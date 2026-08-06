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Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल, फिल्म ने कमाए करोड़ों

6 August Entertainment News Live: आज एंटरटेनमेंट न्यूज की कई बड़ी खबरें हैं. हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

Written ByShilpa
Published: Aug 06, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:11 AM IST
Entertainment News Live: 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल, फिल्म ने कमाए करोड़ों
06 August 2026 10:11 AM (IST)

‘TRP के लिए कौन तलाक लेगा...?’, पति गौरव खन्ना से अलग होने पर टूटीं आकांक्षा चमोला; शादी के 10 साल बाद ले रहे तलाक  

Akanksha Chamola on Gaurav Khanna: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के रिश्ते को लेकर आई खबर ने सबको हैरान कर दिया. ‘लॉक अप 2’ के मंच पर शादी टूटने के खुलासे के बाद अब आकांक्षा ने इस पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है. आखिर क्यों ये कपल इतने सालों बाद अलग होने जा रहा है?

 

 

06 August 2026 09:37 AM (IST)

थलापति विजय के CM बनने पर आर माधवन का बड़ा बयान! क्या खुद भी राजनीति में रखेंगे कदम; कही दिल छू लेने वाली बात  

R Madhavan on Thalapathy Vijay CM: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिल्मी दुनिया में राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. उनके दोस्त और जाने-माने एक्टर आर माधवन ने इस बदलाव पर अपनी बात रखी है. साथ ही उन्होंने राजनीति में आने पर माधवन ने अपनी राय भी दी.

 

 

06 August 2026 09:06 AM (IST)

फिल्म रामायण में सीता-राम ही नहीं, दिखेगी शूर्पणखा और विद्युतजिह्व की कहानी, कैसे भाई रावण से पति की मौत का लेगी बदला 

रणबीर कपूर की रामायण फिल्म में शूर्पणखा और विद्युतजिह्व की कहानी को भी दिखाया जाएगा. जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है. कथाओं के अनुसार रावण ने खुद अपनी बहन के पति को मारा था. ऐसे में शूर्पणखा अपने भाई से बदला लेगी. रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में होंगी. विवेक ओबेरॉय 'विद्युतजिह्व' का करिदार निभाएंगे. यश रावण के रोल में नजर आएंगे.

06 August 2026 08:44 AM (IST)

एक्टर प्रदीप रावत ने पिता के आखिरी लम्हें को याद कर हुए इमोशनल, बोले- डॉक्टर दे रहे थे सीपीआर 

एक्टर प्रदीप रावत का 4 अगस्त 74 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर ब्लड कैंसर से जुझ रहे थे. एक्टर ने बेटे विक्रमादित्य ने पिता के आखिरी पल को याद करके इमोशनल हो गए . 

06 August 2026 07:58 AM (IST)

जब ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर ने लिया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, को-स्टार ने खोला दीपिका कक्कड़ का वो हर राज...   

Jayati Bhatia Statement On Dipika Kakar: टीवी के मशहूर शो ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर यानी दीपिका कक्कड़ की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है. करियर में सक्सेस पाने से लेकर शोएब इब्राहिम से शादी और धर्म परिवर्तन तक, उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. अब उनकी को-स्टार के एक बयान ने उनकी पर्सनल लाइफ की इस पुरानी चर्चाओं को फिर से ताजा कर दिया है.

 

 

06 August 2026 07:57 AM (IST)

उदित नारायण की तरह बड़े सिंगर  क्यों नहीं बन पाएं आदित्य नारायण? सुरीली आवाज होने के बाद भी कर बैठें ये गलती 

उदित नारायण हिंदी सिनेमा के बड़े सिंगर हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं. उनके बेटे आदित्य नारायण को सुरीली आवाज विरासत में मिली है. उन्होंने फिल्मों में गाने भी गाए लेकिन पिता जैसा फेम नहीं मिला है. इसके पीछे कारण, पिता के नाम का प्रेशर, एक्टिंग पर फोक्स जिस वजह से सिंगिंग पर ज्यादा फोकस ना देना, टीवी शो होस्ट करने पर ज्यादा फोकस 

06 August 2026 07:29 AM (IST)

धमाल 4 ने अब तक कितना कमाया प्रॉफिट, जानें 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का टोटल बिजनेस 

150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में टोटल कलेक्शन  223.63 करोड़ का किया है. 

06 August 2026 07:16 AM (IST)

जब शाहरुख खान को नहीं सूझ रहा था इस ‘रोमांटिक’ फिल्म का नाम, फिर रणबीर कपूर ने सुलझाई गुत्थी और जीत लिए 5000 रुपये  

Bollywood Movies Title Rules: बॉलीवुड में फिल्मों के नाम यूं ही नहीं रखे जाते. इसके लिए भी काफी तामझाम करना पड़ता है. क्या आप जानते हैं शाहरुख खान की एक फिल्म का नाम तय करने में पूरी टीम हार मान गई थी? फिर 5000 रुपये का इनाम रखा गया और इस बॉलीवुड एक्टर ने वो इनाम जिता था.

 

 

06 August 2026 06:48 AM (IST)

‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ की दीवानी हुई सारी दुनिया! 7 दिनों में 9500 करोड़ कमा कर रचा नया इतिहास; हाउसफुल जा रहे थिएटर्स  

Spider Man Brand New Day Collection Day 7: टॉम हॉलैंड की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज होते ही दुनिया भर के सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है. 7 दिनों के अंदर फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. भारत से लेकर विदेश तक लोग इस फिल्म पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं और मेकर्स छप्परफाड़ कमाई कर रहे हैं.

 

 

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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