोर से गालियां देने लगीं दीपिका, फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया...  

Deepika Padukone Ram Leela Movie: दीपिका पादुकोण की खूबसूरती और एक्टिंग के सब दीवाने हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म ‘राम लीला’ के दौरान उन्होंने एक ऐसी ट्रेनिंग ली थी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था? एक सीनियर एक्ट्रेस के कहने पर दीपिका ने बालकनी में खड़े होकर खुलेआम चिल्लाते हुए गालियां दी थीं.

 

05 August 2026 07:58 AM (IST)

चप्पल पहन मलाइका अरोड़ा ने की पूजा, सोशल मीडिया पर लोगों ने बताई पूजा की पवित्रता और मर्यादा 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 August 2026 07:37 AM (IST)

‘कदम पीछे खींचना ही सही समझा...’, आमिर खान की ‘ललकार’ से पत्ता कटने पर क्या बोले फरहान अख्तर? इस एक्टर ने किया रिप्लेस  

Farhan Akhtar Out From Lalkaara: आशुतोष गोवारिकर की नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘ललकार’ में आमिर खान के साथ फरहान अख्तर को चुना गया था, लेकिन अब उनको इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया हैं, जिनकी जगह पर अब ये एक्टर नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर फरहान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘एक्टिंग से कदम पीछे खींचना ही सही समझा’.

 

 

05 August 2026 07:32 AM (IST)

निरहुआ की इस बात पर गुस्से से तिलमिलाए पवन सिंह! बीच में छोड़ा शो; माइक हटाते हुए बोले- ‘हमे नहीं करना ये...’   

Bhojpuri Bawaal: रियलिटी शो भोजपुरी बवाल चर्चा में बना हुआ है. अब तक शो को 2 एपिसोड आ चुके हैं. वहीं तीसरे एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शो में डिनर टेबल पर बातचीत के दौरान पवन सिंह गुस्सा होकर शो छोड़ कर कर चले जाते हैं. 

 

 

05 August 2026 06:43 AM (IST)

आखिर क्यों तब्बू को खटखटाना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा? जज ने दस्तावेजों में निकाली कमी; क्या है ये पूरा माजरा  

Tabu Moves Delhi High Court: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू अपनी एक परेशानी लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं. हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दस्तावेजों में कुछ कमियां पाई, जिसके बाद अगली तारीख तय की गई है. आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिसके आप भी रह जाएंगे हैरान, चलिए बताते हैं.

 

 

05 August 2026 01:00 AM (IST)

29 साल पुराना काजोल का गाना... आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल, सुनते ही गुनगुनाने लगते होंठ; झूम उठते कदम  

Kajol Superhit Evergreen Song: आज कजोल का 52वां बर्थडे हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ-साथ कई साउथ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का गजब का हुनर दिखाया है. उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनके गानों को भी खूब पसंद किया जाता है. उनका एक ऐसा ही 29 साल पुराना गाना है, जिसे लोग आज भी खूब सुनते और गुनगुनाते हैं.

 

 

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Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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