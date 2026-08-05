Lock Upp 2 Highlights: श्रेया कालरा ने जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी, ₹1 करोड़ की प्राइज मनी भी की अपने नाम

OTT रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 के विनर के नाम का ऐलान हो गया है. श्रेया कालरा ने इस रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम की है. साथ ही एक करोड़ का प्राइज मनी भी अपने नाम किया है.
आकांक्षा चमोला ने राम कपूर को बताया 'मैनिपुलेटिव'
आकांक्षा चमोला ने राम कपूर पर 'मैनिपुलेटिव' होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि वह सबसे मज़बूत खिलाड़ी थीं, इसीलिए राम ने सभी को उनके ख़िलाफ़ कर दिया. उन्होंने राम से कहा, 'आपको यह मानना होगा कि मैं सबसे मज़बूत खिलाड़ी थी.'
'लॉकअप 2' से बाहर आने के बाद आकांक्षा चमोला ने भी मीडिया से बात की और कहा, ''इस रियलिटी शो के जरिए मेरे अंदर की कई पर्सनैलिटीज बाहर आईं. मुझे इसमें काफी मजा भी आया.' उन्होंने कहा, 'मैं बिल्कुल भी कमजोर खिलाड़ी नहीं थी. शो के अंदर राम कपूर हर किसी का माइंड वॉश करते थे. एक पल को तो, मैंने भी मान लिया था कि मेरा गेम काफी कमजोर है. लेकिन अब जब मैंने बाहर आकर शो को देखा, तो मैं काफी मजबूत दिखी. शो में चाहे सीक्रेट बताना हो, टास्क करना हो या फिर एटरटेनमेंट, सही बातों के लिए लड़ना हो... मैं इन सब चीजों में आगे रही हूं. मैंने बेशक शो न जीता हो, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता है.'
टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा ने अपनी फाइनलिस्ट की जगह छोड़कर शिवांगी जोशी को पहला फाइनलिस्ट बनने का मौका दिया. अब पूरे मामले पर हर्षद चोपड़ा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक दोस्त होने का फर्ज निभाया. हर्षद ने कहा, "इसे कुर्बानी मत कहिए. यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो करता ही है. मुसीबत में जो दोस्त साथ दे, वही सच्चा दोस्त है. उस समय उसे मेरी जरूरत थी और जो करना जरूरी था, वह मैंने कर दिया. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे नहीं लगता कि इसे किसी त्याग या बलिदान की तरह देखा जाना चाहिए."
लॉक अप 2 ग्रैंड फिनाले: फ़ाइनलिस्ट और पुराने कंटेस्टेंट देंगे स्पेशल परफ़ॉर्मेंस
लॉक अप 2 के ग्रैंड फ़िनाले में न सिर्फ़ विनर का फ़ैसला होगा, बल्कि फ़ाइनलिस्ट और पुराने कंटेस्टेंट स्पेशल परफ़ॉर्मेंस भी देंगे. उम्मीद है कि पामेला सेरेना, वरुण यादव और आकांक्षा चमोला समेत कई पुराने कंटेस्टेंट फ़िनाले एपिसोड के लिए वापस आएंगे और जश्न में शामिल होंगे.
Lock Upp2 से बाहर आते ही क्या बोले वरुण
Lock Upp 2: 'लॉकअप 2' के कंटेस्टेंट और कंटेंट क्रिएटर वरुण यादव उर्फ लैला ने जेल से निकलने के बाद एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने फैंस को धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस वीडियो में उन्होंने अपने दादाजी को भी याद किया, जिनका निधन उस समय हो गया था, जब लैला शो के अंदर थे.
अविनाश वाधवन ने बताया कि उन्होंने 'दीवाना' में शाहरुख खान वाला रोल इसलिए ठुकरा दिया था, क्योंकि वह ऋषि कपूर के मुकाबले सेकेंड लीड का रोल नहीं करना चाहते थे. साथ ही उन्होंने अजय देवगन वाले 'फूल और कांटे' के रोल के लिए भी मना कर दिया था.
लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आए. इस दौरान का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तेज प्रताप बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ बैठे नजर आए.
बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस काजोल का बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है. अजय ने अपनी एक वीडियो शेयर की और साथ में एक मजेदार कैप्शन भी लिखा. अजय लिखते हैं, 'पता चला कि मेरे सबसे अच्छे जोक्स को इतने सालों से वही ऑडियंस मिली है. हैप्पी बर्थडे, काजोल.'
OTT के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉकअप-2' का आज ग्रैंड फिनाले होना है. हालिया एपिसोड में को शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. इसमें शिल्पा शिंदे, राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी हैं. यूं तो आज ग्रैंड फिनाले के बाद साफ हो जाएगा कि 'लॉक अप सीजन 2' की ट्रॉफी आखिर किसके नाम होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी को लेकर हो रही है.
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने एक्टिंग की दुनिया में 43 साल पूरे कर लिए हैं. बुधवार को एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म 'बेताब' के 43 साल पूरे होने पर पोस्ट शेयर किया. एक्टर ने लिखा, '43 साल पहले, बेताब से सिनेमा में मेरा सफर शुरू हुआ था. मुझे जो प्यार मिला और आज भी मिल रहा है, वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है. हर याद, हर फिल्म और हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूं, जो इस सफर का हिस्सा रहा है. आने वाले कई सालों, और कहानियों और प्यार का इंतजार है.'
दिल थामकर देखिए ये 2 घंटे 25 मिनट की क्राइम थ्रिलर, कुएं में मिली महिला की लाश और शुरू हुई एक ऐसी खौफनाक कहानी; जो उड़ा देगी नींद
JioHotstar Top Trending Movie: जियो हॉटस्टार पर एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर ट्रेंड कर रही है. कुएं से मिली एक महिला की सड़ी-गली लाश के बाद खुली एक ऐसी खौफनाक गुत्थी, जिसने पुलिस अफसर की जिंदगी में भूचाल ला दिया. सस्पेंस और डर से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको ये शानदार फिल्म देखनी होगी, जिसका नाम है...
खोसला का घोसला-2 की शूटिंग शुरू हो गई है. एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. इसके अलावा उन्होंने बोमन ईरानी की तारीफ की है.
निरहुआ को लेकर काजल राघवानी ने आम्रपाली ने पूछा सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- बहुत ओछी बातें करती है आप
भोजपुरी बवाल में डिनर टेबल पर काजल आम्रपाली से निरहुआ को लेकर सवाल करती हैं कि आप नहीं चाहती थी मैं इनके साथ गाने पर काम करूं. इसके जवाब में आम्रपाली ने बोला कि आप बहुत ही ज्यादा ओछी बातें करती हैं आप
हां, हमसे गलती हुई और... 'आदिपुरुष' के फ्लॉप होने पर मनोज मुंतशिर का छलका दर्द, 'रामायण' को लेकर कहा ऐसा
Manoj muntashir statement on ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की तुलना पर आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर का बड़ा बयान आया है. उन्होंने 'आदिपुरुष' के फ्लॉप होने की बात स्वीकार करते हुए यश और रणबीर कपूर की तारीफ की है. जानिए पूरी खबर.
हर्षद चोपड़ा ने लॉकअप 2 से बाहर आने पर तोड़ी चुप्पी, बताया शिवांगी जोशी के लिए क्यों है सॉफ्ट कॉर्नर
हर्षद चोपड़ा लॉकअप 2 से बाहर हो गए हैं. हर्षद का इस तरह बाहर आने से फैंस हैरान हो गए है. दरअसल उन्होंने शिवांगी जोशी को फाइनलिस्ट बनाने के लिए खुद को शो से बाहर कर दिया.
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन अमेरिका की ट्रिप से वापस लौटे हैं. इस दौरान हाथ जोड़कर एयरपोर्ट स्टाफ का अभिवादन किया.
सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग के बीच भूटान की वादियों में वेकेशन एंजॉय कर रहीं सोनाक्षी सिन्हा, खूबसूरत तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों फैमिली के साथ भूटान की खूबसूरत वादियों में हॉलिडे एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने ट्रिप की खूबसूरत फोटो शेयर की है.
नेहा भसीन ने भूमि पेडनेकर पर उठाए सवाल, बोलीं- 'चुप रहना सबसे अच्छा है'
भूमि पेडनेकर ने हाल ही में वीडियो शेयर कर पीएम मोदी के खिलाफ अभ्रद भाषा के इस्तेमाल की निंदा की, वहीं सिंगर नेहा भसीन ने इस पर अपना रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस को चुप रहने की दी सलाह
महाभारत’ के अश्वत्थामा से ‘गजनी’ के धर्मात्मा तक... प्रदीप रावत के वो 6 किरदार, जिन्होंने पर्दे पर रचा इतिहास; कभी नहीं भूल पाएंगे लोग
Pradeep Rawat 6 Memorable Roles: 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत ने अपने लंबे करियर में कई ऐसे किरदार निभाए, जो आज भी दर्शकों के जेहन में जिंदा हैं. आज भी उनके किरदारों को खूब पसंद किया जा है, जिनमें सबसे ज्यादा ‘महाभारत’ के अश्वत्थामा और ‘गजनी’ के धर्मात्मा शामिल हैं.
हर्षद चोपड़ा के दिल में शिवांगी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्होंने खुद को शो से बाहर करके शिवांगी को फाइनलिस्ट बना दिया है.
जब भंसाली के ऑफिस की बालकनी से नीचे खड़े आदमि को जोर-जोर से गालियां देने लगीं दीपिका, फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया...
Deepika Padukone Ram Leela Movie: दीपिका पादुकोण की खूबसूरती और एक्टिंग के सब दीवाने हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म ‘राम लीला’ के दौरान उन्होंने एक ऐसी ट्रेनिंग ली थी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था? एक सीनियर एक्ट्रेस के कहने पर दीपिका ने बालकनी में खड़े होकर खुलेआम चिल्लाते हुए गालियां दी थीं.
चप्पल पहन मलाइका अरोड़ा ने की पूजा, सोशल मीडिया पर लोगों ने बताई पूजा की पवित्रता और मर्यादा
‘कदम पीछे खींचना ही सही समझा...’, आमिर खान की ‘ललकार’ से पत्ता कटने पर क्या बोले फरहान अख्तर? इस एक्टर ने किया रिप्लेस
Farhan Akhtar Out From Lalkaara: आशुतोष गोवारिकर की नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘ललकार’ में आमिर खान के साथ फरहान अख्तर को चुना गया था, लेकिन अब उनको इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया हैं, जिनकी जगह पर अब ये एक्टर नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर फरहान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘एक्टिंग से कदम पीछे खींचना ही सही समझा’.
निरहुआ की इस बात पर गुस्से से तिलमिलाए पवन सिंह! बीच में छोड़ा शो; माइक हटाते हुए बोले- ‘हमे नहीं करना ये...’
Bhojpuri Bawaal: रियलिटी शो भोजपुरी बवाल चर्चा में बना हुआ है. अब तक शो को 2 एपिसोड आ चुके हैं. वहीं तीसरे एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शो में डिनर टेबल पर बातचीत के दौरान पवन सिंह गुस्सा होकर शो छोड़ कर कर चले जाते हैं.
आखिर क्यों तब्बू को खटखटाना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा? जज ने दस्तावेजों में निकाली कमी; क्या है ये पूरा माजरा
Tabu Moves Delhi High Court: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू अपनी एक परेशानी लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं. हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दस्तावेजों में कुछ कमियां पाई, जिसके बाद अगली तारीख तय की गई है. आखिर क्या है ये पूरा मामला, जिसके आप भी रह जाएंगे हैरान, चलिए बताते हैं.
29 साल पुराना काजोल का गाना... आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल, सुनते ही गुनगुनाने लगते होंठ; झूम उठते कदम
Kajol Superhit Evergreen Song: आज कजोल का 52वां बर्थडे हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ-साथ कई साउथ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का गजब का हुनर दिखाया है. उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनके गानों को भी खूब पसंद किया जाता है. उनका एक ऐसा ही 29 साल पुराना गाना है, जिसे लोग आज भी खूब सुनते और गुनगुनाते हैं.
5 August Entertainment News Highlights: 'लॉक अप: सच या सज़ा' का ग्रैंड फिनाले में बस कुछ ही देर है. 27 जून को नेटफ्लिक्स इंडिया पर शुरू हुए इस रियलिटी शो में 15 कंटेस्टेंट्स ने अपनी जिंदगी के छिपे सच दुनिया के सामने रख दिया. साथ ही इतने दिनों में खुद को साबित करने की कोशिश की. इस शो की फराह खान और रितेश देशमुख हैं. इस शो में राम कपूर, सुनीता आहूजा, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, शिल्पा शिंदे समेत कई चर्चित सितारे नजर आए. छह हफ्तों का ये सफर आज खत्म होने वाला है. अब आज जो खिलाड़ी आखिर तक टिका रहेगा, वही ₹1 करोड़ की इनामी राशि और 'लॉक अप 2' की ट्रॉफी अपने नाम करेगा.