Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल, फिल्म ने कमाए करोड़ों

‘TRP के लिए कौन तलाक लेगा...?’, पति गौरव खन्ना से अलग होने पर टूटीं आकांक्षा चमोला; शादी के 10 साल बाद ले रहे तलाक
Akanksha Chamola on Gaurav Khanna: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के रिश्ते को लेकर आई खबर ने सबको हैरान कर दिया. ‘लॉक अप 2’ के मंच पर शादी टूटने के खुलासे के बाद अब आकांक्षा ने इस पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है. आखिर क्यों ये कपल इतने सालों बाद अलग होने जा रहा है?
थलापति विजय के CM बनने पर आर माधवन का बड़ा बयान! क्या खुद भी राजनीति में रखेंगे कदम; कही दिल छू लेने वाली बात
R Madhavan on Thalapathy Vijay CM: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिल्मी दुनिया में राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. उनके दोस्त और जाने-माने एक्टर आर माधवन ने इस बदलाव पर अपनी बात रखी है. साथ ही उन्होंने राजनीति में आने पर माधवन ने अपनी राय भी दी.
रणबीर कपूर की रामायण फिल्म में शूर्पणखा और विद्युतजिह्व की कहानी को भी दिखाया जाएगा. जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है. कथाओं के अनुसार रावण ने खुद अपनी बहन के पति को मारा था. ऐसे में शूर्पणखा अपने भाई से बदला लेगी. रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में होंगी. विवेक ओबेरॉय 'विद्युतजिह्व' का करिदार निभाएंगे. यश रावण के रोल में नजर आएंगे.
एक्टर प्रदीप रावत का 4 अगस्त 74 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर ब्लड कैंसर से जुझ रहे थे. एक्टर ने बेटे विक्रमादित्य ने पिता के आखिरी पल को याद करके इमोशनल हो गए .
जब ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर ने लिया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, को-स्टार ने खोला दीपिका कक्कड़ का वो हर राज...
Jayati Bhatia Statement On Dipika Kakar: टीवी के मशहूर शो ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर यानी दीपिका कक्कड़ की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है. करियर में सक्सेस पाने से लेकर शोएब इब्राहिम से शादी और धर्म परिवर्तन तक, उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. अब उनकी को-स्टार के एक बयान ने उनकी पर्सनल लाइफ की इस पुरानी चर्चाओं को फिर से ताजा कर दिया है.
उदित नारायण हिंदी सिनेमा के बड़े सिंगर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं. उनके बेटे आदित्य नारायण को सुरीली आवाज विरासत में मिली है. उन्होंने फिल्मों में गाने भी गाए लेकिन पिता जैसा फेम नहीं मिला है. इसके पीछे कारण, पिता के नाम का प्रेशर, एक्टिंग पर फोक्स जिस वजह से सिंगिंग पर ज्यादा फोकस ना देना, टीवी शो होस्ट करने पर ज्यादा फोकस
150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में टोटल कलेक्शन 223.63 करोड़ का किया है.
जब शाहरुख खान को नहीं सूझ रहा था इस ‘रोमांटिक’ फिल्म का नाम, फिर रणबीर कपूर ने सुलझाई गुत्थी और जीत लिए 5000 रुपये
Bollywood Movies Title Rules: बॉलीवुड में फिल्मों के नाम यूं ही नहीं रखे जाते. इसके लिए भी काफी तामझाम करना पड़ता है. क्या आप जानते हैं शाहरुख खान की एक फिल्म का नाम तय करने में पूरी टीम हार मान गई थी? फिर 5000 रुपये का इनाम रखा गया और इस बॉलीवुड एक्टर ने वो इनाम जिता था.
‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ की दीवानी हुई सारी दुनिया! 7 दिनों में 9500 करोड़ कमा कर रचा नया इतिहास; हाउसफुल जा रहे थिएटर्स
Spider Man Brand New Day Collection Day 7: टॉम हॉलैंड की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज होते ही दुनिया भर के सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है. 7 दिनों के अंदर फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. भारत से लेकर विदेश तक लोग इस फिल्म पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं और मेकर्स छप्परफाड़ कमाई कर रहे हैं.
6 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बड़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं. हॉलीवुड पॉपुलर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे'की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आज आदित्य नारायण का जन्म दिन है.